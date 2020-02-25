جريدة طريق الشعب ليوم الثلاثاء 25 شباط 2020

الطلبة يواصلون التوافد الى ساحات الاعتصام

زخم الاحتجاجات يتصاعد والناشطون يكملون الاستعدادات لمليونية اليوم

بغداد – طريق الشعب

شهدت ساحات الاحتجاج يوم أمس، فعاليات متنوعة في عدد من المدن والمواقع الاحتجاجية مع استمرار الطلبة بالتوافد الى ساحات الاعتصام في ثلاث محافظات. تزامنا مع التحضير لتظاهرة اليوم التي تستعيد ذكرى احداث تظاهرات 25 شباط 2011.

شهيد ومصابون في بغداد

وتعرض خمسة متظاهرين قرب ساحة التحرير وسط بغداد، إلى إصابات إثر إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل الغازية والـ”صجم” عليهم.

وقال مراسل “طريق الشعب”، بلال رضا، إن “قوات مكافحة الشغب، قامت بحرق احدى خيام الاعتصام بالقرب من نفق التحرير من جهة السنك، ما ادى إلى تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية”، لافتا إلى أن “القوات الامنية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصجم ما أدى إلى إصابة ٥ متظاهرين”.

وفي وقت سابق من مساء امس الاول، أعلن موقع العربية عن “قيام القوات الأمنية باستهداف المتظاهرين بشكل مباشر من خلال بنادق الصيد والرصاص الحي ما تسبب في استشهاد متظاهر واصابة سبعة اخرين”.

البصرة والناصرية

وفي البصرة، أغلق عشرات المتظاهرين بوابة حقل مجنون النفطي مطالبين بعدم انهاء عقودهم.

وأوردت الأنباء، أن “المتظاهرين طالبوا بعدم انهاء عقودهم بعد انتهاء عقد عمل شركة الغراف الأهلية المتعاقدة مع شركة الاستكشافات النفطية التي يعملون بها. في حين قاموا بمنع الموظفين في الحقل من الدخول في محاولة للضغط من اجل الاستمرار في العمل في الحقل رغم انتهاء عمل الشركة”.

وفي الناصرية، نظم المئات من المواطنين مسيرة انطلقت من تقاطع بهو الإدارة المحلية وسط مدينة الناصرية باتجاه دائرة نقل الصلاحيات مطالبين بإسقاط القروض السكنية التي في ذمتهم على اعتبار أن المحافظة منكوبة بحسب قرار سابق لمجلس النواب.

وذكر، مرشد السعيدي، وهو أحد المشاركين في المسيرة في تصريح لوكالات الانباء، ان “القروض التي في ذمتهم تثقل كواهلهم في ظل الظروف الحالية وتوقف أغلب الأعمال الأمر الذي يتطلب إسقاطها أسوة ببقية المحافظات التي تعرضت إلى احتلال داعش الإرهابي وتم اعتبارها مناطق منكوبة في حينها”.

من جانبهم، اغلق محتجون من خريجي كليات الهندسة مقر شركة نفط ذي قار. وبحسب وكالات الأنباء، فأن “المحتجين الخريجين قرروا اغلاق مقر شركة نفط ذي قار، مطالبين بإيجاد فرص عمل لهم، واعادوا افتتاح مقر الشركة بعد مفاوضات حدثت بينهم وبين قيادة شرطة المحافظة بعد أن توعدت الاخير بمتابعة مطالبهم”.

في الاثناء، اقام العشرات من خريجي كلية مزايا الأهلية في مدينة الناصرية اعتصاما مفتوحا مطالبين بمنحهم وثائق التخرج.

ونظم الخريجون اعتصاما مفتوحا مطالبين بمنحهم وثائق التخرج ورفع اسماء خريجي قسم التحليلات المرضية إلى وزارة الصحة لغرض التعيين، فيما نصبوا سرادق للاعتصام امام بوابة مبنى الكلية”.

السماوة والديوانية تواصلان

الى ذلك، جدد عدد من العاملين بنظام الأجر اليومي في شركة المشاريع النفطية التي تنفذ مشاريع في مصفى السماوة، تظاهراتهم أمام مقر الشركة مطالبين بتحويلهم إلى نظام العقود.

وكشف مراسل “طريق الشعب”، إن “العاملين أكدوا انهم سيستمرون في تنظيم الاحتجاجات حتى تنفيذ مطالبهم والإيفاء بالوعود التي قطعت لهم سابقا”، موضحاً ان “180عاملا يعملون في مقر الشركة، تصل خدمة بعضهم إلى خمس سنوات من دون ضمان لحقوقهم الوظيفية”.

في غضون ذلك، واصل طلبة الجامعات والمدارس حضورهم اليومي الى ساحة الساعة مركز الاعتصام الرئيس في محافظة الديوانية.

وأشار مراسل “طريق الشعب”، ميعاد القصير، إلى أن “اصحاب القمصان البيض واصلوا الحضور اليومي في ساحة الساعة، لدعم المطالب الشعبية، مؤكدين على رفض التسويف والمماطلة من قبل الكتل السياسية المتنفذة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين ورفض الاستهداف المتكرر للمتظاهرين في بغداد”، مشيرين الى “مضيهم في الاحتجاجات وتحدي محاولات اسكاتهم وطريقة التعامل مع المطالب من قبل الحاكمين”.

يُذكر أن عدداً من المتظاهرين في المحافظة وجهوا دعوات إلى جميع الشرائح الاجتماعية للمشاركة في التظاهرة الحاشدة التي من المقرر لها أن تنطلق اليوم.

وأكد المتظاهر حسن هادي في تصريح صحفي، اطلعت عليه “طريق الشعب”، أن “الاستعدادات جارية لانطلاق تظاهرة جماهيرية كبرى وسط مركز المدينة عصر اليوم، تأكيداً على استمرارية ثورة تشرين”، موضحا أن “مليونية الثلاثاء ستكون وفاءً لشهداء الثورة ولدمائهم التي حطمت اصنام الفساد واطاحت برموزه وكشفت المتلونين واجنداتهم التي أرادو تمريرها على حساب مصير العراقيين ومستقبلهم”.

واشار المتظاهر، إلى أن “المنتفضين في الديوانية يستذكرون الحراك الشعبي في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١١ وما قابله من هجوم بالسلاح الأبيض على متظاهري ساحة التحرير من قبل جماعات مخربة”.

طلبة بابل والنجف

وعلى صعيد الاحتجاجات، جدد طلبة محافظة بابل تواجدهم في ساحات الاعتصام بشكل كبير، مطالبين بتشكيل حكومة مستقلة.

وبحسب مراسل “طريق الشعب” فأن “الطلبة أكدوا رفضهم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، معتبرين ذلك عدم مبالات بمطالب المتظاهرين من قبل المتنفذين، ما يرجح تصاعد وتيرة الاحتجاجات، إضافة إلى التصعيد الذي سيتخذونه في حال تم التصويت على حكومة علاوي”.

أما في النجف، انطلقت مسيرة حاشدة لطلبة الجامعات من امام بوابة جامعة الكوفة وتوجهت الى ساحة الصدرين.

ونقل مراسل “طريق الشعب”، حسين ناصرية، ان “الالاف من طلبة جامعات النجف التسع تجمعوا امام بوابة جامعة الكوفة وانطلقوا في مسيرة كبيرة نحو ساحة الصدرين مركز الاعتصام الرئيس في المحافظة”، مضيفاً ان “المسيرة شهدت

مشاركة عوائل شهداء الانتفاضة، فيما حمل الطلبة لافتات ورددوا شعارات تؤكد المضي في الانتفاضة حتى تحقيق كافة المطالب”.

وتوجّه متظاهرون في المحافظة، إلى مطار النجف الدولي مطالبين بإغلاقه، وإيقاف الرحلات الجوية مع الدول التي شهدت تسجيل إصابات بفيروس “كورونا”، بعد تسجيل اول اصابة بالفيروس في المحافظة.

******

كتب المحرر السياسي:

بين شباط ٢٠١١ وشباط ٢٠٢٠

شعبنا يجدد العزم

على انتزاع حقوقه كاملة

تحل غدا الثلاثاء الذكرى التاسعة لانطلاق الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة في ٢٥ شباط ٢٠١١ التي دشنت مرحلة جديدة في مطالبة شعبنا بحقوقه بعد التغيير في ٢٠٠٣.

وان ما بين شباط ٢٠١١ وشباط 2020 مرورا بشباط ٢٠١٥ ، اكثر من وشيجة وآصرة ، بل ان الانطلاقة الجديدة في الأول من تشرين الاول 2019 رفعت العديد من شعارات المحتجين الاوائل ومطالبهم، التي ظلت من دون استجابة فيما واصل المتنفذون إلحاق الأذى بالشعب، ودفع الأوضاع الى مزالق خطرة مفتوحة على كافة الاحتمالات السيئة.

وفِي كل مرة كان يتظاهر فيها أبناء شعبنا، وخاصة شبابه وطلابه، ويحتجون ويعتصمون وينتفضون، كان المتنفذون الحاكمون يلجؤون الى ترسانة القمع والقتل والاغتيال وتزييف الحقائق، والاساءة الى كل من يعارض نهجهم في الحكم وتشبثهم بالمحاصصة ويطالب بالحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم .

وقد ظلوا يمارسون ذلك وما زالوا، من اجل ادامة سلطتهم ونفوذهم ومواصلة فسادهم ، وفِي مسعى الى تكميم الأفواه ومصادرة الحقوق الدستورية وبضمنها حق التظاهر السلمي، في سبيل انتزاع تلك الحقوق والمطالب المشروعة .

ومع حلول ذكرى ٢٥ شباط تتجدد الدعوة ويجدد المنتفضون ، نساء ورجالا ، شيبا وشبانا ، ومن مختلف فئات وطبقات وشرائح المجتمع، إصرارهم على المواصلة رغم كل محاولات ثنيهم عن ذلك وإجبارهم على التراجع، باستخدام كل وسائل القمع والقتل العمد والخطف والاغتيال وانتزاع البراءات، وتسليط الحقد الأسود على الطلبة

والنساء بصورة خاصة، لانهم عماد الانتفاضة وايقونتها وذخيرتها الجماهيرية التي لا تنضب.

واليوم إذ يجدد المنتفضون، وفاء منهم للشهداء الأبرار، العزم على تجديد الانتفاضة والمضيّ قدما على طريق نيل المطالب وانتزاع الحقوق وفرض طريق الإصلاح والتغيير، رغم كل الصعوبات والعراقيل ورصاص القناصين الحي ” والصجم” ومصادرة حقوق الانسان في الحياة والتعبير والتظاهر .. نجدد نحن انحيازنا الى جماهير الشعب ودعمنا لانتفاضة تشرين السلمية الباسلة، معبرين عن اليقين انها ستحقق أهدافها. فدوام الحال من المحال، وعقارب الساعة لن تعود الى ما قبل الأول من تشرين الاول ٢٠١٩.

