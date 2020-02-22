ضمن أوبريت الإفتتاح “الفجيرة تجمعنا”حسين الجسمي: مهرجان الفجيرة الدولي للفنون منبراً إماراتياً ودولياً متميزاً

الفجيرة – 21 فبراير 2020 :

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وأصحاب السمو الشيوخ الكرام وعدد من الوزراء والفنانين و جمهور غفير من محبي الفن، شارك سعادة الفنان حسين الجسمي “السفير المفوض فوق العادة” في حفل إفتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، وقدم بمشاركة الفنان محمد عبده والفنانة أحلام، أوبريت “الفجيرة تجمعنا” والذي جاء تحت عنوان “من التراب إلى السحاب” تضمناً مجموعة من القصائد الوطنية تأليف الدكتور محمد عبد الله سعيد الحمودي والحان وليد الهشيم وإخراج وسينوغرافيا الفنان السوري ماهر الصليبي، مجسداً ثلاث مراحل زمنية متعاقبة مرت على دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت منذ النشأة الأولى للدولة التي كانت تعتمد على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ وبعض الأنشطة الزراعية المحدودة إلى الثانية مرحلة تطور الاقتصاد والتجارة والإعمار ليختتم العرض بالمرحلة الثالثة التي تتحدث عن دخول الإمارات لنادي الفضاء العالمي كخطوة كبيرة نحو استشراف المستقبل العلمي للدولة.

وأبدى الجسمي خلال الإحتفالية عن فخره بالمشاركة في إمارة الفجيرة للمرة الثانية في حفل الإفتتاح، لما يتضمنه من مجموعة نشاطات من الفنون الراقية عربية وعالمية، والذي يسهم في تبادل الخبرات والمعارف واحتكاك الثقافات بين الدول المشاركة لما يتضمنه من تنوع فني وثقافي هادف يهتم بالفنون الراقية ويمثل منبراً إماراتياً ودولياً متميزاً.

المكتب الإعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي