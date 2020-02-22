أردوغان لبوتين: يجب كبح جماح النظام في إدلب

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة «كبح جماح» النظام السوري في إدلب وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك.

وذكرت الرئاسة أن أردوغان اعتبر أن التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي سيوقف القتال في منطقة إدلب السورية.

وأضافت الرئاسة التركية في بيان مقتضب، أن أردوغان وبوتين أكدا التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، كما أنهما بحثا أيضا الوضع في ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان إنه سيتصل هاتفيا مع الرئيس الروسي لبحث آخر التطورات في إدلب، وذلك «لتحديد خطواتنا المقبلة».

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده لن تنسحب من إدلب، داعياً لإقامة منطقة آمنة بعمق يتراوح بين 30 و35 كم في سوريا.

وكان الكرملين أعلن اليوم أن روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا تبحث عقد قمة بينها حول سوريا، لكن لم تُتخذ قرارات بعد في هذا الشأن.

فيما قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده لا تنوي الاشتباك مع العسكريين الروس، مؤكدا أن هناك «حواراً جيداً» بين الجانبين على الأرض في إدلب