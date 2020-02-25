القوات الامنية تعتدي بالضرب على مدير مكتب قناة NRT الكردية في كركوك

٢٤/٢/٢٠٢٠

اعتدت القوات الامنية بالضرب على مدير مكتب قناة NRT الكردية في كركوك (نبز مقداد فخر الدين) امس الاحد.

مدير مكتب القناة في كركوك الزميل فخر الدين افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه كان في مهمة صحفية مع مراسل القناة ديار محمد، ومصورها علي نوردي، لتغطية التظاهرة التي نظمها أهالي منطقة حي النصر، قرب مستشفى الولادة في المنطقة، رفضا لقرار مديرية صحة كركوك تخصيص هذا المشفى كحجر لمرضى كورونا وسط مدينة سكنية.

وأشار ان احد العناصر الأمنية انهال عليه بالضرب والشتم، وطالبه بمغادرة المكان على الفور، وذلك فور وصول الكادر الى مكان التظاهرة، وطلبه من العناصر الأمنية البدء بالتصوير.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تعد ما تعرض له الصحفيين، انتهاكا دستوريا فاضحا، ومخالفة صريحة لمبادئ حرية الصحافة والإعلام في العراق.

كما تطالب الجمعية القوات الامنية في كركوك بفتح تحقيق بالحادث، ومحاسبة القوة التي اعتدت بالضرب على الصحفيين هناك، والكف عن استخدام الأساليب التعسفية في منع الاعلام من تأدية مهامه المهنية.