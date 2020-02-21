تزويد الجيش الوطني السوري وجبهة النصرة بالأسلحة التركية في إدلب

أحمد الخالد

قال مصادر دبلوماسية إن تركيا زودت المقاتلين من الجيش الوطني السوري الموالي لها وجبهة النصرة المتمركزة في محافظة إدلب بـ 70 دبابة و 200 مركبة مدرعة وصواريخ ستينجر الأمريكية المضادة للطائرات.

وقد تم استخدام هذا النوع من الصواريخ لتدمير مروحيتين للقوات الحكومية.

حذر الرئيس رجب طيب أردوغان من هجوم عسكري تركي وشيك في إدلب ، حيث تخوض القوات السورية ، بدعم من الطيران الروسي ، عملية وسيع النطاق للاستيلاء على المنطقة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، تسبب قصف قوات الأسد في قتل 13 جنديًا تركيًا في إدلب وإصابة العديد من الآخرون مع تصاعد التوترات بين البلدين الجارين.