جميل عرفات ذاكرة الوطن

كتب : شاكر فريد حسن

الأستاذ جميل عرفات (أبو رياض) ابن قرية المشهد قضاء الناصرة، هو باحث ومؤرخ واسم تردد في سجل وصفحات التاريخ الفلسطيني. إنه ذاكرة الوطن وحارس الرواية الشفوية الفلسطينية.

درس أبو رياض التاريخ والجغرافيا في جامعة حيفا، وعمل مدرسًا ثم مديرًا لمدرسة المشهد الابتدائية، وبعد تقاعده عمل مرشدًا متطوعًا في جمعية المهجرين القطرية وفي مؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات الاسلامية.

ويعود اهتمامه بالذاكرة الوطنية كونه كان رياضيًا ومسؤولًا كشفيًا، وتأليفه كراسات عن المسارات في الطبيعة، وعلاقاته مع المهجرين.

تفرغ ابو رياض للدراسة والبحث والتورخة بعد خروجه للتقاعد، ولم يكتفِ بتدوين وتسجيل الرواية الشفوية وكتابة التاريخ الفلسطيني، وإنما عني بنقل ونشر وتعميم الذاكرة الوطنية من خلال برنامج اذاعي اسبوعي عبر راديو الشمس بعنوان ” ذاكرة الوطن “، ولكن توقف عن ذلك بسبب حالته الصحية وبلوغ الشيخوخة.

ولأبي رياض اصدارات عديدة في التاريخ الفلسطيني وعن القرى المهجرة والمقدسات الاسلامية، وعن قريته ” المشهد “.

إننا إذ نبعث للعزيز الأستاذ جميل عرفات أحر التحيات، ونتمنى له وهو على سرير المرض الشفاء وطول العمر.