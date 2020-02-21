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مُعَلَّقَاتِي الْمِائَتَيْنْ {101} بَكَى الْقُدْسُ يَنْتَظِرُ الْفَاتِحِينْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائة معلقة}

1- بِكَمْ يَا حَبِيبَةُ أُوفِي الْحُقُوقْ = وَلَمْ يَعْرِفِ الْقَلْبُ أَدْنَى عُقُوقْ ؟!!!

2- بِكِ ازَّيَنَتْ كُلُّ هَذِي الدُّنَا = تَزَيَّنْتِ لِي فَاسْتَبَانَ الطَّرِيقْ

3- بِأَرْضِ فِلِسْطِينَ ظَلَّ الْيَهُودُ = عُقُوداً تَوَالَتْ وَزَادَ النَّهِيقْ

4- بِأَرْضِ فِلِسْطِينَ مَحْضُ حَمِيرٍ = تَجَنَّوْا عَلَيْهَا بِبِئْرٍ عَمِيقْ

5- بِذِكْرِكَ يَا رَبُّ تَأْتِي عَلَيْهِمْ = بَلَايَا السِّنِينَ وَمَوْتٌ سَحِيقْ

6- يَهُودُ الدَّنَايَا وَقَهْرُكَ رَبِّي = لَهُمْ فِي جَمِيعِ الظُّرُوفِ يَلِيقْ

7- بِإِمْكَانِكَ الْيَوْمَ بَيْعُ مَتَاعِي = وَلَكِنَّكَ الْآنَ لَنْ تَسْتَفِيقْ

8- لِأَنَّ رِمَالِي كَثِيبٌ مَهِيلٌ = سَتَمْحُوكَ حَتْماً بِوَادِي الْعَقِيقْ

9- بِزَيْفِكَ لَا لَنْ تَحُلَّ بِدَارِي = وَإِيَّاكَ يَا وَغْدُ رَمْقَ الْفَرِيقْ

10- سَيَسْحَقُكَ الرَّبُّ بَعْدَ قَلِيلٍ = وَسَوْفَ يَحِلُّ عَلَيَّ الشُّرُوقْ

11- بِلَادِي الْجَمِيلَةُ تَسْكُنُ قَلْبِي = حَيَاتِي وَرُوحِي ضِمَادُ الْحُرُوقْ

12- أُفَدِّي ثَرَاهَا وَأَهْوَى لَظَاهَا = يُدَمِّرُ وَغْداً فَبِئْسَ الصَّفِيقْ

13- بِرُوحِي تَجَلَّتْ بِدَا سِحْرُهَا = تَغَلْغَلَ بِالْقَلْبِ نِعْمَ الصَّدِيقْ

14- تُزَكِّي فُؤَادِي بِتَلْمِيحِهَا = لِيَفْرَحَ قَلْبِي وَنِعْمَ الرَّفِيقْ

15- بِحُبِّكِ يَا سِحْرَ عُمْرِي تَعَالَيْ = سَنَفْتَحُ بِالْحُبِّ أَحْلَى مَضِيقْ

16- وَتَحْيَا فِلِسْطِينُ فِي نَبْضِ قَلْبِي = وَقَلْبُكِ يَمْحُو الْجِدَارَ الْعَلِيقْ

17- بِنُورِكِ يَمْضِي فُؤَادِي الشَّغُوفُ = وَيَحْلُو بِعَيْنَيْهِ ذَاكَ الْبَرِيقْ

18- فَضُمِّي فُؤَادِي الْوَلِيدَ بِرِفْقٍ = فِلِسْطِينُ نَادَتْ بِنَبْضٍ عَرِيقْ

19- بِتَغْرِيدَتِي زَادَ دَقُّ فُؤَادِي = يُزَغْرِدُ قَلْبِي بِحُبِّي الْحَقِيقْ

20- فَزِيدِي الْمَحَبَّةَ يَا ضَيَّ عُمْرِي = فَإِنِّي بِقَلْبِكِ جَدُّ خَلِيقْ

21- بُحُورَ الْهَوَى أَيْنَ تَغْرِيدَتِي = بِقُدْسِي وَغَزَّةَ بَيْنَ الشُّقُوقْ ؟!!!

22- تَعَالَتْ نِدَاءَاتُ قَلْبِي تَعَالَوْا = فَأَيْنَ الصَّدِيقُ وَأَيْنَ الشَّقِيقْ ؟!!!

