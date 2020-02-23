دعوا الى حكومة وطنية انتقالية وحددوا معاييرها

العشرات من الشخصيات والكفاءات الوطنية يوجهون نداءً تضامنياً مع المتظاهرين ضد القمع والمماطلة

وجه عدد من الشخصيات السياسية والاكاديمية والثقافية والاجتماعية، يوم أمس، نداءً تضامنيا مع المتظاهرين، منددين بعمليات القمع الوحشي والمماطلة والتسويف التي طالتهم مطالبين باجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تحت اشراف دولي.

وارسل النداء الى السادة: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس القضاء الاعلى، رئيس المحكمة الاتحادية، رئيس مجلس الوزراء المكلف، ممثلة الامين العام للامم المتحدة، والمرجع الاعلى السيد علي السيستاني.

فيما يلي نص النداء:

نداء

نحن الموقعين على هذا النداء، من اوساط مدنية وثقافية واجتماعية ومن مختلف شرائح المجتمع، نعلن من منطلق مسؤوليتنا الوطنية وبعد الاستماع الى شهادات حيّة ادلى بها ناشطون مدنيون من ساحات الاحتجاج والتظاهر والاعتصام السلمي، نعلن وقوفنا وتضامننا مع المطالب المشروعة لانتفاضة تشرين الباسلة، المنادية بوطن كامل السيادة ودولة مدنية حديثة قائمة على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان.

ونعبر عن شجبنا وتنديدنا وادانتنا للعنف المروع الذي مارسته قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع مجموعات مسلحة غامضة، ضد المحتجين في بغداد ومحافظات ذي قار والنجف والبصرة وكربلاء وبابل وميسان

وواسط .. وتسبب في استشهاد اكثر من (600) مواطن واصابة الآلاف غيرهم بجروح بليغة، فضلا عن عمليات الخطف والاعتقال والتغييب القسري للعديد من الناشطين والمحتجين والاعلاميين ..

وفي الوقت الذي نحذر فيه من مغبة استمرار القوى الماسكة بالسلطة ومفاصل الدولة، في نهج التسويف والمماطلة والالتفاف على مطالب الانتفاضة المشروعة وممارسة اشكال التسقيط والاتهامات الجائرة، للنيل من اندفاع الملايين من جماهير شعبنا الحية ومن ارادتها، فاننا ننظر بحذر الى تكليف شخصية سياسية اشكالية بمنصب رئيس الوزراء الذي جاء بالضد من معايير انتفاضة تشرين وتوصيات المرجعية الرشيدة.

اننا ندعم الاجماع الوطني العام على أن تكون وزارة ما بعد مرحلة عادل عبد المهدي وزارة وطنية انتقالية محدودة المهمات، تعمل على اجراء انتخابات مبكرة في مدة اقصاها 31 كانون الاول 2020 ، وتتعهد امام الشعب بعدم ترشحها للانتخابات المقبلة، وبان تباشر على الفور :

• ايقاف نهج الصدام العنيف مع المحتجين والمتظاهرين السلميين.

• تحديد ومحاسبة المسؤولين عن قتل واصابة المتظاهرين واحالتهم الى القضاء.

• اطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين وغلق الدعاوى الموجهة ضدهم.

• الكشف عن مصير المغيبين والجهات المسؤولة، والمحاسبة القانونية لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان.

• الشروع بمحاسبة كبار الفاسدين واسترداد الاموال العامة المسروقة والحيلولة دون افلات اي منهم من العقاب وعدم شمولهم بأي عفو عام او خاص .

• اتخاذ الاجراءات الفورية لتعزيز سيادة الدولة ومنع اي تدخل خارجي بشأنها الداخلي.

• التطبيق الجدي والفعال لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد الانشطة العسكرية والامنية ضمن أجهزتها حصرا.

• تشكيل فريق عمل استشاري من ممثلين عن الحكومة المؤقتة والمتظاهرين، لمتابعة ومراقبة تنفيذ المطالب الشعبية.

• استكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد بما يحقق تمثيلا عادلا للقوى الاجتماعية والسياسية في مجلس النواب القادم، ومتابعة عمل المفوضية وتهيئة مستلزمات اجراءات انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة وشفافة، تحت رقابة وطنية ودولية.

• تمكين المحكمة الاتحادية من مواصلة عملها للمصادقة على القوانين وعلى نتائج الانتخابات والحيلولة دون افتعال الخلافات بهدف تجميد عملها .

اننا نوجه نداءنا الى الجهات ذات الصلة بالقرار السياسي كافة، ونضعها امام الفرصة الاخيرة لانقاذ العراق بالاصغاء والاستجابة بصدق لمطالب المحتجين السلميين، واحترام مشاعر المواطنين الرافضين لاستمرار نهج التحاصص الطائفي والعرقي الذي اوصل البلاد الى الخراب والفساد والتخلف .

كما نناشد بعثة الامم المتحدة وكل الوكالات واللجان المختصة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومكاتب السلام ذات المصداقية، ان تضطلع بدورها وفق ميثاق الامم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وممارسة اقصى درجات الضغط المشروع على النظام السياسي القائم، ليكف عن ممارسة العنف والقتل ويحترم الحقوق المدنية والسياسية والثقافية للمواطنات والمواطنين .

