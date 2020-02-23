مقطع فيديو لاعتداء مهاجرين على فتاة سويدية يثير انتقادات واسعة للديمقراطية

إيهاب مقبل

أظهر مقطع فيديو نشرَ مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي فتاة سويدية وهي تتعرض للعنف المفرط من قبل مجموعة من المهاجرين، وهم يرددون “أقتلها والله”.

واثار مقطع الفيديو جدلًا واسعًا في أوساط السويديين، حيث وصفوا الواقعة التي حدثت للفتاة بجانب واقعة أخرى وهي تبول مهاجرين افارقة على فتى سويدي أبيض بإنه “عنف الإذلال”.

ووجهت بولينا فورشلوند، العضوة البارزة في حركة مقاومة الشمال النازية، انتقادات واسعة للديمقراطية التي تؤمن بمجتمع متعدد الأعراق متساوي القيمة، متهمةً السياسيين السويديين بالخيانة العظمى للشعب والبلاد.

ودعت فوشلوند، في مقالة نشرتها يوم أمس السبت على موقع حركة مقاومة الشمال، إلى ضرورة دفاع السويديين عن أنفسهم ضد “جرائم المهاجرين” بدلًا من التوجه إلى الحكومة أو الشرطة المحلية التي اتهمتهما بالتواطوء مع العصابات والمجرمين في البلاد.

فيديو يوثق حادثة اعتداء مهاجرين على فتاة سويدية: https://samnytt.se/video-gang-stampar-flicka-i-huvudet-doda-henne-wallah/

فيديو يوثق حادثة تبول مهاجرين افارقة على فتى سويدي: https://samnytt.se/video-invandrargang-misshandlar-och-urinerar-pa-svensk-pojke/