لقد عانى شعبنا كثيرا جدا، وان القوى المتنفذة هي من تتحمل مسؤولية ذلك، وهي إذْ تصر على نهجها الخاطئ والمدمر فانما تلحق المزيد من الأذى بأبناء الشعب وتُفاقم الأمور وتزيدها تعقيدا. لذلك بات مطلوبا بالحاح ان تتم الاستجابة لارادة شعبنا والمنتفضين، والمباشرة بتشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية التي تحاسب قتلة المتظاهرين السلميين وتهيئ مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، وجعلها محطة مهمة على طريق التغيير المنشود، المفضي الى إقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والقانون والمؤسسات والديمقراطية الحقة، الدولة المجردة من الفساد والمليشيات والجماعات المسلحة المنفلتة، والتي تحترم فيها حقوق الانسان والمساواة بين العراقيين، وتضمن القرار الوطني المستقل.

اليوم نحيّي الذكرى العطرة لانطلاقة الحركة الاحتجاجية، وذكرى المنتفضين صناع الغد الأفضل لشعبنا، الذين لم يكلوا ولم يملوا.

واليوم نمجد من تساموا منهم شهداء أبرارا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى منهم والمصابين.

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مدارسنا..

أتصلح كمدارس ؟!

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي حذر قبل يومين من انهيار مدرسة في طوزخورماتو عمرها ٧٥ سنة، وهو ما يهدد حياة ١٢٠٠ طالبة وطالب (الدوام فيها مزدوج) مع كادرهم التدريسي.

هناك اليوم تساؤلات جدية عن مدى الاهتمام الحكومي بالتعليم في جميع مراحله. ونحن جميعا شهود مدارس بائسة تفتقر الى ابسط المتطلبات الدراسية، بل ان بعضها

لا يمكن اعتباره مدارس، ويصعب مجرد الوصول اليه عند حلول الشتاء وهطول الأمطار. فضلا عن النقص الكبير في المباني، ومشكلة الدوام المزدوج الثنائي وحتى الثلاثي، وقضية المناهج والتقصير في مراجعتها وتطويرها.

وفي السياق نتذكر “المدارس الحديدية” التي تركت هياكل في العراء، كما نشير الى ما اثير ويثار من لغط عن الفساد في طبع الكتب المدرسية.

ايها السادة المسؤولون في الحكومة، عليكم قبل المطالبة بانتظام الدوام في المدارس وبعدها، بمعالجات حقيقية للمشاكل المشار اليها اعلاه، وبتوفير المستلزمات الضرورية للدراسة، وفِي مقدمتها المباني المدرسية الحديثة المجهزة بمستلزمات التعليم المعاصر، وبأعداد كافية تغطي المدن والأرياف.

فهل من ينصت ويستمع؟

راصد الطريق

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اجتماعات وحوارات ومواقف متباينة بالتزامن مع حراك شعبي واسع

لجنة برلمانية لدراسة البرنامج الحكومي وحراك سياسي في شأن كابينة علاوي المرتقبة

بغداد – طريق الشعب

أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يوم أمس، امراً بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة المنهاج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعد أن حدد الخميس القادم موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية، فيما تباينت المواقف السياسية في شأن دعم علاوي من عدمه وواصلت الكتل حراكها بالتزامن مع الحراك الجماهيري الرافض للحكومة والذي دعا له المحتجون.

لجنة لدارسة برنامج الحكومة

وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، واطلعت عليه “طريق الشعب”، إن الأخير “أصدر أمرا بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعضوية النائبين محمد السوداني وفيان صبري والمستشارين القانونيين، فضلا عن مدير عام الدائرة القانونية لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة وتقديم تقرير إلى المجلس في شأنه، يذكر ان رئاسة البرلمان في اجتماع لها قد حددت يوم الخميس القادم موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي”.

اجتماع رئاسات الإقليم

وفي الأثناء، أفادت الأنباء، بعقد الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان اجتماعا لمناقشة وحسم المشاركة في الكابينة الوزارية للمكلف محمد توفيق علاوي. وأوضحت، إن رئيس الإقليم نيجرفان البارزاني، ورئيس الحكومة مسرور البارزاني، ورئيس البرلمان ريواز فائق، تناقشوا في شأن تحديد موقف الكتل الكردية من المشاركة في حكومة علاوي أو عدمها.

شروط الوفد المفاوض

من جانبه، كشف عضو في الوفد المفاوض للكتل الكردستانية، أن علاوي أبدى موافقة شفهية على مجموعة من الشروط التي طرحها الكرد خلال الاجتماع الأخير.

وقال محمد سعد الدين في تصريح صحفي، أنه “بالرغم من موافقة علاوي الشفهية على الشروط إلا أن الأطراف الكردستانية تطالب بضمانات لتطبيقها. وأن من ضمن الشروط الأساسية هو ضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان والمستحقات المالية وتطبيع الأوضاع الأمنية في مناطق المادة 140″، فيما توقع أن “يتمخض اجتماع رئاسة الإقليم مع الأطراف الكردستانية عن قرار المشاركة في الحكومة إذا وجدت ضمانات لتنفيذ هذه الشروط”.

يُشار إلى أن عضو كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، أعلن يوم أمس شروط كتلته التي تضمنت رفض مرشحي الاحزاب ومن ضمنهم مرشحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وترشيح شخصيات مستقلة وقريبة على الشارع العراقي، إضافة إلى ما اتفق عليه الكرد في شأن المادة 140″. فيما رحب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، باستحداث علاوي، ما اسماه، وزارة الدولة لشؤون الإقليم، مؤكدا أن الأخير، بدأ يتعامل بمرونة مع الاقليم.

الفتح يدعو الى الجلسة

وفي غضون ذلك، بيّن تحالف الفتـح وجود مرونة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في شأن عقد الجلسة الاستثنائية لتمرير حكومة علاوي.

وقال النائب عن التحالف احمد الكنان، إن “تحالف الفتـح أشترط ان يكون مرشحو حقائبها الوزارية من المستقلين كي يتم التصويت لصالح تشكيل الحكومة”، مبينا ان “عدم التوافق مع الكرد والسنة على تشكيل الحكومة سيصعب تمريرها امام البرلمان”، فيما دعا إلى “التوازن في تشكيل الحكومة للابتعاد عن المحسوبية في اختيار الوزراء الجدد”، حسب قوله.

تحالف القوى يجدد الرفض

إلى ذلك، جدد تحالف القوى تمسكه برفض تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المرتقبة، مؤكدا انه لن يحضر جلسة التصويت.

وقال تحالف القوى في بيان مقتضب، اطلعت عليه “طريق الشعب”، انه “نؤكد الموقف الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، ولن نحضر جلسة التصويت المزمع عقدها يوم الخميس القادم”.

التحالف الكردستاني: علاوي مرشح فتح وسائرون

إلى ذلك، أكدت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، أن الحديث عن استقلالية رئيس الوزراء المكلف بعيدة عن الصحة، لأنه مرشح كتلتي الفتح وسائرون.

وقالت رئيسة الكتلة، فيان صبري، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “رئيس الحكومة الجديد، لم يكن مكلفا من الكتل السياسية، بل من كتلتين فقط، هما من قامتا بتكليفه وهما الفتح وسائرون، أما الكتل السنية والكردية وبعض الكتل الشيعية فلم تكن راضية عنه، هذا الى جانب عدم رضا أو قبول الشارع المنتفض بهذا الترشيح”.

وتابعت “نحن إلى الآن وأتحدث بشكل خاص عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لسنا راضين عن الحكومة المكلفة، وأن الحديث عن استقلالية علاوي بعيد عن الصحة”، مؤكدة في شأن احتمالية مشاركة كتلتها في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، أنه “حتى الان لا يوجد قرار خاص بهذا الموضوع، ومازال لدينا اعتراض على طريقة تعامل رئيس الحكومة المكلف مع الكتل الكردستانية، ولم نخرج بحصيلة مفيدة خلال اجتماعنا به”.

سائرون والتمسك بتمرير الحكومة

وفي المقابل، أكد النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، أن حكومة محمد توفيق علاوي ستمرر خلال جلسة البرلمان المقبلة، لافتا الى ان الجلسة ستعقد سواء برئاسة محمد الحلبوسي او حسن الكعبي للتصويت على الحكومة.

وقال فاخر في تصريح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “جلسة البرلمان ستعقد سواء برئاسة الحلبوسي وفي حال رفض رئاستها فأن حسن الكعبي سيقوم بالمهمة لتمرير الحكومة الجديدة، وأن رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي وجه كتابا الى البرلمان من اجل عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة”، معتبرا أن “هيئة رئاسة البرلمان ملزمة بعقد جلسة التصويت على كابينة علاوي”.

ولفت النائب، إلى أن “بعض الكتل تلعب على وتر المحاصصة في حين ان الحكومة الجديدة خالية من هذا المبدأ، وبإمكان أي وزير ومن أي مكون وطائفة ان يقدم خدماته ويؤدي واجباته بعيدا عن التحزب”.

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تسهيل إجراءات رواتب المعينين حديثا على الدفاع

بغداد – طريق الشعب

وجه رئيس اركان الجيش، الفريق عثمان الغانمي، أمس، بتسهيل اجراءات استلام الرواتب للمعينين حديثا على ملاك وزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وجه بتسهيل إجراءات استلام الرواتب للمعينين حديثا في وزارة الدفاع”، مبينة أنها “ستأخذ بنظر الاعتبار الجانب الأمني الخاص بالمحافظة على الاموال المخصصة كرواتب لهم”.

وبيّنت أن “استلام الراتب سيكون بناءً على الجدول، وبإشراف لجان مختصة من قبل شؤون المحاربين في مواقع الاستلام بالمحافظات”.

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كل ثلاثاء …

رمتني بدائها وانسلت

في وقت بُحّت فيه أصوات المتظاهرين السلميين، وتكررت مناشداتهم حتى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بحمايتهم من عمليات القتل والقمع الممنهج، من قبل المليشيات والأجهزة الأمنية وخاصة ما تسمى بقوات مكافحة الشغب التي يسميها المنتفضون الابطال بحق، قوات مكافحة الشعب.

