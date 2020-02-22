سيادة المطران عطا الله حنا : ” كل بند من صفقة القرن ملغوم ويهدف الى ارباك العالم العربي والنيل …

من معنويات وارادة شعبنا الفلسطيني ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في حديث اذاعي اليوم بأن كل بند من صفقة القرن هو ملغوم ويهدف الى ارباك العالم العربي والنيل من معنويات وارادة شعبنا الفلسطيني .

الفلسطينيون اعلنوا رفضهم لما يسمى صفقة القرن ونتمنى من الاشقاء العرب ايضا ان يرفضوا هذه الصفقة التي نعتقد بأنها لا تستهدف الفلسطينيين لوحدهم بل تستهدف ايضا امتنا العربية بأسرها من محيطها الى خليجها .

لا تسمحوا بأن تمر هذه الصفقة في فلسطين لان مرورها لا سمح الله سيؤدي الى عواقب وخيمة والى استهداف مباشر لعدد من اقطارنا العربية الشقيقة .

ان مسؤولية افشال صفقة القرن لا تقع على كاهل الفلسطينيين لوحدهم بل يجب ايضا ان يقوم الاحرار من ابناء امتنا العربية اصدقاءنا المنتشرين في سائر ارجاء العالم بدورهم المأمول في افشال هذه الصفقة المشبوهة .

في فلسطين نقول بأن هذه الصفقة لن تمر كما وكل المشاريع والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية لن تنجح لان هذه القضية هي قضية شعب حر يعشق الحياة والحرية .