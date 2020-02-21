البنتاغون يعلن فقدان أسلحة بقيمة 700مليون دولار في سوريا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

اعلن البنتاغون فقدان اسلحة بقيمة 700 مليون دولار في سوريا، نقلت الخبر قناة الميادين، هل فعلا فقدت هذه الأسلحة أم سلمت أو بيعت من قبل الحلفاء الى العصابات الإرهابية الداعشية، الصور التي بثها الروس والسوريين إلى الأسلحة التي استولى عليها السوريين بحرب تحرير ريف وإحياء حلب حيث تم الاستيلاء على كميات ضخمة للاعتدة ولبطريات مدفعية بمختلف أنواعها وبطريات صواريخ وصواريخ مقاومة الدبابات ومقاومة الطائرات ومخازن الإسناد والتموين يكشف أن القتال مع جيوش نظامية مدربة لكن منتسبوا هذه القوات العسكرية عصابات ارهابية، اتفاق سوشتي الزم تركيا الفصل بين المعارضة وبين النصرة والقاعدة وداعش لكن تركيا لم تفصل بل دعمت النصرة، الإرهاب في سوريا مدعوم دوليا وإلا عندما لاحت هزيمة الارهابيين تدخل الجيش التركي للمعركة لدعم جبهة النصرة، مايحدث هو صراع دولي من خلال دعم العصابات الإرهابية ومحاربة الإرهاب كذبة كبرى، نحن من أشد الناس بغضا الارهابيين لكن تم التضيق علينا وقمعنا وحضر حساباتنا بسبب موقفنا المعادي للارهاب، انا شخصيا لو اسمي الارهابيين مجاهدين والذباحين مناضلين وداعمي الإرهاب بالمعتدلين لما تم حضر حسابي، الإمام علي ع قال الحق ابلج والباطل لج لج.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.