تحديد الخميس المقبل موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) ، اليوم الإثنين ، أن الجلسة الاستثنائية للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة ستعقد الخميس المقبل.

جاء ذلك بعد أن عقد المجلس اجتماعاً خاصاً لبحث تحديد موعد للجلسة الاستثنائية.

واشترطت الرئاسة في بيان طالعت (باسنيوز) نسخة منه ، أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل الموعد المحدد.

وقررت الرئاسة خلال الاجتماع عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، الخميس المقبل.

وكان نائب رئيس البرلمانالعراقي حسن الكعبي أعلن الأحد ، أن الجلسة الطارئة الخاصة بالنظر في الثقة بحكومة علاوي ستعقد الأربعاء المقبل.

إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال في بيان، السبت ، إن موعد الجلسة لا يمكن تحديدها ما لم يصل برنامج الحكومة والسير الذاتية لمرشحي الوزارات.

وتم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة العراقية، إثر توافق غير معلن بين زعيم تحالف “الفتح” الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويواجه علاوي اعتراضات من القوى السياسية الكوردية والسنية البارزة، فضلاً عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.