23- بَكَى الْقُدْسُ يَنْتَظِرُ الْفَاتِحِينَ = فَنِعْمَ الرِّجَالُ وَنِعْمَ الْمَشُوقْ

24- رَجَالٌ تَرَبَّتْ عَلَى الصَّالِحَاتِ = يُلَبُّونَ قُدْسِي بِقَلْبٍ ذَؤُوقْ

25- بِأَهْوَاكِ عَاشَ الْمِدَادُ الْجَمِيلُ = دَوَاوِينَ شِعْرٍ لِقَلْبِي يَرُوقْ

26- فَزِيدِي الْمَحَبَّةَ يَا نَبْضَ عُمْرِي = فَقَلْبِي بِحُبِّكِ لَا لَنْ يُفِيقْ

27- بِعَطْفِكِ أَحْيَا عَلَى الْحُبِّ طَيْراً = يُرَفْرِفُ مِثْلَ الْمَلَاكِ الْأَنِيقْ

28- وَأُوفِي الْوُعُودَ وَأُحْيِيي الْعُهُودَ = وَشَهْدِي يُمَتِّعُ فِي كُلِّ رِيقْ

29- بِقَلْبِكِ عَاشَ شُعُورُ الْوَفَاءِ = لِزَوْجٍ هُو الرُّوحُ تَسْرِي بِبُوقْ

30- تُحِبِّينَهُ فِي اسْتِبَاقِ الْجِنَانِ = وَتُعْطِي الْوَفِيَّةُ أَحْلَى رَحِيقْ

31- فَأَهْلاً مَلِيكَةَ دَرْبِ الْوَفَاءِ = وَقَاكِ الْإِلَهُ شُعُوراً بِضِيقْ

32- لَكِ اللَّهُ أَهْلاً وَسَهْلاً فَسِيرِي = بِلَحْنِ الْوَفَاءِ الْجَمِيلِ الْوَثِيقْ

33- وَزُفِّي لِزَوْجِكِ أَحْلَى نَشِيدٍ = بِدَارِ الْبَقَاءِ الْجَمِيلِ الرَّشِيقْ

34- وَتَجْدُرُ لٌُقْيَاكُمَا فِي نَعِيمٍ = يُتَوِّجُهُ بِالنَّعِيمِ الطَّلِيقْ

35- نَمَا حُبُّكُمْ فِي ظِلَالِ رَبِيعٍ = مِنَ اللَّهِ مَنْ بَعْدَ ذَاكَ يُعِيقْ ؟!!!

36- فَبُشْرَاكِ يَا مَلْكَةَ الْمُسْتَحِيلِ = بِرِضْوَانِ رَبِّكِ ذَاكَ يَفُوقْ

37- بِأَهْلِي مَدَى الدَّهْرِ عِشْتُ كَرِيماً = وَشَجَّعْتُهُ بِالشُّعُورِ الدَّقِيقْ

38- فَوَفَّى الْعُهُودَ وَأَسْعَدَ قَلْبِي = بِفَوْزٍ جَمِيلٍ يَعَافُ الْخُرُوقْ

39- بِقَلْبِكِ عِشْتُ كَنَجْمٍ بَعِيدٍ = رَفَعْتُكِ فِيهِ كَفَرْعٍ وَرِيقْ

40- مَلَكْتُ فُؤَادَكِ يَا حُبَّ عُمْرِي = وَكَمْ طَابَ لِي ضَمَّهُ كَالْغَرِيقْ

41- بِأَحْلَى نِدَاءٍ عَرَفْتُ طَرِيقِي = فَنَادِي حَيَاتِي تُزِيلِي الْفُرُوقْ

42- أُلَبِّ النِّدَاءَ بِضَمَّةِ حُبٍّ = تَعِيشِينَ فِيهَا وَلَا تَسْتَفِيقْ

43- بِذِكْرِكِ يَحْيَا فُؤَادِي الْكَلِيمُ = تَهِلُّ السَّعَادَةُ تَمْحُو الزَّهِيقْ

44- فِلِسْطِينُ عِشْتُ حَيَاتِي أُلَبِّي = نِدَاءَ الْفِدَاءِ بِشَعْرِي الْحَلِيقْ

45- أَجِيبِي فُؤَادِي بِحَجٍّ كَبِيرٍ = إِلَى الْبَيْتِ .. حُبِّي وَدَمْعِي أُرِيقْ

46- وَعِيشِي الْعَزِيزَةَ رَغْمَ أُنَاسٍ = تَجَنَّوْا عَلَيْكِ بِبَعْضِ النَّقِيقْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائة معلقة} [email protected]

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