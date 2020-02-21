البنك المركزي يصدر تقريرا حول الاحتياطيات الاجنبية ويؤكد نموها بمقدار 5.52%

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تقريراً حول الاحتياطيات الأجنبية، مؤكداً نمو هذه الاحتياطيات بمقدار 5.52%.

وقال البنك في بيان إن “البيانات السنوية للاحتياطيات الأجنبية أظهرت أداء إيجابياً في عام 2019 مقارنة بعام 2018″، مبيناً أن “هذه الاحتياطيات نمت بنسبة 5.52% خلال عام 2019 عما كانت عليه في العام الذي سبقه”.

وأضاف البنك، أن “الزيادة التي شهدتها مشتريات البنك من الدولار الأميركي من وزارة المالية مقارنة بمبيعاته من خلال نافذة بيع العملة، فضلاً عن الأرباح المتحققة من عوائد المحفظة الاستثمارية بمختلف شرائحها انعكست إيجاباً على ارتفاع هذه الاحتياطيات”.

وأوضح، أن “المحافظ الاستثمارية حققت قيمة هذه المحافظ نمواً صافياً في عام 2019 بنسبة 18.4% مقارنة مع عام 2018 رافقه نمو العوائد على هذه المحافظ في عام 2019 بنسبة 59% عما كانت عليه في 2018وبلغت نسبة هذه العوائد إلى المحافظ الاستثمارية في 2018 ما يقارب 1.7% تقريبا فيما ارتفعت نسبة العوائد إلى المحافظ الاستثمارية في عام 2019 لتبلغ 2.3% تقريباً”.

وتابع، أن شريحة الذهب “نمت في عام 2019 بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2018، إذ على الرغم من عدم زيادة استثمار هذا البنك في هذا الأصل خلال هذا العام، إلا أن الزيادة في قيمة هذه الحيازات جاءت نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الذهب عالمياً”، لافتا الى ان “العراق يأتي في المرتبة 38 عالمياً بحيازاته من الذهب، وبالمرتبة 5 عربياً، بما مجموعه 96.3 طن”.

واشار البنك الى انه “من ضمن خطته في تعزيز العوائد على الاحتياطيات وبناء القدرات في مجال الادارة الذاتية للاحتياطيات، قام هذا البنك خلال 2019 بإنشاء علاقات مصرفية دولية، عديدة والدخول باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من المصارف الدولية وكبريات المؤسسات المالية، كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد العربي، فضلاً عن المؤسسات الدولية المعنية بادارة الاستثمار”.