في هذا الوقت بالذات، تواصل قيادة عمليات بغداد اصدار بيانات وتعاميم تهاجم فيها المتظاهرين وتتهمهم باثارة الشغب تارة، وتحملهم مسؤولية جرح العناصر الأمنية تارة أخرى، وآخر هذه البيانات أثار حفيظة واستياء الأرض والسماء على السواء، بالقول ” ان العشرات من افراد الامن أصيبوا ببنادق صيد، واتهام مجاميع داخل التظاهرات الشعبية باستخدامها” مجسدة بذلك المثل العربي المعروف “رمتني بدائها وانسلت” أي اتهام الطرف المقابل بما تقوم به هي نفسها، مع سبق الإصرار والترصد!

ان هذه الادعاءات الكاذبة والتلفيقات الشاذة لم تجد من الشعب العراقي بمختلف فئاته الاجتماعية، بل والكثير من المحسوبين على القوى السياسية والكتل المتنفذة، الراعي الرسمي لهذه الأساليب المقرفة غير الاستهجان والادانة والسخرية.

ثمة حقيقة معروفة لكل الناس، هي ان الغباء عندما يعشعش في تلافيف المخ، اقرأ على العقل والضمير السلام، ويبدأ صاحبه آنذاك بإنتاج هذه الهلوسات والاكاذيب غير المعقولة، متوهما انها جزء من عملية التسقيط للانتفاضة الباسلة وخلق الذرائع المناسبة للاجهاز عليها.

ولا بد من الإشارة الى ان التكتيك الجديد القديم لأعداء الانتفاضة، أعداء الشعب، ثلاثي الابعاد حالياً فالعنف والقوة المميتة يأتيان في صدارة اهتمامهم وسلوكهم الوحشي، بالإضافة الى محاولة التسقيط بشتى الافتراءات والتلفيقات المخجلة، والسعي لحرف الصراع الوطني بعيدا عن أولويات المنتفضين وتحويله الى صراع

الطلبة يواصلون التوافد الى ساحات الاعتصام

زخم الاحتجاجات يتصاعد والناشطون يكملون الاستعدادات لمليونية اليوم

بغداد – طريق الشعب

شهدت ساحات الاحتجاج يوم أمس، فعاليات متنوعة في عدد من المدن والمواقع الاحتجاجية مع استمرار الطلبة بالتوافد الى ساحات الاعتصام في ثلاث محافظات. تزامنا مع التحضير لتظاهرة اليوم التي تستعيد ذكرى احداث تظاهرات 25 شباط 2011.

شهيد ومصابون في بغداد

وتعرض خمسة متظاهرين قرب ساحة التحرير وسط بغداد، إلى إصابات إثر إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل الغازية والـ”صجم” عليهم.

وقال مراسل “طريق الشعب”، بلال رضا، إن “قوات مكافحة الشغب، قامت بحرق احدى خيام الاعتصام بالقرب من نفق التحرير من جهة السنك، ما ادى إلى تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية”، لافتا إلى أن “القوات الامنية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصجم ما أدى إلى إصابة ٥ متظاهرين”.

وفي وقت سابق من مساء امس الاول، أعلن موقع العربية عن “قيام القوات الأمنية باستهداف المتظاهرين بشكل مباشر من خلال بنادق الصيد والرصاص الحي ما تسبب في استشهاد متظاهر واصابة سبعة اخرين”.

البصرة والناصرية

وفي البصرة، أغلق عشرات المتظاهرين بوابة حقل مجنون النفطي مطالبين بعدم انهاء عقودهم.

وأوردت الأنباء، أن “المتظاهرين طالبوا بعدم انهاء عقودهم بعد انتهاء عقد عمل شركة الغراف الأهلية المتعاقدة مع شركة الاستكشافات النفطية التي يعملون بها. في حين قاموا بمنع الموظفين في الحقل من الدخول في محاولة للضغط من اجل الاستمرار في العمل في الحقل رغم انتهاء عمل الشركة”.

وفي الناصرية، نظم المئات من المواطنين مسيرة انطلقت من تقاطع بهو الإدارة المحلية وسط مدينة الناصرية باتجاه دائرة نقل الصلاحيات مطالبين بإسقاط القروض السكنية التي في ذمتهم على اعتبار أن المحافظة منكوبة بحسب قرار سابق لمجلس النواب.

وذكر، مرشد السعيدي، وهو أحد المشاركين في المسيرة في تصريح لوكالات الانباء، ان “القروض التي في ذمتهم تثقل كواهلهم في ظل الظروف الحالية وتوقف أغلب الأعمال الأمر الذي يتطلب إسقاطها أسوة ببقية المحافظات التي تعرضت إلى احتلال داعش الإرهابي وتم اعتبارها مناطق منكوبة في حينها”.

من جانبهم، اغلق محتجون من خريجي كليات الهندسة مقر شركة نفط ذي قار. وبحسب وكالات الأنباء، فأن “المحتجين الخريجين قرروا اغلاق مقر شركة نفط ذي قار، مطالبين بإيجاد فرص عمل لهم، واعادوا افتتاح مقر الشركة بعد مفاوضات حدثت بينهم وبين قيادة شرطة المحافظة بعد أن توعدت الاخير بمتابعة مطالبهم”.

في الاثناء، اقام العشرات من خريجي كلية مزايا الأهلية في مدينة الناصرية اعتصاما مفتوحا مطالبين بمنحهم وثائق التخرج.

ونظم الخريجون اعتصاما مفتوحا مطالبين بمنحهم وثائق التخرج ورفع اسماء خريجي قسم التحليلات المرضية إلى وزارة الصحة لغرض التعيين، فيما نصبوا سرادق للاعتصام امام بوابة مبنى الكلية”.

السماوة والديوانية تواصلان

الى ذلك، جدد عدد من العاملين بنظام الأجر اليومي في شركة المشاريع النفطية التي تنفذ مشاريع في مصفى السماوة، تظاهراتهم أمام مقر الشركة مطالبين بتحويلهم إلى نظام العقود.

وكشف مراسل “طريق الشعب”، إن “العاملين أكدوا انهم سيستمرون في تنظيم الاحتجاجات حتى تنفيذ مطالبهم والإيفاء بالوعود التي قطعت لهم سابقا”، موضحاً ان “180عاملا يعملون في مقر الشركة، تصل خدمة بعضهم إلى خمس سنوات من دون ضمان لحقوقهم الوظيفية”.

في غضون ذلك، واصل طلبة الجامعات والمدارس حضورهم اليومي الى ساحة الساعة مركز الاعتصام الرئيس في محافظة الديوانية.

وأشار مراسل “طريق الشعب”، ميعاد القصير، إلى أن “اصحاب القمصان البيض واصلوا الحضور اليومي في ساحة الساعة، لدعم المطالب الشعبية، مؤكدين على رفض التسويف والمماطلة من قبل الكتل السياسية المتنفذة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين ورفض الاستهداف المتكرر للمتظاهرين في بغداد”، مشيرين الى “مضيهم في الاحتجاجات وتحدي محاولات اسكاتهم وطريقة التعامل مع المطالب من قبل الحاكمين”.

يُذكر أن عدداً من المتظاهرين في المحافظة وجهوا دعوات إلى جميع الشرائح الاجتماعية للمشاركة في التظاهرة الحاشدة التي من المقرر لها أن تنطلق اليوم.

وأكد المتظاهر حسن هادي في تصريح صحفي، اطلعت عليه “طريق الشعب”، أن “الاستعدادات جارية لانطلاق تظاهرة جماهيرية كبرى وسط مركز المدينة عصر اليوم، تأكيداً على استمرارية ثورة تشرين”، موضحا أن “مليونية الثلاثاء ستكون وفاءً لشهداء الثورة ولدمائهم التي حطمت اصنام الفساد واطاحت برموزه وكشفت المتلونين واجنداتهم التي أرادو تمريرها على حساب مصير العراقيين ومستقبلهم”.

واشار المتظاهر، إلى أن “المنتفضين في الديوانية يستذكرون الحراك الشعبي في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١١ وما قابله من هجوم بالسلاح الأبيض على متظاهري ساحة التحرير من قبل جماعات مخربة”.

طلبة بابل والنجف

وعلى صعيد الاحتجاجات، جدد طلبة محافظة بابل تواجدهم في ساحات الاعتصام بشكل كبير، مطالبين بتشكيل حكومة مستقلة.

وبحسب مراسل “طريق الشعب” فأن “الطلبة أكدوا رفضهم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، معتبرين ذلك عدم مبالات بمطالب المتظاهرين من قبل المتنفذين، ما يرجح تصاعد وتيرة الاحتجاجات، إضافة إلى التصعيد الذي سيتخذونه في حال تم التصويت على حكومة علاوي”.

أما في النجف، انطلقت مسيرة حاشدة لطلبة الجامعات من امام بوابة جامعة الكوفة وتوجهت الى ساحة الصدرين.

ونقل مراسل “طريق الشعب”، حسين ناصرية، ان “الالاف من طلبة جامعات النجف التسع تجمعوا امام بوابة جامعة الكوفة وانطلقوا في مسيرة كبيرة نحو ساحة الصدرين مركز الاعتصام الرئيس في المحافظة”، مضيفاً ان “المسيرة شهدت

مشاركة عوائل شهداء الانتفاضة، فيما حمل الطلبة لافتات ورددوا شعارات تؤكد المضي في الانتفاضة حتى تحقيق كافة المطالب”.

وتوجّه متظاهرون في المحافظة، إلى مطار النجف الدولي مطالبين بإغلاقه، وإيقاف الرحلات الجوية مع الدول التي شهدت تسجيل إصابات بفيروس “كورونا”، بعد تسجيل اول اصابة بالفيروس في المحافظة.

******

كتب المحرر السياسي:

بين شباط ٢٠١١ وشباط ٢٠٢٠

شعبنا يجدد العزم

على انتزاع حقوقه كاملة

تحل غدا الثلاثاء الذكرى التاسعة لانطلاق الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة في ٢٥ شباط ٢٠١١ التي دشنت مرحلة جديدة في مطالبة شعبنا بحقوقه بعد التغيير في ٢٠٠٣.

وان ما بين شباط ٢٠١١ وشباط 2020 مرورا بشباط ٢٠١٥ ، اكثر من وشيجة وآصرة ، بل ان الانطلاقة الجديدة في الأول من تشرين الاول 2019 رفعت العديد من شعارات المحتجين الاوائل ومطالبهم، التي ظلت من دون استجابة فيما واصل المتنفذون إلحاق الأذى بالشعب، ودفع الأوضاع الى مزالق خطرة مفتوحة على كافة الاحتمالات السيئة.

وفِي كل مرة كان يتظاهر فيها أبناء شعبنا، وخاصة شبابه وطلابه، ويحتجون ويعتصمون وينتفضون، كان المتنفذون الحاكمون يلجؤون الى ترسانة القمع والقتل والاغتيال وتزييف الحقائق، والاساءة الى كل من يعارض نهجهم في الحكم وتشبثهم بالمحاصصة ويطالب بالحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم .

