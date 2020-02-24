الدمار الأخلاقي لاستمرار الإحتلال

لطالما أكّدت على أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية يتحدى المبدأ الأخلاقي وراء قيام الدولة. وخلافًا لتأكيد رئيس الوزراء نتنياهو ، فإن الإحتلال يحتّ بدلاً من أن يدعم الأمن القومي لإسرائيل ولا يمكن تبريره لأسباب أمنية أو أخلاقية. و”صفقة القرن” التي قدمها ترامب هي بمثابة تكريس للإحتلال الذي سيكون على حساب إسرائيل. وما لم تتبنى إسرائيل طريقًا أخلاقيًا جديدًا وتضع حداً للإحتلال، لا يمكن لأحد منعها من الإنهيار من الداخل فقط لتصبح دولة منبوذة فقدت روحها، متخليًة عن عمد عن أحلام آبائها المؤسسين عن أن تكون لهم دولة يهودية ديمقراطية مستقلة.

هناك أربع نظريات أخلاقية – كانتية ، نفعية ، قائمة على الفضيلة ، ودينية – تُظهر عدم وجود أساس أخلاقي في خطة سلام ترامب. سأناقش في هذه المقالة النظريتين الكانتية والنفعية وفي المقالة التالية سأغطي النظريتين القائمتين على الفضيلة والدين.

النظرية الأخلاقية الأولى هي نظرية الأخلاق الكانتية، وأكبر ممثل لها هو إيمانويل كانت. وفقًا لهذه النظرية ، فإن العواقب لا صلة لها بالصواب الأخلاقي أو خطأ العمل. ما يهم هو ما إذا كان الإجراء قد تم من أجل الواجب أو احتراماً للقانون الأخلاقي.

قدم الفيلسوف كانت العديد من صيغ القانون الأخلاقي التي يشير إليها على أنها ضرورة قاطعة ؛ لأغراضنا ، والأهم من ذلك هو صيغته الأولى والثانية. الأولى هو مبدأ أن الأخلاق تتطلب منا أن نتصرف فقط ضمن تلك الحدود القصوى التي يمكننا تحقيقها. وعلى حد تعبيره ، “تصرف فقط على هذا المبدأ الذي يمكنك من خلاله في الوقت نفسه أن يصبح قانونًا عالميًا.” باختصار ، لا تفعل أبدًا أي شيء لا يستطيع فعله أي شخص آخر في نفس الوقت.

والسؤال هو ما إذا كان الإحتلال الإسرائيلي سياسة يمكن تعميمها وتمرير هذا الاختبار للتفكير الأخلاقي. الجواب واضح وهو لا؛ إن سياسة الإحتلال غير متسقة بعقلانية لأنها تتطلب من إسرائيل أن تحرم نفسها من القواعد الأخلاقية والسياسية التي يعترف بها المجتمع الدولي (والتي تعمل على حماية إسرائيل نفسها).

إسرائيل تعمل من نفسها إستثناءً – وهذه خطيئة كبرى وفقًا لكانت، لأنّ إسرائيل في الواقع تقول: “لا يتعيّن علينا أن نعيش بنفس القواعد مثل أي دولة أخرى.” هذا واضح من حقيقة أن إسرائيل تنكر حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتبرر ذلك باسم الأمن القومي، هذا على الرغم من أن تحقيق الأمن المطلق من شأنه أن يجعل الفلسطينيين دائمًا عرضة للخطر.

وفي حين وافقت إسرائيل عدة مرات على حلّ الدولتين ، فإنها تواصل اغتصاب الأراضي الفلسطينية ، منتهكة بذلك الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل (قرار الأمم المتحدة 242 ، اتفاقيات أوسلو). ومن خلال القيام بذلك ، تتحدى إسرائيل بوضوح الصياغة الأولى للواجب القاطع ، وهو ما أوضحه كانت بأنه يتطلب منا احترام اتفاقاتنا وعقودنا. أي أن إسرائيل تتصرف على أساس مبدأ أو سياسة نقض اتفاقياتها لخدمة مصلحتها الذاتية والتي لا يمكن تعميمها دون تناقض لأنه عندئذ لا يمكن الحفاظ على مؤسسة التوصل إلى اتفاقيات دولية ، الأمر الذي من الواضح لا يزعج لا ترامب ولا نتنياهو .

