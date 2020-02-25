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الزراعة تعلن عن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفواكه

أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أن خطتها المقبلة هي الاكتفاء الذاتي بمحاصيل الفواكه والزيتون.

وذكر بيان للوزارة أن”وزير الزراعة صالح الحسني أكد ضرورة مواصلة الجهود من أجل اكثار أصناف الفواكه والزيتون، بهدف الوصول بها الى إنتاج متميز ونوعي”، موضحاً أن “الوزارة ونتيجة لخططها الاستراتيجية وصلت الى الاكتفاء الذاتي لأغلب المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية وحققت في القسم الآخر منها مديات جيدة من الإنتاج”.

وأضاف أن “الوقت حان الى التوجه بقوة الى استكمال ما بدأناه بشأن اكثار أصناف الفواكه وأنواع الزيتون وتعميم ذلك في محطات دائرة البستنة من خلال إنتاج الشتلات اللازمة واكثارها وتشجيع الفلاحين بانشاء وتأهيل بساتين جديدة وبمساحات واسعة خاصة بعد تطبيق قانون حماية المنتج المحلي بغية الوصول الى الاكتفاء الذاتي”.

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