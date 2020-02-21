رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة الجبوري يطالب بإغلاق الحدود مع إيران…

واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول فيروس كورونا

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

د. قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس حكومة تصريف الأعمال وخلية الأزمة ووزارتي الصحة والداخلية وجهاز الأمن الوطني والجهات الساندة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا من الجارة إيران إلى العراق .

وحمّل الجبوري في بيان اليوم، السلطة

التنفيذية المسؤولية كاملة عن سلامة الشعب العراقي، قائلا :” لن نسمح بالمجازفة في هذا الموضوع الخطير، ولذلك نطالب بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية مع الجارة إيران إلى حين تطويق المرض تماماً، حرصاً على صحة المواطن العراقي “.

وأوضح الجبوري :” إن لجنة الصحة والبيئة

النيابية تتابع عن كثب كافة الإجراءات الحكومية وتراقب أداء الجهات المعنية كافة، ولن نتهاون مع أية جهة يثبت تقصيرها في أداء مهامها، وخصوصاً الدوائر التابعة لوزارة الصحة باعتبارها الجهة الاولى المعنية بمواجهة مثل هكذا حالات ويقع على عاتقها اتخاذ كافة الإجراءات

الاحترازية “.

وختم الجبوري بيانه بالقول :” ان هذا

الوباء الخطير لايمكن تفاديه إلا من خلال منع وصوله إلى العراق، وبالتالي يجب اتخاذ خطوات استباقية لدرء الخطر عن شعبنا، نسأل الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه من كل سوء، وأن يزيح هذا البلاء عن بني البشر، إنه مولانا ونعم الحافظين “.