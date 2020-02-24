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إيران تعلن استئناف تصدير السلع إلى العراق

أعلن مدير المحطة التجارية بمنطقة “جذابة” الإيرانية الحدودية علي فرهودي، الأحد، استئناف تصدير السلع غير النفطية للعراق عبر منفذ الشيب الحدودي.

ونقلت وكالة “فارس” عن فرهودي قوله، إن” حرس الحدود العراقي اغلق الجمعة الماضية، وفي خطوة وقائية من فيروس كورونا معبر الشيب”، مؤكداً أن “صادرات الايرانية بدأت بالتدفق مجددا اليوم، بحسب البرنامج والتنسيق مع التجار العراقيين في سوق جذابة الحدودي”.

وأشار فرهودي، الى أنه” وبحسب بيانات مصلحة الجمارك في جذابة، فان الصادرات الايرانية للعراق سجلت نحو 400 مليون دولار في 11 شهراً الماضية”.

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