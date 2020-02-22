(بالفيديو) ضحية جديدة للتنمر .. طفل أسترالي في التاسعة: فليطعني أحد بسكين

أثارت أم أسترالية ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لجأت – كحل أخير لمأساتها – إلى نشر فيديو لطفلها البالغ 9 سنوات، وهو يتمنى الموت والطعن بسكين للتخلص من التنمر الذي يتعرض له يومياً، في مشهد يدمي القلوب.

وصورت باراكا بايليز، مقطعاً لابنها (كايدن) وهو يبكي ويصرخ طالباً الموت، قائلاً لها: «حتى أنت لم تفعلي شيئاً لوقف تنمرهم، أود الموت، أتمنى لو أن شخصاً يطعنني الآن بسكين في قلبي».

وبكل غضب وألم، قالت أم الطفل الذي يعاني من «التقزم»، وهي تصور طفلها: «هذا أثر التنمر، هل يدرك الأهالي ما يحصل معنا وكم هذا الشيء مدمر لعائلتنا، يوميا هناك حادث تنمر ما، أو إطلاق نكات وصفات، في حين كل ما يريده طفلي هو الذهاب إلى المدرسة بسلام، هذا يحصل معنا في كل الأمكنة، لذا وددت أن تروا كيف يؤثر الموضوع على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات».

كما أضافت أنها تراقب ابنها باستمرار خوفاً من محاولته الانتحار، «لأن هذا ما يحصل لضحايا التنمر».

يذكر أنه ما إن نشرت باراكا الفيديو على حسابها على ‹فيس بوك›، الثلاثاء الماضي، حتى انتشر كالنار في الهشيم، وأبدى الآلاف تعاطفهم مع الطفل، حتى إن البعض أطلق، الخميس، حملة لجمع التبرعات من أجل إرسال كايدن إلى «ديزني لاند».