الموقعون:

– نصير كامل الجادرجي سياسي عراقي

– د.علي الرفيعي اكاديمي

– رائد فهمي وزير سابق

– ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين

– د.احمد علي ابراهيم نقيب الصيادلة الاسبق

– نجيب محي الدين نقيب المعلمين الاسبق

– هناء ادور ناشطة نسوية

– د.عبد الامير رحيمة وزير سابق

– مفيد الجزائري وزير سابق

– هيفاء الامين نائب مستقيلة

– ناجح المعموري رئيس اتحاد الادباء والكتاب

– فاضل ثامر اديب وناقد

– زهير كاظم عبود قاضي متقاعد

– كامل مدحت ناشط سياسي

– د.عامر حسن فياض اكاديمي

– السيد رحيم ابو رغيف مفكر اسلامي

– هاشم الشبلي وزير سابق

– حامد عبيد مطلك نائب سابق

– هادي عزيز علي قاضي متقاعد

– د.جاسم الحلفي سياسي عراقي

– باسم جميل انطوان خبير اقتصادي

– د.صباح الاسدي اكاديمي / لندن

– فارس يوسف ججو وزير سابق

– د.غالب العاني طبيب اختصاص / المانيا

– د.حسان عاكف طبيب

– د.جاسم الصفار اكاديمي

– د.ماجد الصوري خبير اقتصادي

– د.نسرين حنا شابا صيدلانية

– مناضل عبد الله فياض ناشط مدني

– ازهر ابو غنيم ناشط مدني / النجف

– رجاء الخفاجي ناشطة نسوية

– نهاد القاضي ناشط في حقوق الانسان / هولندا

– د.عبد علي عوض اقتصادي / هولندا

– د.عقيل الناصري كاتب وباحث / السويد

– فياض موزان سياسي عراقي / لبنان

– د.حكمت شبر استاذ جامعي

– د. وسام العاني ناشط سياسي

– مجيد علي السعد محامي

– د.عبد الوهاب الناصري اكاديمي ونقيب اطباء الاسنان الاسبق

– عبد الستار ربيع ناشط مدني

– صبري العقيلي ممثل مسرحي

– فاتن عبد الاله مهندسة

– د.سامي اسماعيل نائب نقيب الصيادلة الاسبق

– د.عامر عياش اكاديمي / تكريت

– حسين فوزي اعلامي

– د.عامر القيسي اكاديمي

– د.سلام حربه اديب وكاتب / بابل

– د.جاسم الساعدي اقتصادي زراعي

– ضمياء عبد الحسن صيدلانية

– عقيل كاظم التميمي مهندس استشاري

– د.محمد عنوز ناشط مدني / النجف

– رياض فرحان عبد الكريم مهندس

– زهير هاشم العامري مهندس

– طارق البريسم محامي / البصرة

– سعيد المظفر ناشط مدني / البصرة

– كاظم الاسدي مشرف تربوي / البصرة

– ثامر الهيمص اقتصادي

– سعدي الزكم رجل اعمال

– حسن السيد مندل ناشط مدني / السماوة

– كريم محسن ناشط مدني / الناصرية

– حسين قلي خان استاذ جامعي

– فوزي البريسم ناشط مدني

– كامل امين هاشم ناشط في حقوق الانسان

– عبد الجبار رضا تربوي / كربلاء

– ماهر عياش الجبوري ناشط مدني / صلاح الدين

– هاشم ذنون الاطرقجي رئيس اتحاد الصناعات الاسبق

– منير نيسان مهندس

– حسام علي حيدر تربوي

– جمال الهاشمي اعلامي

– نقية اسكندر ناشطة نسوية

– زهير ضياء الدين محامي

– حسام الغلاي مهندس

– يوسف زهير مهندس

– احمد طلال مهندس

– د.مهدي جابر مهدي اكاديمي / كردستان

– د.شريف الحاج راضي طبيب / النجف

– رزاق مهدي الحكيم ناشط مدني / هولندا

– نجاح كامل سميسم رجل اعمال

– جميل محسن رجل اعمال

– ناطق كاطع ناشط مدني

– ضرغام رعد تاجر

– شهد نائل كاتبة

– رحاب حسين ناشطة نسوية

– فاضل البدراوي سياسي

– علي فاضل صحفي

– حسين حبيب متظاهر وناشط مدني

– شميران مروكل ناشطة نسوية

– وليد العبيدي صحفي

– رفعت حميد الصفار طبيب

– علي حسين مشيل نقيب نقابة المهن الهندسية

– صباح الجيزاني نقابي

– ايمان السهلاني ناشطة نسوية

– عبد العظيم الخفاجي رجل اعمال

– قاسم الشبلي سياسي

– محمد السلامي ناشط في حقوق الانسان

– ثامر الشيخ ناشط مدني / ديالى

– محمد شبيب ناشط مدني / كركوك

– بشرى ابو العيس ناشطة نسوية

– حجاز بهية ناشط مدني

– علي شغاتي متظاهر وناشط مدني

– ياسر السالم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين

– حسين النجار ناشط مدني

– سعد عبد الرزاق حسين اكاديمي

– لبيد عباوي وكيل وزير سابق

– سلمى جبو مستشار سابق لرئيس الجمهورية

– سروة عبد الواحد نائبة سابقة

– صبحي الجميلي وكيل وزير سابق