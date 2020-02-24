الأنواء الجوية: أمطار وعواصف ليلية في محافظات الجنوب

أصدرت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي تقريرها للأيام الثلاثة اعتبارا من اليوم الاثنين والمتضمن تأثر المنطقتين الوسطى والجنوبية للبلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية.

وذكر التقرير ان “المنخفض الجوي يؤدي إلى تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية خلال الليل على المناطق الجنوبية فقط وتكون الأمطار متوسطة الشدة في بعض مناطقها ومنها محافظات البصرة وميسان وذي قار”.وأشار الى ان “تعمق المنخفض الجوي يزداد يوم الثلاثاء المقبل ليشمل تساقط الأمطار في المناطق الوسطى والجنوبية”.ولفت التقرير الى “احتمالية ان تشهد ديالى، واسط، وميسان حدوث سيول نتيجة تساقط وغزارة الامطار”، لافتا الى ان “المنخفض الجوي يبدأ بالانحسار تدريجا نهار يوم الاربعاء”.ايضا، توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، امس الأحد، أن تبدأ سحب ركامية مصحوبة بزخات أمطار تأثيرها على مدن جنوبي العراق بعد ظهر اليوم ولغاية 3 أيام.