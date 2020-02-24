الزمالك يعلن الانسحاب من الدوري المصري.. ورئيسه يحذر من مجزرة

قرر نادي الزمالك بالإجماع مساء اليوم الاحد، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قبل ساعات من خوض مباراة القمة أمام الأهلي، وذلك في ظل وجود اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري التي يرأسها عمر الجنايني، واصفًا اللجنة بأنها غير شرعية.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، قد هدد بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري وكافة البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة، بعد العقوبة التي وُقعت عليه من لجنة الانضباط بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم ثلاث مباريات، وتغريمه 200 ألف جنيه، وهي العقوبة التي دفعت رئيس الزمالك إلى شن هجوم عنيف على رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، كما صرح بأنه لو تم لعب مباراة القمة أمام الأهلي كما هو مخطط لها غدًا الاثنين، في ظل الأحداث الجارية، فستحدث مجزرة بين اللاعبين باستاد القاهرة.

من جانبه، علَّق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، على قرار نادي الزمالك عدم استكمال مباريات الدوري، بقوله إنه” لا يوجد أي شخص بإمكانه تهديد دولة القانون، ومصر دولة قانون”.

وأضاف أن” مباراة الأهلي والزمالك ستقام في موعدها، وقد حصل اتحاد الكرة على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة”، مشيرًا إلى أن” الاتحاد الدولي هو مَن عيَّن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وأن اللجنة لن تدخل في مواجهة مع أي طرف، وأن دور اللجنة هو تطوير الكرة المصرية”.