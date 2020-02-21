لماذا يسمى عراق المجد والحضارات والمعرفة العزيز الغالي بالعراق العظيم

د.كرار حيدر الموسوي

لكَ مني والروح تهدى ياموطني ياأرض فخري وكرامتي وماأجل وأعظم هذا الأسم فبه أسمو شموخاً وفخرا,عندما أقول أني عراقي أحمل أسمى مقدساتي وأجدادي وعروقي فهو فكرٌ وواقع يعجز عنه الجميع لما يحويه من أسرار ومعالم وأرواحنا لكَ تفدى يامن أحتضن الأنبياء والأئمة الأطهار, فبألوان شعبنا بطياته وصدفاته نتماسك بعونه تعالى لنكمل مسيرة الدهر ولتكون نهاية مشرفة مباركة بعد ماضاق وضقنا الويلات والعذاب يارب العالمين.

وهكذا مواضيع توضح صورة العراق لكل من ليس لديه معرفة كم هو عظيم عراقنا, عظيم وجميل ونشكر الله على نعمه الذي منح بلدنا كل هذه المزاياوالخيرات والارث الحضاري فكيف لنا ان نتنكر لعراقنا فهنك من يربط صفات حاكم قاسي دكتاتور او حاكم حاقد تولى حكم العراق ويقول اين العظمة . فانا اقول له ان من يقبل ان يتسلط عليه حاكم ظالم ويصفق له خوما منه او الذي يعاود ان ينتخب حاكم حاقد جاهل يسي له فاقول له انت من قبلت بهذا وذاك ولكن العراق ليس له ذنب . فالله حباك ببلد لا نظير له بكل القياسات واذا كنت غير جدير بهذا البلد ولا تنتفض له ولا تحبه فليس لك بلدا خر ياويك لان من ليس له خيرا باهله ليس له خيرا باحد اخر واذا لم تنصر لبلدك الذي عشت فيه وعاشواوماتوا فيه اجدادك فكيف تنتصر لبلد اخرلا تنتمي له ستضل ناكرا للجميل وهذا من يعول علية اعداء العراق…لو كان العراق ليس عظيما لما تكالبت كل الاعداء عليه يحاولون نهبه وتقسيمه وتفتيت شعبه وازالة ارثه الحضاري وبث روح الفرقة والتعصب بين ابنائه لكي يسهل السيطرة عليه والله اتعجب كيف اصبح البعض يقول هذا سني وذاك شيعي وهذا كردي وهذا مسيحي ونسى ان هولاء هم عراق عاشوا به منذ الالاف السنين متحابين مترابطين اسسوا بترابطهم وتعاونهم واندماجهم ببعضهم اكثر الحضارات عظمة وشموخ ورفدت الانسانية في كل بقاع الارض باشعاعها الحضاري والفكري والثقافي . الاعداء يخافون عراقا تجتمع فيه كل مقومات قوته واهمها الانسان العراقي الذي كان له الدور الاهم في بناء حضارات وثقافات العالم وان كل من يردد او يكون بوقا للعدو سنجده يقول اين العضمة في بلدي بل ونراه كالمنافق ينصر البلد الذي سبا اهله وقتل كل شيئ جميل في بلده و لانريد ان نقول كنا وكنا بل نريد ان نقول كنا وسنبقى الى الابد هولاء شعب الحضارة الشعب الذي يستحق كل هذا العطاء من الله في ما اعطانا لا ان نتركه لاعدائنا ونحن نرضى بفتات خبزوسرعان ما ننسى ان لنا بلدا اسمه العراق بمجرد ان تحتضنك مشكورة دولة او بلد . تذكر انت تركت بلدك مجبرا وان عدوك من اجبرك على ترك بلدك ولا باس ان تهاجر كي تحفظ نفسك اذا كنت لا تقدر ان تدافع عنه لكن لا تنساه او تطعن فيه

هل تعرف لماذا سمي العراق (بالعراق العظيم) مع العلم ان العظمة لله وحده

– ابوالبشر ادم انزله الله على ارض العراق هكذا تقول الروايات وما زالت

في العراق تحديدا وفي البصره شجره يسميها الناس شجره ادم.

