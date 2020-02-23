شاراتٌ و بشارات لأهل الفكر:

ألفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي

ترقبوا صدور كتاب [نظرية المعرفة الكونيّة] كأساس للقوانين العادلة بدل القوانين الظالمة الحاكمة .. بغضون أيام إن شاء الله لخلاص العالم من الظلم والحسد و الكراهية و الفوارق الطبقيّة, بإستثناء آلنفاق وآلمُنافق الذي أصبح يحكم بنظريّة جاهلية لا معرفية, و حلّهُ الوحيد سيكون في زمن الظهور إن شاء الله ..

لأنّ القاضي هو الجاني .. بهذا الوقت

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وفتاة لم تجد غير غبار الريح ستراً

برياء ونفاق يخدعون الله جهراً

أينَ مكر الله مِمّن ملأؤا العالم مكراً

إن صفا الأمر لهم لن يتركوا لله أمراً

و سيبقى الله مثليّ .. مستغيثا:

أين حقي؟

تخدم الحيَّ ولا تملك من دنياه شبراً

و تودّ الموت كي تملك بعد الموت قبراً

و اذا آلحَفّار فوق القبر يدعو:

أينَ حقّي؟

ما لهذى و سواها غير ميدان الدّعارة !

لتبيع العرض في أرذل أسواق التجارة

و إذا بالدِّين يرميها ثمانين حجارة

وإذا القاضي هو الجاني و يقضى :

أين حقي؟

أين كان الدِّين عنها عندما كانت عفيفة؟

و متى قُدّرَ حقاً لضعيفٍ و ضعيفة؟

و لماذا عدّها زانيةً غير شريفة؟

أَ لِأَنَّ العِرف لا يسمع منها:

أين حقي؟

كان من واجبه يمنحها عيش كفاف

قبل أن يضطرّها تبتاع عيشاً بعفاف

و لماذا أغلظ القاضيّ فيها وهو ناف

للنواميس ولا يسأل منها:

أين حقيّ؟

كم زنى القاضي و كَم لاطَ بولدان و حور

واحتسى أوفر كؤوس من أباريق الخمور

أين كان الدِّين عن إجراء قاضيه الخطير

و لماذا لم يُصارحّه بحزم:

أين حقي؟

ليس هذا الدِّين دين الله بل دين القضاة

لفّقوهُ من أحاديث شياطين الرّواة

و ادّعوا أنَّ مِنَ اللهِ نظامُ الطبقات

إن يكُن حقا فقل لي يا إلهيّ:

أين حقيّ؟

ليس هذا الذنب ذنب الشعب بل ذنب الولاة

وجّهوا الأمة توجيه فناء لا حياة

و تواصوا قبل أن تُفنى بنهب الثروات

واذا الحُرّاس للبيت لصوص:

أين حقي؟

دولة يُؤجر فيها كُلّ أفاك عنيد و مُكابر

أجره لا عن جهود .. بل لتعطيل الجّهود

لم يُواجه نعمة الأمّة إلا بالجحود

واذا النعمة تغلى في حشاه:

أين حقي؟

لم يُؤثر بيقيني ما أقاسي من شجون

فشجوني هي من أسباب تثبيت يقيني

و لتكن دنياي ما بين إعتقال وسجون

وليكن آخر أنفاسي منها:

أين حقي؟

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خلاصنا بآلمعرفة الكونية….عزيز الخزرجي – ::موقع منبر العراق الحر::

منبر العراق الحر : شعارنا : (خلاصنا بآلمعرفة ألكونيّة) في بياننا آلكونيّ بمناسبة بدء السنة الميلادية عام 2008م وَجّهَ آلمُنتدى آلفكريّ دعوة عامّة و خاصّة لجميع ألمُثقفين و آلأساتذة و الأعلاميين و آلكُتّاب في آلعالم …

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حكمةٌ كونيّةٌ : حذاراً أن تتحدّث بغيرِ لُغة ألمَحَبّة مع العُرفاء, لأنّ حديث العقل و الأستدلال معهم سيُحرمك من معارفه الكونيّة.

ملاحظة عن الحكمة: لغة العقل و الأستدلال والمنطق والفقه؛ هي للمبتدئين بالمعرفة لكنّ لغة الكون هي لغة الباطن والأساس.