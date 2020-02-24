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الصحة تصدر مجموعة ارشادات للوقاية من فيروس “كورونا”

أصدرت دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة مجموعة ارشادات للوقاية من الامراض الوبائية ومنها فيروس “كورونا”.

نص الارشادات :

عزيزي المواطن الكريم ..
عزيزتي المواطنة الكريمة..

من اجل تفادي انتقال الامراض والاوبئة المعدية من شخص الى اخر لاسيما في الاماكن المزدحمة و العامة والتي تشمل كل من :

أ – المدارس والجامعات ب- المزارات المقدسة ج- المولات والاسواق التجارية د- المناسبات والانشطة الرياضية والفنية والعشائرية هـ- المتنزهات والاماكن الترفيهية

لذا ننصح بمراعاة ما يلي :

1- ترك عادة التقبيل والتكاتف عند السلام والمصافحة ، وعدم لمس السطوح الملساء
2- استخدام المناديل الورقية المعقمة بشكل متواصل لاسيما عند العطاس
3- من المفضل ارتداء الكمامات الواقية كعمل احترازي في الزحامات الكبيرة
4- عند شعورك باعراض الزكام والمشاكل التنفسية عليك مراجعة اقرب مركز صحي وانك غير ملزم بالتواجد في الاماكن المزدحمة

عزيزتي الام ..
عزيزيتي المربية الكريمة :

انت مسؤولة عن توعية اسرتك وتلاميذك بالإرشادات الصحية التالية … حفاظا على ابنائنا من الاصابة باي وباء خطر لا سامح الله …

1- في حالة ظهور اعراض الزكام على طفلك عليك مراجعة اقرب مركز صحي وعدم ذهابه للمدرسة لحين الشفاء التام

2- حث الابناء والتلاميذ على غسل الايدي بالصابون واستعمال انواع المعقمات بشكل مستمر

3- الاطفال وكبار السن اكثر عرضة للاصابة بالامراض الوبائية … لذا من الضروري الالتزام بالإرشادات الصحية

4- احرصي على غسل الفواكه والخضار عدة مرات قبل تناولها وطهي الاطعمة الحيوانية كاللحوم والدواجن والاسماك بصورة جيدة .

5- تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات( الحية والميتة ) او التواجد في اسواق تداولها

6- لزيادة مناعة الجسم عليك الاكثار من تناول الخضار والفواكه لاسيما الحمضيات وتقليل الاطعمة المعلبة .

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