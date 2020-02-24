عشرين مقولة خلدها التاريخ،

الدكتور احمد الموسوي
إليكم اكثر من 20 مقولة خلدها التاريخ ..❤
1- الصمت في وجه الظلم تواطؤ مع الظالم !
جينيتا ساغان
2- إن نقطة التحول في حياتي كانت يوم أغلقت أمي التلفاز وأجبرتني على القراءة !
بن كارسون : أشهر جراح للدماغ في العالم
3- من عمل بيده فهو عامل ، ومن عمل بيده وعقله فهو صانع ، ومن عمل بيده وعقله وقلبه فهو فنان ! لودفيغ فان بيتهوفن
4- قدس نفسك فأنت لست خطة احتياطية ولا علاج مؤقت ، فإما كمال أو زوال ! مارتن لوثر كينغ
5- الخلاف الطويل ، يعني كلا الطرفين على خطأ !
فولتير
6- يفكر الوطني بالأجيال القادمة ، أما السياسي فيفكر بالانتخابات القادمة ! شكيب ارسلان
7- قابلت الكثير من الأعداء ولكن أسوأهم نوعا
هؤلاء الذين يدعون أنهم أصدقائي ! باولو كويلو
8- كانوا سابقا يسجنون الناس لأنهم يسرقون ، أما الان فهم يسجنونهم لأنهم يقولون الحقيقة ! مكسيم غوركي
9- التجاهل هو أبسط شيء تفعله عندما تتزاحم التفاهات من حولك ! ويل سميث
10- يمكن لأي أحمق أن يعرف ، فالصعوبة تكمن في الفهم لا المعرفة ! البرت اينشتاين
11- الثائر لأجل مجتمع جاهل ، هو أحمق أضرم النيران بجسده كي يضيء الطريق لضرير !
محمد رضا
12- المرء مع من لا يفهمه مثل السجين !
جلال الدين الرومي
13- الفقير يشتري الجريده والغني يشتري رئيس التحرير ! ليونيد شيبارشين
14- أيا كان ما يحدث لك لا تقع في اليأس ، فحتى لو أغلقت جميع الأبواب سيظهر لك طريق سري لا يعرفه أحد ! شمس التبريزي
15- الانسان يتغير لسببين : حينما يتعلم أكثر مما يريد أو حينما يتأذى أكثر مما يستحق ! شكسبير
16- كن صامتا تكن آمنا ، الصمت أبدا لا يخون !
جون بويل
17- أحيانا أتفق مع البعض في آرائهم فقط ليتوقفوا عن الكلام ! جيت لي
18- لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق ، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة ! شارلي شبلن
19- الثقة بالنفس أول مستلزمات الأعمال العظيمة ! صمويل جونسون
20- الحسد أول خطيئة ظهرت في السموات ، وأول معصية حدثت في الأرض ! الجاحظ
21- إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة ! ابن خلدون
22- كي لا تسقط .. لا تسند ظهرك على أحد من البشر ! ال باتشينو
23- أول خطوة لإيقافهم عن التصرف كسادة ، هي التوقف عن التصرف كعبيد ! ادهم شرقاوي
24- يموت البخيل من الجوع ، ويموت أبناؤه من بعده بالتخمة ! جورج برنارد شو
25- يصعب معرفة ما تخفي الأنفس لكن معادن الناس تكشفها المواقف ! نجيب محفوظ