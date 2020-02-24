القبض على شخص “اختطف واغتصب وقتل” طفلة في الناصرية

أعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، الأحد، القبض على شخص “اغتصب” طفلة وقتلها بعد ساعات من اختطافها وسط مدينة الناصرية.

وقالت المديرية في بيان إن “قائد شرطة محافظة ذي قار العميد المهندس الحقوقي ناصر لطيف الأسدي وجه بتشكيل فريق عمل متخصص حول حادث اختطاف ومقتل الطفلة فواطم بعد عودتها من المدرسة في سومر وسط الناصرية”.

وأضافت المديرية أنه بناء على التوجيه، “ألقت مفارز قسم مكافحة الإجرام في ذي قار شعبة الخطف على قاتل المجني عليها بعد ساعات من اختطافها وذلك بمتابعة شخصية من قبل ضابط شعبة الخطف في قسم الإجرام، حيث وجدت جثة الضحية في منزل القاتل الذي كان ينوي دفنها داخل منزله بعد الاقدام على اغتصابها وقتلها”.