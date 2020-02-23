الدكتور صالح احمد الورداني

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برز دور العسكر في واقع المسلمين مع الغزوات غير المشروعة التي بدأت يعد رحيل الرسول (ص)..

برز دور خالد بن الوليد الذي شهر سيفه في وجه المسلمين مع حكومة الخليفة الأول ..

ومن أجل الغزو في حكومة الخليفة الثاني..

وبرز دور بسر بن أرطأة السفاح الذي لم يرحم وليدا ولا شيخا ولا امرأة من أجل نصرة سيده معاوية ..

وبرز عسكر الشام جند يزيد بن معاوية الذين انتهكوا مدينة الرسول في وقعة الحرة عام 63ه..

وبرز دور العسكر أكثر و أكثر في ظل الدولة العباسية والأيوبية والمملوكية ثم العثمانية..

برز العسكر من العرب والفرس والترك والكرد والمماليك..

وقد قسم صلاح الدين مصر واملاك الفاطميين على عسكره الكرد..

ثم برز عسكر العصر الحديث الذين تربوا في كنف الاستعمار أوالإفرنح الصليبيين..

وتم إرضاعهم القومية والعلمانية والليبرالية والتمرد على الدين والقيم والثوابت..

من اتاتورك إلى عبد الناصر..

وقد ارتد اتاتورك بتركيا عن الإسلام واستبدله بإسلام فارغ ممسوخ..

وتبنى فكرة القومية التركية..

وارتد عبد الناصر بالمصريين عن الإسلام واستبدله بإسلام فارغ ممسوخ..

وتتبى فكرة القومية العربية..

وتأثرت المنطقة العربية بشعاراته المضللة..

ولم يحقق لمصر ولا للعرب شيئاً سوى الهزائم والنكبات..

وهؤلاء العسكر لم ينتصروا في موقعة عسكرية واحدة ضد أعداء الوطن..

لكنهم نجعوا وتفوقوا في قهر شعويهم والتخلف بدولهم ..

ولم يكونوا يملكون ثقافة..

وقدموا الدعارة لشعوبهم على أنها ثقافة..

وقدموا الخيانة على أنها شرف ووطنية..

وارتكبوا العديد من الجرائم في حق شعوبهم ..

في سوريا ومصر والسودان والعراق واليمن وليبيا..

والطفرة الوحيدة في تأريخ العسكر كانت في مصر حين تحول العسكري محمد علي إلى حاكم نهض بوطن غير وطنه وارتقى به ليصبح باني مصر الحديثة ..

ولا تزال مصر تعيش على آثاره وإنجازاته حتى اليوم..