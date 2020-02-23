القبض على سبعة دواعش في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن شرطة نينوى ألقت القبض على سبعة من عناصر داعش، أيسر الموصل .

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم، أن «فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، تمكن من إلقاء القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية وضبط عجلة تعود لأحدهم».

وأوضح البيان، أن «إثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان المساجد، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند، خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل».

مبيناً أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء عدن والزهراء والقاهرة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.