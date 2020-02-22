ترامب يعيّن أردنية في منصب أمني رفيع

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكية من أصول أردنية جوليا نشيوات، في منصب مستشارة الرئيس للأمن الداخلي الوطني، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ‹بترا›، اليوم الجمعة، إن نشيوات تحمل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة جورج تاون الأمريكية، والدكتوراة من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.

وشغلت نشيوات مناصب عدة في السنوات الماضية؛ أبرزها نائبة المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأسبق ريكس تيليرسون.

وشغلت أيضاً منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.

ونقلت الوكالة الأردنية عن صحيفة ‹واشنطن بوست›، أن نشيوات ستحل محل قائد حرس السواحل الأدميرال بيتر براون، الذي خرج من منصبه بعد ستة أشهر من توليه المنصب.