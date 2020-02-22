إصابة مصور فرانس برس في ساحة التحرير

٢١/٢/٢٠٢٠

أصيب مصور الوكالة الفرنسية فرانس برس احمد الربيعي اثناء تغطيته للاحتجاجات اليوم الجمعة في ساحة التحرير ببغداد.

وذكر احد العاملين في الوكالة، عمار كريم، لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان المصور احمد الربيعي كان في مهمة صحفية، لنقل وقائع الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد، وأصيب بساقه وكتفه، اثر إطلاق قوات مكافحة الشغب كرات معدنية “الصجم”، من بنادق الصيد التي استخدمتها في الاونة الاخيرة، لتفريق المحتجين هناك نقل على اثرها الى المشفى القريب لتلقي العلاج هناك.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تتمنى السلامة للزميل احمد الربيعي، فانها تعد ما تعرض له انتهاكا واضحا لحرية الصحافة والإعلام في البلاد، وتكميما للأفواه.

كما تجدد الجمعية مطالبتها الأجهزة الامنية في ساحات التظاهرات بحماية الكوادر من اي اعتداء، وتهيب بالصحفيين أخذ الأماكن الآمنة خلال تغطية للأحداث.