الأسير محمود الشرحة يصارع المرض بعد إصابته بسرطان الحنجرة في سجون الاحتلال

( 1973م – 2020م)

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر, أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على أخطر حالات الأسرى المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي والعظام والرئتين،والكبد، والأورام الخبيثة والربو والروماتيزم والمصابين بالرصاص والمعاقين والمشلولين وأمراض أخرى,

ويعتبر من أبرز وأشد حالات الأسرى المرضى الفلسطينيين المصابين بالأمراض القاتلة والتي نهش أجسادهم وتقصر من أعمارهم هو الأسير/ محمود الشرحة ابن السابعة وأربعون ربيعاً, والذي يشتبه بإصابته بمرض سرطان الحنجرة والتي تستوجب علاجه والإفراج عنه لسوء وضعه الصحي, والقابع حالياً في سجن الرملة يرافقها إهمال طبي ومماطلة واستهتار من قبل إدارة مصلحة السجون بحياته في تقديم العلاج اللازم له.

فإن حاله كحال كل الأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للمرض يفتك بجسده, وقد أنهى عامه الثامن عشر خلف القضبان ودخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي والذي يقضي حكماً بالسجن اثنان وعشرون عاماً…

الأسير:- محمود محمد جبريل الشرحة ( أبو صالح ) الملقب بـ أسد الجنوب.

تاريخ الميلاد:- 1973

مكان الإقامة :- بلدة دورا جنوب الخليل

الحالة الاجتماعية:- أعزب

تاريخ الاعتقال:- 3/7/2002م

مكان الاعتقال:- الرملة

الحكم:- 22 عاما

التهمة الموجه إليه:- مقاومة الاحتلال الاسرائيلي

إجراء تعسفي وظالم: خلال اعتقاله توفى والده وهو رهن الاعتقال وحرم من رؤيته حيث كان ممنوعا الزيارة فيما لاتزال والدته الصابرة التي تحوز على حب واحترام الجميع تكافح وتتنقل في البوسطات والمعابر من أجل زيارة أبنها ورفع معنويات عائلات الأسرى..

الحالة الصحية للأسير المريض:- محمود الشرحة

تدهورت الحالة الصحية بشكل سريع للأسير محمود الشرحة حيث أنه يعانى من وجود ورم في الرقبة وانتفاخ في الغدة أدت إلى نقص وزنه بشكل كبير، وتضخم الورم الذي وصل إلى أذنه ويشتبه أنه مصاب بمرض السرطان بالحنجرة، جعلة المرض يعاني من الأرق أثناء النوم وقد رفض الاحتلال لشهور طويلة إخراجه للمستشفى لإجراء فحوصات للتأكد من طبيعة هذا الورم، وبعد احتجاجات من قبل الأسرى، قامت الإدارة بنقله إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوصات له دون أن تعطي النتائج الحقيقية الأسباب الورم في رقبته …

اعتقال الأسير البطل :- محمود الشرحة

اعتقلت الوحدات الخاصة الإسرائيلية الأسير محمود الشرحة والذي يعتبر من قادة كتائب شهداء الأقصى بعد أن تعرض للمطاردة لعدة سنوات ونجا من محاولة اغتيال, حيث أصيب برصاص حي متفجر في رجليه وهو مطارد إلى أن تم اعتقاله في دورا وهو على عكازين ولا يستطيع المشي آنذاك وهو يعد من ابرز لاعبي شباب دورا الرياضي هو أحد أفراد الأجهزة الأمنية التابعة لها ويعمل ضابطا في جهاز المخابرات العامة واعتقل كذلك إبان الانتفاضة الأولى عام 1991م لمدة عامين والمرة الأخيرة بتاريخ 3/7/2002م وحكم بالسجن لمدة 22 عاما وهو موجود الآن في سجن الرملة ويدخل عامه التاسع عشر..

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير/ محمود الشرحة للإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون..

الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض السرطان والقلب والرئتين والفشل الكلوي, والكبد، والأورام والربو والروماتيزم والشلل النصفي, وغيرها من الأمراض الفتاكة بالإنسان..