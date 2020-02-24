اعتقال منسق داعش خارج العراق

اعلن الحشد الشعبي، امس السبت، عن إلقاء القبض على منسق تنظيم داعش خارج العراق. وقال الحشد في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت السبت عملية امنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم داعش الاجرامي خارج العراق”.

وأضاف البيان أن “العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل”. وفي سياق آخر، اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تدمير مضافة لـ”داعش” في خانقين في محافظة ديالى. وقال الحشد في بيان إن “قوات اللواء 23 في الحشد الشعبي دمرت مضافة لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى”. وأضاف أن “العملية الامنية جاءت عقب التصدي للهجوم الفاشل الذي شنه الدواعش الجمعة”، مشيراً الى أن “المضافة كانت تحوي على مواد لوجستية”. الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع، تحرير مختطف وقتل خاطفيه المنتمين لـداعش وتدمير نفقين تابعين للتنظيم في عملية أمنية بمحافظة الأنبار. وقالت الوزارة في بيان إن “قوة مشتركة من فرقة المشاة الأولى شرعت بعد الحصول على معلومات استخباراتية، بواجب للبحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية نتج عنه العثور على نفقين 2 في إحدى التلال”. وأضافت، أنه أثناء تفتيش النفقين “تم الاشتباك مع مجموعة من عناصر داعش الإرهابي كانوا قد اختطفوا في وقت سابق أحد المواطنين، وخلال الاشتباك معهم تم قتل أحدهم وتحرير المخطوف”. وتابعت، أنه “نتيجة لتوغل باقي أفراد العصابة داخل الأنفاق تم تنفيذ ضربة جوية من قبل أبطال طيران الجيش وطيران التحالف الدولي نتج عنها تدمير الأنفاق وقتل من فيها”.