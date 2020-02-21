الحبس ‏سنتين لمدانين اثنين بترويج عملة مزيفة

أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدانين اثنين يقومان بترويج العملة المزيفة في بغداد.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن “المدانين اعترفا بالقيام بترويج عملة الدولار الامريكي (مزيفة) ، حيث يقدمون على شراء مئة وخمسون الف دولار أمريكي مقابل خمسة وسبعين ألفا من هذه العملة”.
وأضاف أنه “تم القبض على المدانين من قبل المفارز الامنية وباشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق المختص وبحوزتهم مبلغ قدره خمسة الاف دولار امريكي في منطقة الكرادة”.
وتابع أن “المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهم وفقا لاحكام المادة 52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004”.