وقد ظلوا يمارسون ذلك وما زالوا، من اجل ادامة سلطتهم ونفوذهم ومواصلة فسادهم ، وفِي مسعى الى تكميم الأفواه ومصادرة الحقوق الدستورية وبضمنها حق التظاهر السلمي، في سبيل انتزاع تلك الحقوق والمطالب المشروعة .

ومع حلول ذكرى ٢٥ شباط تتجدد الدعوة ويجدد المنتفضون ، نساء ورجالا ، شيبا وشبانا ، ومن مختلف فئات وطبقات وشرائح المجتمع، إصرارهم على المواصلة رغم كل محاولات ثنيهم عن ذلك وإجبارهم على التراجع، باستخدام كل وسائل القمع والقتل العمد والخطف والاغتيال وانتزاع البراءات، وتسليط الحقد الأسود على الطلبة

والنساء بصورة خاصة، لانهم عماد الانتفاضة وايقونتها وذخيرتها الجماهيرية التي لا تنضب.

واليوم إذ يجدد المنتفضون، وفاء منهم للشهداء الأبرار، العزم على تجديد الانتفاضة والمضيّ قدما على طريق نيل المطالب وانتزاع الحقوق وفرض طريق الإصلاح والتغيير، رغم كل الصعوبات والعراقيل ورصاص القناصين الحي ” والصجم” ومصادرة حقوق الانسان في الحياة والتعبير والتظاهر .. نجدد نحن انحيازنا الى جماهير الشعب ودعمنا لانتفاضة تشرين السلمية الباسلة، معبرين عن اليقين انها ستحقق أهدافها. فدوام الحال من المحال، وعقارب الساعة لن تعود الى ما قبل الأول من تشرين الاول ٢٠١٩.

لقد عانى شعبنا كثيرا جدا، وان القوى المتنفذة هي من تتحمل مسؤولية ذلك، وهي إذْ تصر على نهجها الخاطئ والمدمر فانما تلحق المزيد من الأذى بأبناء الشعب وتُفاقم الأمور وتزيدها تعقيدا. لذلك بات مطلوبا بالحاح ان تتم الاستجابة لارادة شعبنا والمنتفضين، والمباشرة بتشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية التي تحاسب قتلة المتظاهرين السلميين وتهيئ مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، وجعلها محطة مهمة على طريق التغيير المنشود، المفضي الى إقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والقانون والمؤسسات والديمقراطية الحقة، الدولة المجردة من الفساد والمليشيات والجماعات المسلحة المنفلتة، والتي تحترم فيها حقوق الانسان والمساواة بين العراقيين، وتضمن القرار الوطني المستقل.

اليوم نحيّي الذكرى العطرة لانطلاقة الحركة الاحتجاجية، وذكرى المنتفضين صناع الغد الأفضل لشعبنا، الذين لم يكلوا ولم يملوا.

واليوم نمجد من تساموا منهم شهداء أبرارا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى منهم والمصابين.

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مدارسنا..

أتصلح كمدارس ؟!

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي حذر قبل يومين من انهيار مدرسة في طوزخورماتو عمرها ٧٥ سنة، وهو ما يهدد حياة ١٢٠٠ طالبة وطالب (الدوام فيها مزدوج) مع كادرهم التدريسي.

هناك اليوم تساؤلات جدية عن مدى الاهتمام الحكومي بالتعليم في جميع مراحله. ونحن جميعا شهود مدارس بائسة تفتقر الى ابسط المتطلبات الدراسية، بل ان بعضها

لا يمكن اعتباره مدارس، ويصعب مجرد الوصول اليه عند حلول الشتاء وهطول الأمطار. فضلا عن النقص الكبير في المباني، ومشكلة الدوام المزدوج الثنائي وحتى الثلاثي، وقضية المناهج والتقصير في مراجعتها وتطويرها.

وفي السياق نتذكر “المدارس الحديدية” التي تركت هياكل في العراء، كما نشير الى ما اثير ويثار من لغط عن الفساد في طبع الكتب المدرسية.

ايها السادة المسؤولون في الحكومة، عليكم قبل المطالبة بانتظام الدوام في المدارس وبعدها، بمعالجات حقيقية للمشاكل المشار اليها اعلاه، وبتوفير المستلزمات الضرورية للدراسة، وفِي مقدمتها المباني المدرسية الحديثة المجهزة بمستلزمات التعليم المعاصر، وبأعداد كافية تغطي المدن والأرياف.

فهل من ينصت ويستمع؟

راصد الطريق

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اجتماعات وحوارات ومواقف متباينة بالتزامن مع حراك شعبي واسع

لجنة برلمانية لدراسة البرنامج الحكومي وحراك سياسي في شأن كابينة علاوي المرتقبة

بغداد – طريق الشعب

أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يوم أمس، امراً بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة المنهاج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعد أن حدد الخميس القادم موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية، فيما تباينت المواقف السياسية في شأن دعم علاوي من عدمه وواصلت الكتل حراكها بالتزامن مع الحراك الجماهيري الرافض للحكومة والذي دعا له المحتجون.

لجنة لدارسة برنامج الحكومة

وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، واطلعت عليه “طريق الشعب”، إن الأخير “أصدر أمرا بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعضوية النائبين محمد السوداني وفيان صبري والمستشارين القانونيين، فضلا عن مدير عام الدائرة القانونية لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة وتقديم تقرير إلى المجلس في شأنه، يذكر ان رئاسة البرلمان في اجتماع لها قد حددت يوم الخميس القادم موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي”.

اجتماع رئاسات الإقليم

وفي الأثناء، أفادت الأنباء، بعقد الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان اجتماعا لمناقشة وحسم المشاركة في الكابينة الوزارية للمكلف محمد توفيق علاوي. وأوضحت، إن رئيس الإقليم نيجرفان البارزاني، ورئيس الحكومة مسرور البارزاني، ورئيس البرلمان ريواز فائق، تناقشوا في شأن تحديد موقف الكتل الكردية من المشاركة في حكومة علاوي أو عدمها.

شروط الوفد المفاوض

من جانبه، كشف عضو في الوفد المفاوض للكتل الكردستانية، أن علاوي أبدى موافقة شفهية على مجموعة من الشروط التي طرحها الكرد خلال الاجتماع الأخير.

وقال محمد سعد الدين في تصريح صحفي، أنه “بالرغم من موافقة علاوي الشفهية على الشروط إلا أن الأطراف الكردستانية تطالب بضمانات لتطبيقها. وأن من ضمن الشروط الأساسية هو ضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان والمستحقات المالية وتطبيع الأوضاع الأمنية في مناطق المادة 140″، فيما توقع أن “يتمخض اجتماع رئاسة الإقليم مع الأطراف الكردستانية عن قرار المشاركة في الحكومة إذا وجدت ضمانات لتنفيذ هذه الشروط”.

يُشار إلى أن عضو كتلة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، أعلن يوم أمس شروط كتلته التي تضمنت رفض مرشحي الاحزاب ومن ضمنهم مرشحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وترشيح شخصيات مستقلة وقريبة على الشارع العراقي، إضافة إلى ما اتفق عليه الكرد في شأن المادة 140″. فيما رحب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، باستحداث علاوي، ما اسماه، وزارة الدولة لشؤون الإقليم، مؤكدا أن الأخير، بدأ يتعامل بمرونة مع الاقليم.

الفتح يدعو الى الجلسة

وفي غضون ذلك، بيّن تحالف الفتـح وجود مرونة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في شأن عقد الجلسة الاستثنائية لتمرير حكومة علاوي.

وقال النائب عن التحالف احمد الكنان، إن “تحالف الفتـح أشترط ان يكون مرشحو حقائبها الوزارية من المستقلين كي يتم التصويت لصالح تشكيل الحكومة”، مبينا ان “عدم التوافق مع الكرد والسنة على تشكيل الحكومة سيصعب تمريرها امام البرلمان”، فيما دعا إلى “التوازن في تشكيل الحكومة للابتعاد عن المحسوبية في اختيار الوزراء الجدد”، حسب قوله.

تحالف القوى يجدد الرفض

إلى ذلك، جدد تحالف القوى تمسكه برفض تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المرتقبة، مؤكدا انه لن يحضر جلسة التصويت.

وقال تحالف القوى في بيان مقتضب، اطلعت عليه “طريق الشعب”، انه “نؤكد الموقف الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، ولن نحضر جلسة التصويت المزمع عقدها يوم الخميس القادم”.

التحالف الكردستاني: علاوي مرشح فتح وسائرون

إلى ذلك، أكدت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، أن الحديث عن استقلالية رئيس الوزراء المكلف بعيدة عن الصحة، لأنه مرشح كتلتي الفتح وسائرون.

وقالت رئيسة الكتلة، فيان صبري، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “رئيس الحكومة الجديد، لم يكن مكلفا من الكتل السياسية، بل من كتلتين فقط، هما من قامتا بتكليفه وهما الفتح وسائرون، أما الكتل السنية والكردية وبعض الكتل الشيعية فلم تكن راضية عنه، هذا الى جانب عدم رضا أو قبول الشارع المنتفض بهذا الترشيح”.

وتابعت “نحن إلى الآن وأتحدث بشكل خاص عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لسنا راضين عن الحكومة المكلفة، وأن الحديث عن استقلالية علاوي بعيد عن الصحة”، مؤكدة في شأن احتمالية مشاركة كتلتها في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، أنه “حتى الان لا يوجد قرار خاص بهذا الموضوع، ومازال لدينا اعتراض على طريقة تعامل رئيس الحكومة المكلف مع الكتل الكردستانية، ولم نخرج بحصيلة مفيدة خلال اجتماعنا به”.

سائرون والتمسك بتمرير الحكومة

وفي المقابل، أكد النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، أن حكومة محمد توفيق علاوي ستمرر خلال جلسة البرلمان المقبلة، لافتا الى ان الجلسة ستعقد سواء برئاسة محمد الحلبوسي او حسن الكعبي للتصويت على الحكومة.

وقال فاخر في تصريح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “جلسة البرلمان ستعقد سواء برئاسة الحلبوسي وفي حال رفض رئاستها فأن حسن الكعبي سيقوم بالمهمة لتمرير الحكومة الجديدة، وأن رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي وجه كتابا الى البرلمان من اجل عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة”، معتبرا أن “هيئة رئاسة البرلمان ملزمة بعقد جلسة التصويت على كابينة علاوي”.

ولفت النائب، إلى أن “بعض الكتل تلعب على وتر المحاصصة في حين ان الحكومة الجديدة خالية من هذا المبدأ، وبإمكان أي وزير ومن أي مكون وطائفة ان يقدم خدماته ويؤدي واجباته بعيدا عن التحزب”.

