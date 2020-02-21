(في العراق كاهن وقاتل )

في كل ركن

قاتل

يصطاد الثائرين

كالحمائم ,

من الكريات الحديدية

صار الوجه

كالغربال

العين تنزف دما ً

وماخفي

في الزنانين أعظم

طعنة سكين

في كتف المرأة

كاتم صوت

في رأس الرجل

الحشد الذميم السادي

يرقص

فوق من يريد وطناً

خاليا ً

من حدود القبائل

والمذاهب ,

في الدهاليز

الدولة في مزاد علني

غوغاء مسترقون للمنابر

عبيد مغفلون

في

خرائب الأكاذيب

وهم يرتدي معطف ميّت

لكن ,

زمن الأحرار سيهدم

هذا الرعب

من النص المعتم

الى تخوم الطبيعة

من التراجيديا الى منازل الفرح

يا بابل

لايخدعنك

تحالف الكهنة والغزاة

يابغداد

لاتلوذي بالصمت

يا ذي قار إحملي شعلة الثورة

خلفك العراق

محسن السراج