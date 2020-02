الموقف الوبائي الحقيقي لفيروس كورونا

35 US ( الولايات المتحدة )

634 Others ( الإصابات في المناطق الأخرى في الصين )

Confirmed per Country/Region ( الإصابات حسب الدول ) :

ومن واجب أجهزة الإعلام المختلفة التعريف بالوباء بهدف التثقيف وليس التخويف ونشر معلومات حقيقية عن الوباء من مصادر علمية وموثوق بها تماما ليطلع الناس على الموقف الوبائي بشكل حقيقي وشفاف ، وتحقيقا لهذه الغاية نعرض المعلومات الآتية التي يمكن التعويل عليها لأنها مأخوذة من موقع منظمة الصحة العالمية ( WHO ) ، ولان البيانات من هذا الموقع تتغير على مدار اليوم ومن ساعة لأخرى فإننا نود التنويه بان الأرقام التي سترد بهذه المقالة تمثل الموقف الوبائي العالمي لفيروس ( كورونا ) في الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد المصادف 23 / شباط / 2020 ( بتوقيت بغداد ) ، وكما يتضح من البيانات فان عدد الإصابات الكلية في العالم بلغ 78891 وعدد الإصابات التي تمت معالجتها 23386 وتشكل 30% من مجموع الإصابات ، وعدد الوفيات من الإصابات 2467 وتشكل 3% من مجموع الإصابات مما يعني إن هناك قرابة 50 ألف إصابة في طور المعالجة ولم يتحدد موقفها بعد ، والبيانات أدناه تبين الموقف للعالم والموقف في الصين وعدد الإصابات التي حصلت في كل دولة من 31 دولة في العالم التي ظهرت فيها الإصابات .