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تسهيل إجراءات رواتب المعينين حديثا على الدفاع

بغداد – طريق الشعب

وجه رئيس اركان الجيش، الفريق عثمان الغانمي، أمس، بتسهيل اجراءات استلام الرواتب للمعينين حديثا على ملاك وزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وجه بتسهيل إجراءات استلام الرواتب للمعينين حديثا في وزارة الدفاع”، مبينة أنها “ستأخذ بنظر الاعتبار الجانب الأمني الخاص بالمحافظة على الاموال المخصصة كرواتب لهم”.

وبيّنت أن “استلام الراتب سيكون بناءً على الجدول، وبإشراف لجان مختصة من قبل شؤون المحاربين في مواقع الاستلام بالمحافظات”.

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كل ثلاثاء …

رمتني بدائها وانسلت

في وقت بُحّت فيه أصوات المتظاهرين السلميين، وتكررت مناشداتهم حتى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بحمايتهم من عمليات القتل والقمع الممنهج، من قبل المليشيات والأجهزة الأمنية وخاصة ما تسمى بقوات مكافحة الشغب التي يسميها المنتفضون الابطال بحق، قوات مكافحة الشعب.

في هذا الوقت بالذات، تواصل قيادة عمليات بغداد اصدار بيانات وتعاميم تهاجم فيها المتظاهرين وتتهمهم باثارة الشغب تارة، وتحملهم مسؤولية جرح العناصر الأمنية تارة أخرى، وآخر هذه البيانات أثار حفيظة واستياء الأرض والسماء على السواء، بالقول ” ان العشرات من افراد الامن أصيبوا ببنادق صيد، واتهام مجاميع داخل التظاهرات الشعبية باستخدامها” مجسدة بذلك المثل العربي المعروف “رمتني بدائها وانسلت” أي اتهام الطرف المقابل بما تقوم به هي نفسها، مع سبق الإصرار والترصد!

ان هذه الادعاءات الكاذبة والتلفيقات الشاذة لم تجد من الشعب العراقي بمختلف فئاته الاجتماعية، بل والكثير من المحسوبين على القوى السياسية والكتل المتنفذة، الراعي الرسمي لهذه الأساليب المقرفة غير الاستهجان والادانة والسخرية.

ثمة حقيقة معروفة لكل الناس، هي ان الغباء عندما يعشعش في تلافيف المخ، اقرأ على العقل والضمير السلام، ويبدأ صاحبه آنذاك بإنتاج هذه الهلوسات والاكاذيب غير المعقولة، متوهما انها جزء من عملية التسقيط للانتفاضة الباسلة وخلق الذرائع المناسبة للاجهاز عليها.

ولا بد من الإشارة الى ان التكتيك الجديد القديم لأعداء الانتفاضة، أعداء الشعب، ثلاثي الابعاد حالياً فالعنف والقوة المميتة يأتيان في صدارة اهتمامهم وسلوكهم الوحشي، بالإضافة الى محاولة التسقيط بشتى الافتراءات والتلفيقات المخجلة، والسعي لحرف الصراع الوطني بعيدا عن أولويات المنتفضين وتحويله الى صراع

فكري – أيديولوجي بين مدنيين واسلاميين، بينما هو صراع اجتماعي – سياسي بين طبقة سياسية فاسدة، وشعب يريد استعادة وطنه من مغتصبيه ومخربيه.

ان المطالب العادلة والمشروعة للثوار، باختيار رئيس وزراء غير جدلي وحكومة مؤقتة، نزيهة وكفوءة، تأخذ على عاقتها الاعداد لانتخابات مبكرة، وتحديد موعد لها، واستكمال قانون الانتخابات بعد تعديله، ومحاسبة المجرمين قتلة المتظاهرين بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية او المليشياوية، واتخاذ إجراءات عاجلة اقتصادية واجتماعية تخفف من وطأة الضائقة المعيشية لملايين العراقيين، لا بد وان تأخذ طريقها الى التطبيق العملي عاجلاً ام آجلاً، شاء ذلك الفاسدون والفاشلون ام أبوا، بفضل الوعي الذي يزداد تجذراً بمرور الأيام، وبالشجاعة المبهرة والإصرار الثوري للمنتفضين، وثباتهم في سوح التظاهر طيلة الشهور الماضية، رغم الأساليب الجهنمية التي مورست ضدهم، وارادت النيل من عزيمتهم، الامر الذي يتطلب التخلي عن إعادة انتاج المعادلات السابقة في تشكيل الحكومة، وتكرار الأخطاء القاتلة ذاتها، والإسراع في تشكيلها، شريطة ان تكون معبرة عن طموح العراقيين في المرحلة الانتقالية، ولكي لا يستمر فراغ السلطة الحالي، المؤدي لا محالة الى مزيد من الانقسام المجتمعي، وديمومة عدم الاستقرار في ظل الازمات الإقليمية والدولية وعجز الحكومة المستقيلة.

لن تفلحوا في وأد الانتفاضة، ولا تفرحوا ان نجحت ضغوطكم وابتزازاتكم بإعادة المحاصصة والطائفية السياسية للاستحواذ على المشهد السياسي، لأن التاريخ قد اصدر حكمه، بزوال حُقبتكم المظلمة، وأوكل هذه المهمة النبيلة الى الشباب العراقي المنتفض، العازم بايمان راسخ على بناء دولته المدنية الديمقراطية، التي يرفرف على ساريتها علم العدالة الاجتماعية، بديلا عن دولة الخراب والدمار الشاملين.

مرتضى عبد الحميد

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إجراءات مشددة في المحافظات

العراق يسجل أول إصابة بفايروس كورونا في النجف والصحة تصدر إرشادات وقائية

بغداد – طريق الشعب

أكدت وزارة الصحة، يوم أمس، إصابة أحد الطلبة الإيرانيين في محافظة النجف، بفايروس كورونا، بعد التأكد منه خلال الفحوصات الطبية، فيما اصدرت توجيهات ارشادية جديدة للعوائل من اجل الوقائية. في حين شهدت مدن عدة اجراءات عديدة أخرى لمواجهة هذا الخطر الذي تسبب بقلق بالغ بين المواطنين الذين اعلن الكثير منهم في اوقات مختلفة، الخوف من قدرة النظام الصحي المتردي على مواجهة هذا الفايروس الذي اجتاح العالم.

مصاب إيراني في النجف

وأوضح مدير صحة النجف، رضوان الكندي، في تصريح صحفي، أن “الشخص الإيراني المصاب دخل العراق قبل قرار منع دخول الإيرانيين وكشفت حالته أثناء قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة ووجدوا شكوكا لدى هذا الطالب فتمت احالته الى المستشفى وارسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفايروس”.

بيان الصحة

وإرشادات الوقاية

من جانبها، كشفت وزارة الصحة، تفاصيل إصابة الطالب الإيراني في محافظة النجف.

ووفقا لبيان اصدرته واطلعت عليه “طريق الشعب”، فأن “نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (ايراني الجنسية) اظهرت اصابته بفيروس كورونا المستجد”، مضيفة “تم اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع”.

وأصدرت دائرة التوعية والاعلام البيئي في الوزارة مجموعة ارشادات للوقاية من الامراض الوبائية ومنها فيروس كورونا.

وأوضحت أنه “من اجل تفادي انتقال الامراض والاوبئة المعدية من شخص إلى آخر لاسيما في الاماكن المزدحمة والعامة يحب مراعاة ما يلي:

أولا –ترك عادة التقبيل والتكاتف، وعدم لمس السطوح الملساء.

ثانيا-استخدام المناديل الورقية المعقمة بشكل متواصل لاسيما عند العطاس.

ثالثا -ارتداء الكمامات الواقية كعمل احترازي في الزحامات الكبيرة.

رابعا -عند شعورك بأعراض الزكام والمشاكل التنفسية عليك مراجعة أقرب مركز صحي”.

وأضافت “عزيزتي الام .. عزيزتي المربية، في حالة ظهور اعراض الزكام على طفلك عليك مراجعة اقرب مركز صحي وعدم إرساله الى المدرسة الى حين الشفاء التام، وحث الابناء والتلاميذ على غسل الايدي بالصابون واستعمال انواع المعقمات بشكل مستمر، وأن الاطفال وكبار السن اكثر عرضة للإصابة بالأمراض الوبائية، لذا من الضروري الالتزام بالإرشادات الصحية، والحرص على غسل الفواكه والخضار عدة مرات قبل تناولها وطهي الاطعمة الحيوانية كاللحوم والدواجن والاسماك بصورة جيدة، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات (الحية والميتة) او التواجد في اسواق تداولها، فضلا عن الاكثار من تناول الخضار والفواكه لاسيما الحمضيات وتقليل الاطعمة المعلبة لزيادة مناعة الجسم”.

وفي السياق، وجه المدير العام لتربية محافظة النجف، عادل البصيصي، بتأجيل امتحانات نصف السنة، حتى اشعار آخر في المحافظة. وقال البصيصي في بيان مقتضب، إنه “بقرار من وزارة التربية، وجهت، بتأجيل امتحانات نصف السنة حتى اشعار آخر في محافظة النجف، وذلك حفاظاً على سلامة التلاميذ والطلبة بسبب إصابة طالب حوزة إيراني بفيروس كورونا”. ويأتي هذا الاعلان الذي أثار مخاوف المواطنين، بعد أن ناقش رئيس الجمهورية، برهم صالح، ووزير الصحة، جعفر صادق علاوي، “إجراءات التصدي للفيروس قبل دخوله الى العراق، وبحث تدابير وزارة الصحة المعنية بذلك”، بحسب ما افاد به مكتب رئيس الجمهورية.

إغلاق سفوان بطلب

من الكويت

وفي غضون ذلك، أعلنت الإدارة المحلية في ناحية سفوان، إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بشكل كلي امام حركة المسافرين والتجارة.

وقال مدير الناحية طالب الحصونة، إنه “تقرر إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بشكل كلي امام حركة المسافرين والتجارة إلى إشعار آخر”، مبينا أن “الطلب جاء من الجانب الكويتي دون معرفة الاسباب”، فيما لفت إلى أن “الاغلاق شمل كذلك منع عبور الكويتيين الذين في العراق الى بلدهم”.

منفذ مهران الحدودي

لم يغلق

في الأثناء، أكدت هيئة المنافذ الحدودية، أن منفذ مهران الحدودي مع إيران لم يغلق أصلاً.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في تصريح صحفي، إن “منفذ مهران لم يغلق أصلا، وانما تم منع دخول الإيرانيين ومغادرة العراقيين من خلاله لمدة ثلاثة أيام والآن مددت الفترة الى 15 يوماً.

