تقارير: فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية الإيرانية

أعلنت وكالة أنباء ‹فارس› الإيرانية، مساء اليوم الجمعة، أن التقارير الأولية تشير إلى فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم، وسط مقاطعة كبيرة من المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن نسبة الاقتراع بلغت 40% حتى الساعة السادسة مساء.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في دورتها الـ11، صباح اليوم في معظم أنحاء إيران، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى).

وتمت الانتخابات في ما يقارب 55 ألف مركز اقتراع، أشرف عليها أكثر من مليون مراقب.

ويحق لـ57 مليون و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.

وكان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قد اعتبر أن التصويت «واجب ديني»، لكن بعض الساسة البارزين من أنصار التيار الإصلاحي في إيران والنشطاء في الخارج دعوا لمقاطعة الانتخابات.