الصحة تنهي إنشاء مراكز الحجر وتتوعد مفتعلي أزمة الكمامات

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، أنها تنسق مع نظيرتها الإيرانية ومنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا، فيما توعدت بمحاسبة كل من يحاول افتعال أزمة في الكمامات الطبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تابعته (المدى) أمس الاحد، إن وزارته “أعدت مؤسسات صحية للحجر في جميع محافظات العراق والمنافذ والمطارات والموانئ، وأن ملاكات الوزارة مستنفرة في جميع المحافظات”، مؤكداً “توفير الأجهزة المطلوبة من أجل منع المرض من الانتشار وتوعية المواطنين”.

وأضاف البدر، أن وزارة الصحة “عقدت اجتماعين مع الجانب الإيراني لمنع وصول المرض إلى العراق، لاسيما أن لدينا حدوداً واسعة مع إيران”، مشيراً إلى “تنسيق بين وزارة الصحة في العراق وإيران ومكتب منظمة الصحة العالمية في كلا الجانبين وكذلك المكتب الإقليمي لشرق المتوسط”. ولفت إلى أن “الوزارة تتابع عن كثب موضوع ارتفاع الأسعار واحتكار الأدوية والكمامات”، متوعداً بـ”محاسبة كل من يحاول أن يفتعل أزمة من قبل دائرة التفتيش في وزارة الصحة”.