– ابوالانبياء ابراهيم عليه السلام ولد في العراق وتحديدا في اور

التابعه لمحافظه الناصريه. وان قصته المشهوره في تقديم كبش لضيفيه من الملائكه

قرنت بالشخصيه العراقيه المشهوره بالضيافه.

– ان اول قانون مكتوب على شكل تشريع كان في العراق (وهي شريعة حمورابي).

– ان نبوخذ نصر قائد عراقي استطاع ان يدحر اليهود وياسرهم وياتي بهم

الى العراق ولاكثر من مره وسمي بالسبي البابلي.

– العالم مدين كله للعراقيين لكونهم تعلموا الكتابه. العراقيين هم مخترعين العجلات

– ان اول من عرف النقل المائي هم السومرين.

– النبيان هود وصالح مدفونان في العراق في النجف الاشرف

– النبي نوح عليه السلام قد صنع سفينته في الكوفه في العراق.

– النبي يونس عليه السلام قد ابتلعه الحوت في العراق.

– النبيان عزرا وذي الكفل مدفونان في العراق.

– الامام علي ابن ابي طالب(( عليه السلام )) قد اختار مركز الخلافه

الاسلاميه في الكوفه في العراق.

العراق هومركز الخلافه العباسيه التي استمرت بحدود 524عاما قبل ان

تحتل بغداد على ايدي المغول.

– ان من بين الائمه الاثني عش عليهم السلام هنالك سبعه منهم دفنوا في العراق.

عدا الكثير من اولادهم واحفادهم

– ان صاحبي مذهبين من مجموع المذاهب مدفونين في العراق وهما الامام

احمد بن حنبل والامام ابوحنيفه النعمان.

– ان اشهر مدرستين للغة العربية في العراق وهما مدرسه الكوفه والبصره

ان قطبين من الاقطاب الاربعه الاسلاميه قد دفنا في العراق وهما السيد

احمد الرفاعي والشيخ عبدالقادر الكيلاني رحمهم الله.

– ان خدمه العلم الالزاميه اسست في العراق من قبل الوالي الحجاج بن

يوسف الثقفي

– تم فتح فلسطين وتحريرها على يد القائد العراقي صلاح الدين الايوبي

– اكبر بلد منتج للتمور في العالم

– انه اكبر بلد قدم لامة العرب شعراء وعلماء وفلاسفه ومفكرين امثال

المتنبي والجاحظ والكندي ومعروف الرصافي والزهاوي واحمد الصافي النجفي

والجواهري ونازك الملائكه وبدر شاكر السياب

– مركز الديانه الصابئيه المندائيه ولاول مره في تاريخ هذه الديانه

يترجم كتابهم المقدس (كنزا ربا) في العراق

– يعتبر العراق مركز الكلدان في العالم.

– يعتبر العراق مركز الايزيديه في العالم

– النبي شيت والنبي يونس والنبي جرجيس والنبي دانيال مدفونين في العراق

في محافظه الموصل.

– النبي عزير مدفون في العراق وتحديدا في محافظه العماره قرب القرنه جنوب العراق.

– البلد الوحيد من الدول العربيه الذي قصف اسرائيل ب39 صاروخ بعيد المدى.

– وليس اخيرا يعتبر العراق اكبر احتياطي للبترول في العالم.

– اخر برميل للنفط يخرج في العالم من حقول مجنون في جنوب العراق

– يوجد في العراق علماء معترف بهم دوليا بحدود 3000عالم بمختلف

الاختصاصات العلميه والانسانيه.

فهل عندكم شك أن العراق ليس عظيما؟؟