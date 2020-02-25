بعد انتشار «كورونا».. إيران لمواطنيها: على الجميع البقاء في منازلهم

أعلنت إيران، الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 15 شخصاً، فيما سجلت 34 حالة إصابة جديدة بالمرض.وأكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني، ليرتفع عدد ضحايا المرض إلى 15، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 95.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» بأن الضحايا الجدد هما سيدتان مسنتان في محافظة مركزي، وسط البلاد، ومريض ثالث في محافظة ألبرز، الواقعة شمالي إيران.ودعت وزارة الصحة الإيرانيين إلى البقاء في منازلهم، خشية انتشار أوسع للمرض القاتل.كذلك تم تسجيل عدد من الإصابات لمواطنين إيرانيين سافروا إلى دول مجاورة، منهم حالتان لزائرين إلى دولة الإمارات، وحالة ثالثة لطالب إيراني وصل إلى مدينة النجف العراقية.