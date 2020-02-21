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الجمعيات الفلاحية: منافذ اقليم كردستان لاتلتزم بالرزنامة الزراعية

أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد، الخميس، أن الاسواق المحلية ممتلئة بمحصول الطماطم المستوردة الداخلة عبر منافذ اقليم كردستان التي لاتلتزم بالرزنامة الزراعية.

وقال العصاد في بيان “بالرغم من ان الانتاج المحلي لمحصول الطماطم يبلغ ٥٠٠٠ طن يوميا محافظة في البصرة فقط، لكن الأسواق المحلية تمتلئ بالمستورد الداخل عبر منافذ اقليم كردستان التي لاتلتزم بالرزنامة الزراعية”.

وأضاف العصاد، “على الحكومة والوزارات ذات العلاقة والجهات المعنية وضع حد للخطط التي تهدف لتدمير شريحة الفلاحين والقطاع الزراعي العراقي”.

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