بقلم:مهدي قاسم

بعض كثير من العرب تشمتوا بالصينيين و اعتبروا فيروس كرونا ” انتقاما إلهيا ” ضدهم بذريعة إنهم يضطهدون الإيغوريين المسلمين هناك ( بالمناسبة إن عددا من هؤلاء الإيغوريين الصينيين قد فجّروا أنفسهم على العراقيين والسوريين العزُل وقتلوا وجرحوا عشرات منهم بصفتهم ” مجاهدين دواعش ) ، وقد تصوّر هؤلاء البعض من العرب أن فيروس ” كورونا” سيبقى محصورا هناك ليحصد أرواح الصينيين المساكين حصريا ، ولكن المفاجأة هي أن هذا الفيروس سرعان ما وصل إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط : منها الإمارة العربية ، و قبل يوم ظهرفي إيران ــ بتواز مع إعلان وفاة اثنين من المصابين ــ و الآن ظهر في الأردن أيضا بإصابة أكثر من سبعة أشخاص و ربما الحبل على الجرار كمفاجأة ظهور في بلدان أخرى.. مع التمني بالشفاء العاجل لجميع المصابين في العالم ..

طيب ظهور كورونا في هذه البلدان الإسلامية المباركة ، لأية ظاهرة أو أثم أم جناية نعزوه لنبرر ظهوره الآن بين المؤمنين و المتقين الأبرار؟ !!.

لذا أهمس في أذن المتشمتين قائلا :

” فلا تتشمت بمصيبة ” نظيرك في الخلق

لأن مصيبة مثلها قد تداهمك بلا فرق

سواء كنت في الغرب أم الشرق !