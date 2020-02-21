مُعَلَّقَاتِي الْمِائَتَيْنْ {101} بَكَى الْقُدْسُ يَنْتَظِرُ الْفَاتِحِينْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائة معلقة}
1- بِكَمْ يَا حَبِيبَةُ أُوفِي الْحُقُوقْ = وَلَمْ يَعْرِفِ الْقَلْبُ أَدْنَى عُقُوقْ ؟!!!
2- بِكِ ازَّيَنَتْ كُلُّ هَذِي الدُّنَا = تَزَيَّنْتِ لِي فَاسْتَبَانَ الطَّرِيقْ
3- بِأَرْضِ فِلِسْطِينَ ظَلَّ الْيَهُودُ = عُقُوداً تَوَالَتْ وَزَادَ النَّهِيقْ
4- بِأَرْضِ فِلِسْطِينَ مَحْضُ حَمِيرٍ = تَجَنَّوْا عَلَيْهَا بِبِئْرٍ عَمِيقْ
5- بِذِكْرِكَ يَا رَبُّ تَأْتِي عَلَيْهِمْ = بَلَايَا السِّنِينَ وَمَوْتٌ سَحِيقْ
6- يَهُودُ الدَّنَايَا وَقَهْرُكَ رَبِّي = لَهُمْ فِي جَمِيعِ الظُّرُوفِ يَلِيقْ
7- بِإِمْكَانِكَ الْيَوْمَ بَيْعُ مَتَاعِي = وَلَكِنَّكَ الْآنَ لَنْ تَسْتَفِيقْ
8- لِأَنَّ رِمَالِي كَثِيبٌ مَهِيلٌ = سَتَمْحُوكَ حَتْماً بِوَادِي الْعَقِيقْ
9- بِزَيْفِكَ لَا لَنْ تَحُلَّ بِدَارِي = وَإِيَّاكَ يَا وَغْدُ رَمْقَ الْفَرِيقْ
10- سَيَسْحَقُكَ الرَّبُّ بَعْدَ قَلِيلٍ = وَسَوْفَ يَحِلُّ عَلَيَّ الشُّرُوقْ
11- بِلَادِي الْجَمِيلَةُ تَسْكُنُ قَلْبِي = حَيَاتِي وَرُوحِي ضِمَادُ الْحُرُوقْ
12- أُفَدِّي ثَرَاهَا وَأَهْوَى لَظَاهَا = يُدَمِّرُ وَغْداً فَبِئْسَ الصَّفِيقْ
13- بِرُوحِي تَجَلَّتْ بِدَا سِحْرُهَا = تَغَلْغَلَ بِالْقَلْبِ نِعْمَ الصَّدِيقْ
14- تُزَكِّي فُؤَادِي بِتَلْمِيحِهَا = لِيَفْرَحَ قَلْبِي وَنِعْمَ الرَّفِيقْ
15- بِحُبِّكِ يَا سِحْرَ عُمْرِي تَعَالَيْ = سَنَفْتَحُ بِالْحُبِّ أَحْلَى مَضِيقْ
16- وَتَحْيَا فِلِسْطِينُ فِي نَبْضِ قَلْبِي = وَقَلْبُكِ يَمْحُو الْجِدَارَ الْعَلِيقْ
17- بِنُورِكِ يَمْضِي فُؤَادِي الشَّغُوفُ = وَيَحْلُو بِعَيْنَيْهِ ذَاكَ الْبَرِيقْ
18- فَضُمِّي فُؤَادِي الْوَلِيدَ بِرِفْقٍ = فِلِسْطِينُ نَادَتْ بِنَبْضٍ عَرِيقْ
19- بِتَغْرِيدَتِي زَادَ دَقُّ فُؤَادِي = يُزَغْرِدُ قَلْبِي بِحُبِّي الْحَقِيقْ
20- فَزِيدِي الْمَحَبَّةَ يَا ضَيَّ عُمْرِي = فَإِنِّي بِقَلْبِكِ جَدُّ خَلِيقْ
21- بُحُورَ الْهَوَى أَيْنَ تَغْرِيدَتِي = بِقُدْسِي وَغَزَّةَ بَيْنَ الشُّقُوقْ ؟!!!
22- تَعَالَتْ نِدَاءَاتُ قَلْبِي تَعَالَوْا = فَأَيْنَ الصَّدِيقُ وَأَيْنَ الشَّقِيقْ ؟!!!