وعلى الرغم من أن العديد من الدول تخرق العقود الدولية ، فإن هذا لا يؤثر على حجة كانت لأنه يعلم جيدًا أن الناس يكذبون ويخدعون ويسرقون. همّه هو مبدأ الأخلاق وما يتطلبه، بغض النظر عما إذا كانت هذه المتطلبات قد تم الوفاء بها في الواقع أم لا. ومن خلال الحفاظ على الإحتلال تنتهك إسرائيل القانون الأخلاقي بينما تتوقع من الفلسطينيين الإلتزام بنفس المعايير.

الصيغة الثانية هي عدم معاملة أي شخص آخر فقط كوسيلة، ولكن دائمًا كغاية في حد ذاته. بمعنى آخر ، ما يقوله كانت هو أنه ككائنات عاقلة حرة يمكنها أن تتصرف وفقًا للأخلاق، كل منا يمتلك قيمة جوهرية مما يعني أنه يجب علينا احترام الكرامة المتأصلة لكل فرد.

وفي حالة الفلسطينيين الذين تحت الإحتلال، تعاملهم إسرائيل كأشياء بدلاً من أشخاص يمكنهم الموافقة بعقلانية على الطريقة التي يعاملون بها. تقوم إسرائيل بإكراه الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا بحرمانهم من حقوق الإنسان ، على سبيل المثال ، من خلال الإحتجاز الإداري والغارات الليلية والطرد ، وبالتالي سلبهم كرامتهم وحرمانهم من استقلاليتهم ، وهذا فقط ما تعززه صفقة ترامب.

النظرية الأخلاقية الثانية هي النظرية النفعيّة التي نشأت في شكلها الحديث في إنجلترا مع أعمال جيريمي بينثام وجون ستيوارت ميل. وعلى النقيض من نظرية كانت ، تضع هذه النظرية كل التركيز على عواقب أفعالنا. إنها تنص على أن أي إجراء يكون صحيحًا من الناحية الأخلاقية إذا كان ينتج أكبر قدر من الخير لأكبر عدد من الأشخاص.

يعتمد التقييم الأخلاقي لأي سياسة على ما إذا كانت هذه السياسة تزيد من الفائدة أم لا. تتفق النفعية مع كانت على نقطة أساسية واحدة، وهي أن الأخلاق تحظر استثناء نفسها. ولأسباب واضحة ، تعطي الحكومات أولوية أكبر لشعوبها. لكن هل يزيد الإحتلال من أمن ورفاهية جميع الإسرائيليين؟

وعلى الرغم من حقيقة أن إسرائيل تتخذ إجراءات استثنائية لتعزيز أمنها ، فإن الإحتلال يقوض في الواقع أمن الدولة كما يتضح من المصادمات الدموية المتكررة التي تكثفت منذ الكشف عن خطة السلام والوضع المكلف من الإستعداد الذي يجب أن تحافظ عليه إسرائيل. علاوة على ذلك ، إذا قامت إسرائيل بتوسيع اعتباراتها الأخلاقية إلى أبعد من شعبها لتشمل الفلسطينيين ، فإن سياسة الإحتلال ستبقى فاشلة لأسباب نفعية وحتى بشكل ٍ أكثر حدّة.

من المؤكد أنه في الوقت الذي تلجأ فيه إسرائيل إلى الحجج النفعية لتبرير معاملتها للفلسطينيين ، فإن إسرائيل تكشف في هذه العملية عن المأزق الكلاسيكي للتفكير النفعي. إنها في نهاية المطاف لا توفر حماية واحترام كافيين لحقوق الإنسان، مما سيؤدي مباشرة إلى تآكل مكانة إسرائيل الأخلاقية داخل مجتمع الأمم.

ألون بن مئيـــــــــــــــــــر