ديالى تغلق منفذين

مع إيران

وعلى الصعيد ذاته، أكدت إدارة محافظة ديالى، البدء بتنفيذ قرار خلية الازمة المتمثل في إغلاق معبرين حدوديين مع إيران. وبيّن مدير اعلام ديوان المحافظة، ياسر بدر في تصريح صحفي، إن “الجهات الرسمية المختصة بدأت فعليا بتطبيق قرار اغلاق معبري (مندلي- المنذرية) الحدوديين مع ايران”، لافتا إلى أن “الاغلاق سيستمر لثلاثة أيام لإعطاء المجال امام الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم”.

كركوك: نتائج الفحوصات مطمئنة

إلى ذلك، أصدرت دائرة صحة كركوك، توضيحاً بشأن حجر أحد الأشخاص العائدين من إيران في إحدى مستشفيات المحافظة.

ولفت مدير عام الدائرة، كريم ولي جميل، إلى إن “الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا والعائد من ايران والذي تم حجره سيغادر المستشفى بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة له وظهور نتائج الفحص التي أكدت عدم اصابته، ما يؤكد خلو المحافظة من الفيروس”.

خلية أزمة في الديوانية

وفي السياق، أفادت دائرة صحة الديوانية، بتشكيل خلية أزمة لمواجهة الفايروس واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وذكرت الدائرة في بيان لها، أن “صحة المحافظة عقدت اجتماعا بحضور النائب الثاني للمحافظ ومدراء القطاعات والمستشفيات وممثلين عن الامن الوطني والشرطة والدفاع المدني لمناقشة موضوع فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وناقشت الاستعدادات اللازمة من خلال تشكيل خلية ازمة بهذا الخصوص وتهيئة الكوادر المدربة والأطباء الاختصاص والمستشفيات والردهات في حالة الإصابة”.

ردهات مخصصة في المثنى

من جانب آخر، أعلنت حكومة المثنى المحلية، تخصيص ردهات للعزل بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان لمعالجة وعزل أية إصابة قد تظهر بالفايروس.

وقال المحافظ، أحمد منفي، في بيان صحفي، انه “ترأس اجتماعا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد مرض فايروس كورونا، بحضور قائد الشرطة ومدير عام الصحة وبعض المختصين في دائرة الصحة”، مشيرا إلى أن “الاجتماع قرر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وإطلاق حملات وندوات لتوعية المواطنين للوقاية من الفايروس”، فيما اكد “عدم تسجيل أية إصابة حتى الآن”.

واسط تخصص مستشفى

وفي واسط، أفاد مصدر طبي بتخصيص مستشفى في الكوت لعزل المصابين بفايروس كورونا، تحسباً لاكتشاف حالات في المحافظة.

وقال المصدر لوكالات الانباء، إن “مديرية صحة واسط، خصصت، مستشفى الكوت للنسائية والأطفال للمصابين بفايروس كورونا تحسباً لاكتشاف حالات في المحافظة”.

يُشار إلى أن محافظ صلاح الدين وجه بمنع دخول الزوار الأجانب بمختلف جنسياتهم تحسبا لدخول أي مصاب. في الوقت الذي ندد النائب عدنان الزرفي، باستمرار الرحلات مع الدول التي سجلت فيها اصابات، خصوصا بعد أن أظهر جدول

الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية العراقية وجود رحلات الى العاصمة الايرانية طهران ومدينة مشهد على الجدول لليوم الثلاثاء.

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الكويت توقف رحلاتها مع العراق و “حقوق الإنسان” تدعو الى إغلاق المدن المصابة بالفايروس

بغداد – طريق الشعب

أعلنت الكويت، يوم أمس، ايقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق ومنع دخول القادمين منه.

ووجه نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي، صالح الفداغي، تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في المطار واطلعت عليه “طريق الشعب”، دعا فيه إلى “إيقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق، ومنع القادمين منه من دخول الكويت ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة، فضلا عن منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق”.

وفي الأثناء، أوصت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بإغلاق أي مدينة يكتشف فيها وجود إصابة بفايروس كورونا لمنع انتشاره.

ودعا عضو المفوضية علي البياتي، في بيان صحفي، إلى “غلق أي مدينة يكتشف فيها فايروس كورونا ومنع السفر من وإلى المدينة”، مضيفا “يجب إيقاف الرحلات من وإلى الدول التي انتشر فيها الوباء بدون أي استثناء لأن البنى التحتية الصحية العراقية غير قادرة على حجر جميع الوافدين بسبب كثرة أعدادهم”.

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ضوء أخضر للتحقيق في أكبر مشروع كهربائي في ديالى

النزاهة تضبط متهمين بالاستيلاء وتلقي الرشاوى في واسط وصلاح الدين

بغداد – طريق الشعب

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم أمس، عن تمكنها من ضبط عدد من الموظفين في دائرة تنفيذ الكوت، لقيامهم بأخذ رشى من المراجعين لقاء إنجاز معاملاتهم، وضبط متهمين اثنين آخرين في محافظة صلاح الدين، استولوا على قطعة أرض تعود ملكيتها الى الدولة، فيما أعطت بحسب مسؤول محلي، الضوء الأخضر للتحقيق في أكبر مشروع كهربائي في ديالى.

عملية ضبط في واسط

ووفقا لبيان دائرة التحقيقات في الهيئة، واطلعت عليه “طريق الشعب”، فإن “ملاكات مكتب تحقيق واسط التي انتقلت إلى دائرة تنفيذ الكوت، تمكنت من ضبط خمسة موظفين لقيامهم بتسلم مبالغ مالية من المراجعين مقابل صرف الصكوك العائدة لهم وعدم عرقلتها”، مبينا أنه “تم خلال العملية ضبط مبلغ 29.877.000 مليون دينار بحوزة المتهمين”.

وأضاف البيان “في عملية منفصلة، قام فريق عمل المكتب بضبط متهم يقوم بالاحتيال على المواطنين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص لقاء وعده بالتعيين في إحدى الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة”، لافتا إلى أن “الفريق وبالتنسيق مع مديرية تحقيق بغداد، تمكَّن من ضبط شريك المتهم في بغداد متلبساً بالجرم المشهود، بعد أن جرى تتبعه عند تسلمه المال من المتهم الأول”.

وأكدت الدائرة، أنه “تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة واسط، الذي قرَّر توقيف المتهمين وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 والمادة 456 من قانون العقوبات”.

متهمون في صلاح الدين

وأعلنت دائرة التحقيقات في بيان لاحق، عن تمكنها من ضبط متهمين اثنين في محافظة صلاح الدين لقيامهما بالاستيلاء على قطعة أرض تعود ملكيتها الى الدولة.

وأشارت الدائرة، إلى أن “ملاكاتها في مكتب تحقيق صلاح الدين التي انتقلت إلى مدينة تكريت، تمكنت من ضبط المتهمين اللذين قاما بالاستيلاء على قطعة أرض في منطقة الأنواء الجوية بشكل غير قانوني”، موضحة أن “المتهمين استخدما الأرض

العائدة لمديرية بلدية المحافظة كساحة لوقوف السيارات وجباية الأموال لمصلحتهما الشخصية دون استحصال الموافقات القانونية”.

وأكدت “تنظيم محضر ضبطٍ أصولي في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبط قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهمين وفق أحكام القرار 154 لسنة 2001”.

التحقيق في مشروع

كهرباء ديالى

وفي غضون ذلك، كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن اعطاء النزاهة الضوء الأخضر للتحقيق في أكبر مشروع كهربائي في المحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة، عبد الله الحيالي، في تصريح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”، “النزاهة اعطت الضوء الاخضر لفرقها المختصة في التحقيق في مشروع الكيبل الكهربائي في بعقوبة والذي تبلغ كلفته المادية أكثر من ملياري دينار بعدما رفعت قائممقامية بعقوبة طلبا رسميا للتحقيق بناءً على شكاوى المواطنين”، منوها إلى أن “المشروع وهو الاكبر في بعقوبة من ناحية نوعيته تسبب في ضرر بالغ في الشوارع وشبكات المجاري وهذا ما دفعنا الى مفاتحة النزاهة بكتب رسمية للتحقيق”.

وأضاف الحيالى، أن “النتائج سيتم اعلانها للراي العام حال الحصول عليها”.

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مصدر برلماني: اجتماع لمناقشة احداث ساحة الصدرين في النجف

بغداد – طريق الشعب

افاد مصدر برلماني، أمس، ببدء اجتماع اللجنة الأمنية مع عدد من القادة العسكريين في النجف لمناقشة أحداث ساحة الصدرين.

وتناقلت وكالات الأنباء، عن المصدر قوله، إن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استضافت قائد شرطة النجف ومدير الاستخبارات ومدير مكافحة الارهاب ومدير الامن الوطني وآمر القوة المتواجدة في ساحة الصدرين بمحافظة النجف لمناقشة احداثها”، لافتا إلى أن “الاجتماع اقيم في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان، وبحضور كل اعضاء هيئة الرئاسات الثلاث”.

واضاف، أن “الاجتماع جاء لكشف ملابسات حادثة ساحة الصدرين”.

ويأتي ذلك بعد أن قررت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس الماضي استضافة مسؤولين عسكريين في النجف لمعرفة ملابسات أحداث ساحة الصدرين.

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ديالى تؤمن الحصة المائية للموسم الزراعي المقبل

بغداد – طريق الشعب

أعلن مدير الموارد المائية في محافظة ديالى، مهند المعموري، أمس الاثنين، تأمين الحصة المائية للموسم الزراعي المقبل.

وقال المعموري في تصريح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “الخزين الحالي للمياه يتجاوز المليار و400 مليون متر مكعب”، لافتاً إلى “وجود خزين إضافي جيد في سد حمرين، له دور كبير في تأمين الخطة الزراعية للموسم المقبل”.

من جانبه أكد مدير سد حمرين، واثق حسن، أن “الحصة المائية للموسم المقبل في المحافظة مؤمنة بالكامل”، مشيرا الى “إنجاز الخطة الشتوية من قبل كوادره، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية، كون الخزين المائي في سد حمرين ضمن مستوياته الطبيعية”.

وكانت إدارة سد حمرين في محافظة ديالى قد أعلنت في وقت سابق السيطرة على جميع الاطلاقات المائية خلال أزمة ارتفاع مناسيب المياه بسبب الفيضانات الناتجة عن زيادة كميات المياه.

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الشيوعي العراقي يشارك في مؤتمر حزب الديمقراطية للشعوب في تركيا

بغداد – طريق الشعب

اختتمت اعمال المؤتمر الرابع لحزب الديمقراطية للشعوب، أمس الأول، بانتخاب قيادة جديدة للحزب برئاسة مشتركة من السيدة بروين كلتان والسيد متياز سانجان وبحضور أكثر من ثلاثة آلاف مندوب اكتظت بهم احدى قاعات الملاعب الداخلية في انقرة، إضافة إلى المئات المتواجدين خارج القاعة لمتابعة وقائع المؤتمر عبر الشاشات الكبيرة التي وضعت لهذا الغرض في ظل حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة التركية.