23- بَكَى الْقُدْسُ يَنْتَظِرُ الْفَاتِحِينَ = فَنِعْمَ الرِّجَالُ وَنِعْمَ الْمَشُوقْ
24- رَجَالٌ تَرَبَّتْ عَلَى الصَّالِحَاتِ = يُلَبُّونَ قُدْسِي بِقَلْبٍ ذَؤُوقْ
25- بِأَهْوَاكِ عَاشَ الْمِدَادُ الْجَمِيلُ = دَوَاوِينَ شِعْرٍ لِقَلْبِي يَرُوقْ
26- فَزِيدِي الْمَحَبَّةَ يَا نَبْضَ عُمْرِي = فَقَلْبِي بِحُبِّكِ لَا لَنْ يُفِيقْ
27- بِعَطْفِكِ أَحْيَا عَلَى الْحُبِّ طَيْراً = يُرَفْرِفُ مِثْلَ الْمَلَاكِ الْأَنِيقْ
28- وَأُوفِي الْوُعُودَ وَأُحْيِيي الْعُهُودَ = وَشَهْدِي يُمَتِّعُ فِي كُلِّ رِيقْ
29- بِقَلْبِكِ عَاشَ شُعُورُ الْوَفَاءِ = لِزَوْجٍ هُو الرُّوحُ تَسْرِي بِبُوقْ
30- تُحِبِّينَهُ فِي اسْتِبَاقِ الْجِنَانِ = وَتُعْطِي الْوَفِيَّةُ أَحْلَى رَحِيقْ
31- فَأَهْلاً مَلِيكَةَ دَرْبِ الْوَفَاءِ = وَقَاكِ الْإِلَهُ شُعُوراً بِضِيقْ
32- لَكِ اللَّهُ أَهْلاً وَسَهْلاً فَسِيرِي = بِلَحْنِ الْوَفَاءِ الْجَمِيلِ الْوَثِيقْ
33- وَزُفِّي لِزَوْجِكِ أَحْلَى نَشِيدٍ = بِدَارِ الْبَقَاءِ الْجَمِيلِ الرَّشِيقْ
34- وَتَجْدُرُ لٌُقْيَاكُمَا فِي نَعِيمٍ = يُتَوِّجُهُ بِالنَّعِيمِ الطَّلِيقْ
35- نَمَا حُبُّكُمْ فِي ظِلَالِ رَبِيعٍ = مِنَ اللَّهِ مَنْ بَعْدَ ذَاكَ يُعِيقْ ؟!!!
36- فَبُشْرَاكِ يَا مَلْكَةَ الْمُسْتَحِيلِ = بِرِضْوَانِ رَبِّكِ ذَاكَ يَفُوقْ
37- بِأَهْلِي مَدَى الدَّهْرِ عِشْتُ كَرِيماً = وَشَجَّعْتُهُ بِالشُّعُورِ الدَّقِيقْ
38- فَوَفَّى الْعُهُودَ وَأَسْعَدَ قَلْبِي = بِفَوْزٍ جَمِيلٍ يَعَافُ الْخُرُوقْ
39- بِقَلْبِكِ عِشْتُ كَنَجْمٍ بَعِيدٍ = رَفَعْتُكِ فِيهِ كَفَرْعٍ وَرِيقْ
40- مَلَكْتُ فُؤَادَكِ يَا حُبَّ عُمْرِي = وَكَمْ طَابَ لِي ضَمَّهُ كَالْغَرِيقْ
41- بِأَحْلَى نِدَاءٍ عَرَفْتُ طَرِيقِي = فَنَادِي حَيَاتِي تُزِيلِي الْفُرُوقْ
42- أُلَبِّ النِّدَاءَ بِضَمَّةِ حُبٍّ = تَعِيشِينَ فِيهَا وَلَا تَسْتَفِيقْ
43- بِذِكْرِكِ يَحْيَا فُؤَادِي الْكَلِيمُ = تَهِلُّ السَّعَادَةُ تَمْحُو الزَّهِيقْ
44- فِلِسْطِينُ عِشْتُ حَيَاتِي أُلَبِّي = نِدَاءَ الْفِدَاءِ بِشَعْرِي الْحَلِيقْ
45- أَجِيبِي فُؤَادِي بِحَجٍّ كَبِيرٍ = إِلَى الْبَيْتِ .. حُبِّي وَدَمْعِي أُرِيقْ
46- وَعِيشِي الْعَزِيزَةَ رَغْمَ أُنَاسٍ = تَجَنَّوْا عَلَيْكِ بِبَعْضِ النَّقِيقْ
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائة معلقة} [email protected]