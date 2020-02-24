القاضي المحمود يؤكّد حرص المحكمة الاتحادية العليا على تعزيز دور المرأة في المجالات كافة

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود حرص المحكمة على تعزيز دور المرأة في المجالات كافة، منوهاً إلى أن ذلك من خلال الاحكام التي تصدرها.

وقال القاضي مدحت المحمود، إن “المحكمة الاتحادية العليا تتقدم بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس منتدى الاعلاميات العراقيات”.

وأضاف المحمود، أن “المحكمة الاتحادية العليا تؤكّد حصرها على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية من خلال الاحكام التي تصدرها في هذا المجال”، متمنياً لمنتدى الاعلامات العراقيات “التوفيق والنجاحات الصاعدة”.