حضور للأحزاب الشيوعية

وحضر المؤتمر العديد من الأحزاب الشيوعية واليسارية وممثلي حركات التحرر الوطني من مختلف دول العالم، فضلا عن ممثلي المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، إضافة إلى حضور قيادات الأحزاب اليسارية التركية وممثلي العديد من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والحركات النسوية. فيما شارك الحزب الشيوعي العراقي، متمثلا في الرفيق علي مهدي عضو اللجنة المركزية إلى جانب ممثلي الأحزاب والمنظمات الكردستانية والتي حظيت باهتمام خاص من قبل المؤتمرين.

رسالة الشيوعي العراقي

والقى الرفيق مهدي، رسالة التحية التي وجهها الحزب الشيوعي العراقي إلى المؤتمر وجاء فيها:

في مناسبة انعقاد أعمال مؤتمركم نتمنى لكَم النجاح والموفقية في تحقيق الاهداف التي رسمتموها.

وأنها لفرصة ان نعبر لكم عن شكرنا لدعوتكم بالحضور والاستفادة من هذا المحفل الكبير بالتعرف عن قرب على تجربتكم بتنظيم وتجميع قوى وشخصيات متنوعة من مختلف الاديان والقوميات في اطار تنظيمي انتخابي استطاع ان يغير من الخارطة السياسية ويجعل من هذا التنظيم قوة سياسية مؤثرة في البلاد ويحظى بمصداقية بين اوساط المهمشين من الشباب والنساء وكل الساعين الى ان يكون لهم صوت مقرر في تحديد مصير الدولة.

الاعزاء الحضور

ما زالت الانتفاضة الشعبية المجيدة لشعبنا العراقي ضد الاقلية السياسية المهيمنة مستمرة في شهرها الرابع رغم المئات من الشهداء والالاف من الجرحى فهي ماضية في تعرية المفسدين ونسعى الى تطوير أهدافها في ان يكون العراق دولة مدنية ديمقراطية اتحادية ذات سيادة بعيدة عن التدخلات الاقليمية والدولية. ونتطلع إلى تطوير العلاقة بين حزبينا بما يعمق من اواصر الجيرة والأخوة بين شعبينا ونبذ كل اشكال الحروب والعدوان وان يعم الامن والسلام ربوع المنطقة.

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حقوق الانسان تستغرب السماح بدخول الصينيين الى العراق

بغداد – طريق الشعب

ابدى عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، يوم أمس، استغرابه من استثناء مجلس الوزراء دخول وافدين صينيين إلى العراق.

وقال البياتي في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب”، إننا “نستغرب موافقة مجلس الوزراء على دخول الملاكات الصينية إلى الاراضي العراقية، ولا ندري ما هي الضرورة الملحة في استقبال ملاكات صينية وتعريض حياة العراقيين الان الى الخطر؟”.

وأكد البياتي في وقت سابق، رصد حالات استغلال لحاجة المواطن إلى مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح في تغريدة على تويتر، أنه “في الأزمات، تحتاج البلدان والشعوب إلى التكاتف لا الاستغلال، وعلى الجهات المعنية متابعة الصيدليات لضمان عدم استغلال المواطن”.

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النفط تكشف الحصيلة النهائية للصادرات والإيرادات خلال الشهر الماضي

بغداد – طريق الشعب

اعلنت وزارة النفط، يوم أمس، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي. وأوضحت الدائرة الاعلامية للوزارة، في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، إنه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة

تسويق النفط العراقية (سومـو)، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليون و485 الفا و591 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و163 مليونا و383 الف دولار”.

ونقل البيان، عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قوله، إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليون و62 الفا و366 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و85 مليونا و32 الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و 114 الفا و 35 برميلا، بإيرادات بلغت 63 مليونا و 663 الفا و 137 دولارا. في حين كانت الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود الى الاردن 309 آلاف و190 برميلا، بإيرادات بلغت 14 مليونا و688 ألفا و108 دولارات”، موضحا أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60.139 دولار”.

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بومبيو يهاتف علاوي ويبحث معه المستجدات السياسية

وحماية المنشآت الدبلوماسية والمتظاهرين

بغداد – طريق الشعب

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالمكلف برئاسة الحكومة العراقية، محمد توفيق علاوي.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “بومبيو أجرى إتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي المُكلف محمد توفيق علاوي للتأكيد مجدداً على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدائم بعراقٍ قوي ومزدهر وذي سيادة. وحثه على حلِ الخلافات لضمان نجاح حكومته في الاضطلاع بالمهمات الأساسية”، مشدداً على “التزام العراق بحماية دبلوماسيّي الولايات المتحدة وقوات التحالف والمنشئات التابعة لهما”.

وأضاف البيان، أن “بومبيو وعلاوي استعرضا حركة الاحتجاجات ولاسيما الضرورة الحتمية المُلقاة على عاتق الحكومة القادمة بوضع حدٍ لقتل المُحتجين والسعي الى تحقيق العدالة وتعويض اسر الشهداء والجرحى والتعاطي مع مظالمهم المشروعة. واتفقا على أهمية الشروع بإجراء الإصلاحات والتي من شأنها أن تُمّكن الحكومة من توفير حياة كريمة وازدهار وأمن للشعب العراقي”.

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المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية

بغداد – طريق الشعب

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأثنين، دعوى على رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وقضت الحكم بردها، مؤكدة عدم اختصاصها الفصل في الأوامر الادارية. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى لعدد من المدعين يقاضون فيها كلا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية/ اضافة لوظيفتهما”، مبينا أن “المدعين طلبوا من المحكمة ابطال أوامر ديوانية صادرة من مجلس الوزراء تتعلق بإحالتهم إلى التقاعد لأسباب تم ذكرها في عريضة الدعوى”.

وأشار الساموك، إلى ان “الجلسة حضرها وكلاء المدعين، ووكيل المدعي عليه الأول رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، ووكيل المدعي عليه الثاني وزير الداخلية/ إضافة لوظيفته، حيث استمعت المحكمة الاتحادية العليا إلى اقوالهم ووجدت أن الأوامر الديوانية المطعون فيها تشكل أوامر ادارية وفق معايير القانون الاداري من حيث الجهة التي اصدرتها ومن حيث كينونتها، وأن القانون رسم طريقاً للطعن فيها وهو غير طريق الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا المحدد اختصاصاتها بموجب المادتين (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها، وبناء عليه قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص”.

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الرافدين يشمل 52 مديرية تابعة للداخلية بالماستر كارد

بغداد – طريق الشعب أعلن مصرف الرافدين، أمس، أن نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية تم شمولهم ببطاقات الماستر كارد الدولية الصادرة من قبل المصرف.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب”، إنه “تم توزيع بطاقات الماستر كارد على نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف”، مضيفاً ان “المصرف سيقوم باستكمال عملية التوزيع للوجبات الاخرى خلال هذا الاسبوع “.

وأكد المصرف، أنه “سيتم رفع راتب المنتسب واستلامه شهريًا على بطاقة الماستر في آذار المقبل فضلا عن الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف عبر بطاقة الماستر من سلف وقروض وخدمات أخرى”.

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فريق “شباب اكتوبر” في البصرة

يعدّل اسمه ويدعو الى مليونية

البصرة – طريق الشعب

أصدر فريق “شباب اكتوبر”، الناشط في تظاهرات البصرة، أخيرا، بيانا في شأن تغيير اسمه والدعوة إلى مليونية اليوم.

وذكر الفريق في البيان الذي تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، أنه “نظراً لكثرة الاسماء التي وجدت في ساحة اعتصام البصرة تحت مسمى (شباب أكتوبر) من فرقٍ وخيم، وهم احباؤنا وبعضُهم اصدقاؤنا، نعلن نحن فريق شباب أكتوبر، تغيير اسمنا إلى (فريق شباب أكتوبر المدني) للدعم اللوجستي، كما نحيي كلَّ الفرق والمجاميع والشخصيات المشاركة والداعمة لخيم المعتصمين لأجل مطالب وشروط الانتفاضة كافة”.

وتابع الفريق “وفي الوقت نفسه ندعو الجميع الى المشاركة الواسعة في التظاهرات المليونية التي تنطلق يوم الخامس والعشرين من شهر شباط، لأجل توسيع الحراك والاستمرار في الاعتصامات والثبات من أجل الوطن وبصرتِنا الحبيبة”.

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الدفاع تعلن التوصل إلى آلية لدفع رواتب البيشمركة

بغداد – طريق الشعب

أعلنت وزارة الدفاع، يوم أمس، التوصل إلى آلية لدفع رواتب قوات البيشمركة. وقال وزير الدفاع نجاح الشمري في تصريح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “الوزارة توصلت الى آلية لدفع رواتب قوات البيشمركة”، مبيناً إنه “تم تفعيل اللجان المشتركة للقيام بعمليات عسكرية في كركوك وديالى ونينوى ضد بقايا داعش الارهابي”. وتوجه وفد من وزارة البيشمركة يوم أمس، إلى بغداد للتباحث حول عدد من الملفات مع وزارة الدفاع برئاسة وزير البيشمركة، شورش اسماعيل.

وبحسب وسائل اعلام في الاقليم، فإن الوفد بحث مع الدفاع، ثلاثة محاور، وهي المستحقات المالية لقوات البيشمركة التي تم تخصيصها ضمن موازنة العام الماضي والبالغة 68 مليار دينار شهرياً، ومناقشة الفراغ الأمني الحاصل في المناطق خارج إدارة الإقليم، (المتنازع عليها) حيث سيسعى الى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لحفظ الامن فيها، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

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أسفرت عن قتل واعتقال إرهابيين ومطلوبين

عمليات أمنية واسعة في ديالى وسامراء والبصرة والموصل وكركوك

بغداد – طريق الشعب

نفذت قوات أمنية عديدة، يوم أمس، عمليات واسعة في خمس محافظات، لملاحقة الإرهابيين والمطلوبين، فيما تمكنت من قتل والقاء القبض على عدد منهم وضبط مضافات وأسلحة لهم في أماكن متفرقة.

عمليات في ديالى

وأفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بانطلاق عمليتين امنيتين في لتعقب خلايا داعش الإرهابية شرقي المحافظة، وشمال شرقيها.

