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العامري يدعو الى اعادة النظر بالعملية السياسية والدستور

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، إلى إعادة النظر بالعملية السياسية والدستور، مؤكداً أن جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج اطار المحاصصة.

وقال العامري خلال الحفل التأبيني لذكرى شهادة شهيد المحراب وأربعينية “قادة الانتصار”، إن “تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء جاء بموافقة جميع المكونات”، لافتاً الى ان “جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج اطار المحاصصة”.

وأضاف ان “الكتل السياسية جادة لاختيار حكومة جديدة قادرة على اعادة هيبة الدولة وتوفير الامن واجراء الانتخابات المبكرة لانها احدى وسائل اعادة الثقة بالعملية السياسية”، داعياً المكونين السني والكردي، إلى “التعاون للعبور من هذا المنزلق الخطير”.

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