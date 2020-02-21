فشل طموحات أردوغان الإمبريالية في ليبيا

حسن منصور، صحفي ليبي مستقل

ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان خطاباً أمام البرلمان التركي في يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير/شباط. ربما كان أكثر الخطابات عدوانية وعدائية منذ بدء التدخل العسكري في سوريا.

يبدو خطاب الزعيم التركي بمثابة إنذار أخير لبقية العالم. بالإضافة إلى الوعود بشن حملة عسكرية في شمال غرب سوريا، هدد أردوغان الدول الأوروبية بغزو في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني على استعادة سيطرتها على البلد بأكمله. وفقًا لكلمته، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عادل خلال المفاوضات الدولية، فإن تركيا ستتوغل في الأراضي الليبية.

استأنفت المحادثات الليبية في يناير/كانون الثاني بعد قرابة تسعة أشهر من الإشتباكات العنيفة بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر في ضواحي طرابلس. اختتم مؤتمر برلين في 18 يناير/كانون الثاني مع بلورة طرق وآليات للانتقال التدريجي من الهدنة الحالية إلى السلام طويل الأجل.

في الوقت نفسه، على الرغم من التصريحات بشأن الحاجة إلى “اتفاق عادل” ، فقد عبر أردوغان عن دعمه للحكومة الوطنية التي أعلنت عن نيتها للانسحاب من عملية التفاوض فور قصف الجيش الوطني الليبي لميناء طرابلس البحري. ومن الواضح أن مثل هذه التناقضات في خطاب أردوغان أظهرت عدم اهتمامه بمفاوضات السلام ورغبته في تعزيز موقف الحكومة الليبية غير المستدامة ولكن الموالية لها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توقفت منذ فترة طويلة عن إخفاء خططها الخاصة باستعمار ليبيا وتحويلها إلى موطئ قدم لمزيد من التوسع في القارة الأفريقية. تحقيقا لهذه الغاية ، نشرت أنقرة وحداتها العسكرية وأكثر من 3500 مقاتلين من المجموعات المسلحة السورية إلى ليبيا. بالإضافة إلى ذلك، تواصل تركيا إمداد ميليشيات حكومة الوفاق بالأسلحة والمعدات العسكرية ، وبالتالي تنتهك ليس فقط الحظر المفروض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، ولكن أيضًا تهدد أمن النقل البحري في البحر المتوسط.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية ، تم تدمير سفينة تركية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا في 19 يناير من هذا العام عندما دخلت المياه الإقليمية الليبية. لكن لم يتحمل أي من الجيش الوطني الليبي ولا أي جهة أخرى مهتمة بوقف أنشطة تهريب تقوم بها تركيا مسوولية الحادث.

أصبحت حقيقة أن لدى تركيا ما يكفي من الأعداء في المنطقة أمرًا واضحًا بعد أن قررت أنقرة منع بناء خط أنابيب “EastMed” جديد لنقل الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل إلى جنوب شرق أوروبا.

وقد شارك عدد من الدول الإقليمية في هذا المشروع، وخصوصاً اليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل. ومع ذلك، بعد ترسيم الحدود البحرية الجديدة بين تركيا وليبيا والمناورات العدوانية التي قامت بها القوات البحرية التركية ضد سفن الأبحاث، تعرض المشروع بمليارات دولار للتهديد.

ليس التدمير المحتمل لسفينة تركية تحمل أسلحة لحكومة الوفاق هو الحالة الوحيدة لفشل إجراءات أنقرة في دفع مصالحها في ليبيا. على سبيل المثال ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على سفينة تحت العلم اللبناني في فبراير/شباط التي كانت ضالعة في نقل أسلحة تركية. فتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً في الحادث وتورط طاقم السفينة فيه.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلق الجيش الوطني الليبي الضربة المدفعية على سفينة تركية في ميناء طرابلس التي نقلت أسلحة لحكومة الوفاق.

من الواضح أن أردوغان قرر تركيز جهوده الرئيسية على الجبهة الليبية ومنع بأي ثمن سقوط حكومة الوفاق الوطني سعيًا وراء طموحاته الإمبريالية. فإن تصرفات تركيا الأخيرة لم تؤد إلى تحقيق النتائج المتوقعة ، بل على العكس من ذلك أضرت بالسلطان الزائف التركي وإمبراطوريته الفاشلة. في الوقت نفسه ، من غير المحتمل أنه تكون تركيا الضعيفة اقتصاديًا قادرة على تحمل التكاليف الباهظة لما يسمى بالأهداف العسكرية لفترة طويلة.

في هذا السياق ، لا يبدو تكرار محاولة الانقلاب أمرًا مستحيلًا. وتشير الاستطلاعات الاجتماعية الأخيرة إلى أن معدل الموافقة على المسار السياسي للإدارة الحالية منخفض، سواء بين السكان العاديين أو بين الموظفين المدنيين والعسكريين. في الوقت نفسه، يمكن للجيش ، الذي لم يصبح أكثر ولاءً للرئيس بعد عمليات التطهير والسجن في صفوفها منذ العام 2016 ، أن يلعب دور قاطرة الانقلاب عليه.

في محاولة لإلقاء كل القوى لاستعادة عظمة الإمبراطورية العثمانية السابقة ، يخاطر الرئيس أردوغان بفقدان ليس فقط سلطته على البلاد ، ولكن أيضًا مستقبله، وربما حياته. بعد انهيار طموحاته الإمبريالية في المنطقة ، سيخضع في أفضل الأحوال بتهمة الاشتباه في الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي والإنسانية ، أو سيقضي بقية حياته في المنفى القطري في انتظار الانتقام له من قبل مواطنيه السابقين.