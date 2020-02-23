المرور تعلن إغلاق جسر حيوي ببغداد وتتوعد سائقين

أعلنت مديرية المرور العامة، امس السبت، عن قطع جسر ساحة بيروت ببغداد سايد واحد لمدة 25 يوماً اعتباراً من اليوم الاحد، عازية ذلك الى وجود اعمال صيانة من قبل امانة بغداد.

وقالت المرور في بيان إنه “سوف يتم قطع جسر ساحة بيروت السايد القادم من المستنصرية باتجاه المهندسين اعتباراً من يوم الأحد المصادف 2020/2/23 من الساعة العاشرة صباحاً”.

وأضاف البيان أن القطع “سيكون لمدة خمسة وعشرين يوما وذلك لوجود اعمال صيانة واكساء من قبل امانة بغداد”.

وفي سياق آخر، أكدت المرور العامة أنها ستحاسب بشدة السائقين غير الحاملين لإجازة السوق. وذكرت المديرية في بيان ان “مفارزنا لاحظت أثناء المحاسبة على المخالفات المتنوعة ان هناك بعض سواق المركبات ليست لديهم اجازات سوق حتى الان على الرغم من ان مواقع اصدار وتجديد الاجازات لا يوجد بها اي زخم من المراجعين”.

ولفتت الى أنه “سوف تكون هناك محاسبة مشددة من قبل مفارزنا على كل المخالفات وبالخصوص مخالفة قيادة المركبة بدون اجازة سوق”.

يذكر ان العاصمة بغداد تشهد ازدحاماً خانقاً خصوصاً اوقات الدوام الرسمي.

كما تشهد العاصمة بين فترة واخرى قطع طرق واغلاق مجسرات حيوية لغرض الصيانة.