تبقى العراق عراق

تبقى الاعراب اعراب

والفرس فرس

والعجم عجم

وتبقي فلسطين عربية…

والقدس عاصمة قدسية

عاصمتها الابدية…

وتبقى الشام ارضا كنعانية

وبابل منشأ ابراهيم الخليل

و الخليل مثواه الأخير

***

وتبقى العراق عراق…

مهما كان الشقاق…

مهما كان الرياء…

والنفاق…

مهما عظم الانشقاق…

مهما كان البعد…

و الفراق…

رجالها أعلام…

سؤدد عتاد…

اقوام شداد…

مهما ارادوا طمس المعالم…

لابد للشمس من اشراق…

مهما كان التعسف…والبغي…

في المحافل لها رايات…

بلاد الرافدين مهد الحضارات…

الامجاد النبلاء…

***

تبقى العراق عراق…

مدينة وقرية وزقاق…

وبغداد نقطة اللقاء…

أهلها أحرار…

كرام عُتاقٌ…وعٍتَاقُ…

خبزهم رُقاقُ…

ولبسهم رُقارِقُ…

رحماء ليس لهم اِنْغِلاقُ…

ولا لأبوابهم أغْلاقُ…

وللود ليس لهم طلاقُ…

يدهم بالخير طَلَقُ…

التتار استُؤْجروا…

هدموا… خربوا…

نسفوا… دمروا…

الارواح ازهقوا…

الدماء اراقوا…

***

العراق بشعبها تفخر…

للعراق نهضة…وتالق…

العلم فيها وفاق…

ستعود مجالس الانس والطرب

ومجالس الادباء والشعراء

ومخابر العلم و العلماء

كلنا بالعراق متعلق…

منبع فطاحل الشعراء والادباء…

***

وتبقى العراق عراق…

هم الاشراف هم العلماء…

مهما كان التشرذم والشتات…

مهما كان الشقاق والنفاق…

مهما الارواح ازهقوا…

مهما الدماء اراقوا…

***

تبقى العراق عراق…

ويلتئم الشمل وتكون اللحمة والوفاق…

وتبقى العراق عراق…

فلاة وقرية ومدينة وزقاق…

الاديبة والكاتبة والناقدة والشاعرة فوزية بن حورية