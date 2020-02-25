ثوان في مكعب الحركلة … مقاطع شعرية

1

تتحول علبة السجائر الى مدينة مسحوقة

ترحل بلورات الملح من ضفاف البحر

يرفض الدخان الخروج من حلبة التبغ

تفكر الكلمات بمغادرة النص

كل هذا يحدث في ثوان …

2

كأنها مزيج من شمس سانتا كلارا وقمر بيروت

كأنها فاليتا في فصل العسل

كأنها سيسيليا تتنزه بصحبة الرفاق في سراديب الأقنعة الفينيسية

كأنها صخور ريتسوس وهي تنفض الماء عن الصحارى

كأنها ثوان تشبه الى حد كبير ثوان الأبعاد

لكنها أشد قسوة وشراسة

من الثوان العذراء التي منحت نفسها لعلبة السجائر وبلورات الملح والدخان والكلمات

كل هذا يحدث في ثوان …

3

الدخول الى الثوان لن يأخذ ثوان أخرى

لكنها ستأخذ تلك الثوان التي منحت نفسها للثوان

أنها ثوان من بقايا نجمية معلقة في صولجان الفراغ

ثوان كبيرة وعميقة

ثوان تمزق خرقة السقوط في مكعب الحركلة

كل هذا يحدث في ثوان …

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب