رفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع وفتح أربعة شوارع مغلقة في بغداد

اعلنت امانة بغداد، السبت، رفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع وفتح أربعة شوارع مغلقة في العاصمة.

وقالت الامانة في بيان ان “الجهد الآلي والهندسي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد ومع بداية السنة الحالية قام برفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع مختلفة بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية عن أربعة شوارع واعادة فتحها امام حركة السير والمرور توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من بغداد”.

واضافت ان “من ابرز هذه الشوارع هي سوق العمارة في الشعب وشارع السفارة الصومالية وسط العاصمة وغيرها من المواقع والشوارع والتي كانت مغلقة لسنوات طويلة وبإسناد الجهد الخاص بالدوائر البلدية وحسب الرقعة الجغرافية لكل موقع”.