الخطوط الجوية العراقية توضح بخصوص استمرار رحلاتها إلى إيران

أكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، أن رحلاتها إلى إيران في الوقت الحالي مخصصة لإجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية فقط وإعادتهم إلى العراق، مشيرةً إلى أن جميع رحلات العودة تخضع إلى إجراءات صحية “صارمة” ضمن اللوائح المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الشركة في بيان ان “الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل تود ان توضح للرأي العام عن استمرار رحلاتها الجوية المباشرة الى الجمهورية الاسلامية ايران والتي خصصتها لاجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية فقط واعادتهم الى الاراضي العراقية على خلفية التوصيات الصادرة من وزارة الصحة العراقية والتي تضمنت تحذيرات من الاصابة بفيروس كورونا”.

ونوهت إلى ان “جميع رحلات العودة تخضع الى اجراءات صحية صارمة ضمن اللوائح الطبية والسلامة الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع فرق وزارة الصحة وادارة المطارات العاملة في البلاد والتي تشمل فحص جميع المسافرين عند وصول الطائرة واتخاذ الإجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات التي يشتبه اصابتها بعدوى فيروس كورونا”.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، تعليق جميع رحلات الطيران من وإلى إيران على خلفية تسجيل حالات وفاة نتيجة الإصابة بفايروس كرورنا في مدينة قم.