ونقلت وكالة “بغداد اليوم”، عن المصدر قوله، إن “الاجهزة الامنية في ديالى اطلقت عمليتين امنيتين في آن واحد، الأولى ضمن محيط حوض الوقف في اطراف زاغنية، والثانية في حوض الندا، لتعقب الإرهابيين”، مبينا أن “العمليتين شاركت فيهما مفارز الاستخبارات واجهزة امنية ساندة، وتم تحديد 9 اهداف اجمالية للعمليتين كليهما”.

وفي الأثناء، نفذ اللواء 23 في الحشد الشعبي، عملية امنية لملاحقة الدواعش في خانقين.

وقال آمر اللواء، بشير مزاحم العنبكي، بحسب موقع الحشد، إن “قوة من الفوج الرابع والاستخبارات والهندسة وسرية الاسناد في اللواء 23 في الحشد نفذت عملية دهم وتفتيش في عدد من القرى وزور نهر الوند في خانقين”، مشيراً إلى أن “العملية أسفرت عن العثور على مضافات ومحطات استراحة داخل الزور تم حرقها بالكامل، فضلا عن تحقيق جميع الاهداف المرسومة وتأمين قاطع المسؤولية”.

وفي السياق، أعلنت قيادة شرطة ديالى، القيام بعمليات دهم وتفتيش في مناطق وقرى جنوبي بهرز.

وأوضح إعلام الشرطة، في بيان صحفي، إن “قوة امنية شرعت في دهم وتفتيش مناطق وقرى الخوالص وقرية عباس جميل الخضير التابعة لناحية بهرز، بإشراف قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري”.

ونقل البيان، عن الشمري قوله، “خلال مداهمة وتفتيش هذه المناطق اشتبكت القوة الامنية مع عناصر داعش الارهابي وحاصرت انتحاريا قام بتفجير حزامه الناسف دون اية اصابات وتم قتل ارهابي آخر وعادت القوة الامنية دون خسائر”.

وفي سامراء

من جانب آخر، انطلقت عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين ايضا في سامراء. وذكرت خلية الاعلام الأمني، في بيان مقتضب، أن “القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء اطلقت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية استهدفت يوم أمس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة “ملعبا” و”كوفي شوبا” في منطقة البوصفة، التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين”، مبينة أن “الاعتداء الداعشي اسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخر”.

متهمون في البصرة

وفي المقابل، أعلنت قوة الصدمة التابعة لشرطة البصرة، عن القاء القبض على 7 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات.

وقالت القوة في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب، إنها “القت القبض على 7 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات”، مبينة أنه “تم ضبط مواد مخدرة بحوزة المتهمين الذين تم تسليمهم إلى قسم المخدرات”، فيما تعهدت بـ”ملاحقة جميع تجار المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة وتقديمهم الى القضاء”.

اعتقال ارهابيين في الموصل وكركوك

وعلى صعيد منفصل، أفادت وزارة الداخلية، بإلقاء القبض على ارهابي يعمل بما يسمى ديوان العقارات في الموصل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن “قوة مشتركة وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على ارهابي يعمل بما يسمى ديوان العقارات في الموصل”، مضيفة “تم القبض على الداعشي ( ح ف ا ع ) المكنى (

زيد ) والذي كان يعمل في ما يسمى بديوان العقارات لداعش المختص بمصادرة دور واثاث واملاك منتسبي القوات الامنية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في منطقة (حي الاقتصاديين) في الجانب الايمن”.

وأوضحت الداخلية في بيان لاحق، تمكن قواتها من القبض على 5 ارهابيين جنوبي الموصل.

وذكرت، إن “مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ومن خلال تنفيذ واجبات تفتيش العجلات وتدقيق الاشخاص الوافدين الى المدينة، تمكنت من القاء القبض على 5 عناصر من عصابات داعش الارهابية أحدهم كان يعمل في ما يسمى بـ(الحسبة) والاخر كان يعمل بما يسمى بـ(الأمنية) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”. يُذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب، أعلن في وقت سابق من يوم أمس، مقتل 3 دواعش واعتقال 7 اخرين في عملية استهدفت قيادات التنظيم في المحافظة.

إلى ذلك، كشفت قيادة الشرطة الاتحادية، عن تمكن قوة من اللواء الآلي الثالث في الفرقة الآلية من القبض على احد العناصر الارهابية المهمة والمطلوب وفق المادة ٤/إرهاب المدعو (خ ح ل) وهو ما يسمى بآمر مفرزة عسكرية لعصابات داعش الإرهابي ومسؤول عن قتل المواطنين الأبرياء والتعرض على القوات الأمنية في كركوك.

ص4

الجيش السوري يحرز تقدماً جديداً في ريف ادلب

دمشق – وكالات

أعلنت وكالة “سانا” السورية الرسمية، أمس الاثنين، عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي في ضربة جديدة للقوات المدعومة من تركيا

وقالت الوكالة، إن الجيش السوري “حرر قرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير بعد معارك مع المجموعات الإرهابية”، مضيفةً أن “الجيش اشتبك مع عناصر تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المدعومة من تركيا في تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة”. وأشارت إلى أن “وحدات الجيش

سيطرت على قريتي أرينبة وسطوح الدير بريف إدلب الجنوبي وأنها تتقدم باتجاه دير سنبل وترملا”. تأتي هذه التطورات غداة سيطرة الجيش السوري على قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غربي وشمال غربي معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي. وذكرت وكالات انباء، ان الجيش السوري يواصل تقدمه جنوب مدينة إدلب، بغطاء جوي روسي، وتمكنت من قضم مزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطر عليها إلى 7 مناطق، وهي الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفر سجنة والشيخ مصطفى والنقير.

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رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يقدم استقالته

كوالالمبور – وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أمس الاثنين، إنه قدم خطاب استقالته الى ملك البلاد، في خضم محادثات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في البلاد.

وقال مكتب مهاتير في بيان تابعته “طريق الشعب”، انه “تم إرسال الخطاب إلى صاحب السمو الملكي”.

جاءت هذه الخطوة وسط الغموض الذي يخيم على مصير الائتلاف الحاكم في ماليزيا بعد محادثات مفاجئة مطلع الأسبوع بين الائتلاف وجماعات معارضة بشأن تشكيل حكومة جديدة تستبعد خليفة مهاتير المنتظر، أنور إبراهيم. واتهم أنور، يوم الأحد، حزب مهاتير و”الخونة” في حزبه بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018 وسط اتهامات بالفساد على نطاق واسع. وذكرت مصادر إن حزب مهاتير وجناحا داخل حزب أنور التقيا مع مسؤولين من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والحزب الإسلامي الماليزي لمحاولة تشكيل ائتلاف جديد، وربما لدعم مهاتير ليخدم فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات.

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حماس تعلن مقتل اثنين من عناصرها

طائرات اسرائيلية تهاجم مواقع في دمشق والدفاعات السورية تتصدى

متابعة – طريق الشعب

شنت طائرات اسرائيلية مساء أمس الاول، غارات على مواقع في سوريا تابعة لحركة المقاومة الاسلامية “حماس”، بعد مواجهات بين حماس واسرائيل بأطراف

غزة، وفيما اعلنت الحركة ان الغارات أدت الى مقتل اثنين من عناصرها، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان هذا الهجوم كان محاولة لاستهداف قيادي كبير ولكنه فشل!

عدوان اسرائيلي

وقال بيان عسكري إسرائيلي إن “القوات شنت سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحماس جنوبي مدينة دمشق بالإضافة إلى عشرات الأهداف الاخرى التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية السورية، ان “الاستهداف كان في منطقة العديلية خارج دمشق وهو مركز لنشاط الحركة في سوريا ويشمل أبحاث وتطوير الأسلحة”، مضيفةً ان “الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق”.

وقالت إسرائيل يوم الاحد إن قواتها قتلت عضوا في حركة الجهاد الإسلامي كان يحاول زرع متفجرات قرب السياج الحدودي الإسرائيلي مع قطاع غزة.

من جانبه، قال مسؤولو صحة فلسطينيون وشهود إن “فلسطينيين اثنين أصيبا بنيران أطلقتها القوات الإسرائيلية على مجموعة من الناس الذين اقتربوا من المنطقة وحاولوا استعادة الجثمان”.

وردت حركة الجهاد بأطلاقها وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدن مثل عسقلان.

وأدت الصواريخ إلى لجوء سكان جنوبي إسرائيل إلى المخابئ. واعترضت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ ولم ترد تقارير عن إصابة أي إسرائيلي. وردت إسرائيل بشن سلسلة من الغارات الجوية على غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إن “من بين عشرات الأهداف التي قُصفت في غزة بنية تحتية ومجمعات في رفح كانت تستخدم لتخزين مواد خام لتصنيع الصواريخ”.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن “طائرات إسرائيلية اخترقت المجال الجوي السوري واستهدفت مناطق في محيط دمشق بموجة من الصواريخ الموجهة”. وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية السورية مشاهد لما وصفته بانفجارات في سماء ليل دمشق مع إسقاط الدفاعات الجوية لصواريخ”.

وقال المصدر العسكري السوري إنه تم تدمير معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها وإنه يجري تفقد آثار الهجوم.

مقتل اثنين

وفي الاثناء، أعلنت حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، ان الغارات أدت الى مقتل اثنين من عناصرها في بيان تابعته “طريق الشعب”، وهما، سليم أحمد سليم، زياد أحمد منصور.

وقالت إن “كل هذه الجرائم والانتهاكات لن تزيد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة إلا إصرارًا وتصميمًا على مواصلة مشوار الجهاد والمقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان، استنادًا إلى حق شعبنا المشروع في الدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه”.

وجاء ذلك بعد وقوع اشتباك بين حركة الجهاد والقوات الإسرائيلية في محيط غزة في وقت سابق من يوم الأحد.

محاولة اغتيال

بدوره، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على القصف الإسرائيلي على مواقع عسكرية في العاصمة السورية دمشق، في تصريحات مع إذاعة القدس، قائلاً إن “العملية كانت محاولة لاستهداف قيادي كبير في الجهاد ولكنها فشلت”، مبيناً ان “الجيش الاسرائيلي حاول اغتيال واستهداف القيادي في حركة الجهاد بدمشق دون ذكر اسمه، ولكنها فشلت وتم استهداف اثنين من حركته”.

وعن إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية في قطاع غزة، قال نتنياهو إنّه “إذا دخلت إسرائيل، في عملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة ستكون أكبر من الحروب الثلاثة السابقة “.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انه اعترض خمس قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه البلدات والمستوطنات المتاخمة للقطاع من دون وقوع إصابات، فيما أكدت القناة “13” الإسرائيلية إصابة مستوطنة بشظية في القصف على سديروت.

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“لا يوجد بلد بمنأى”

الامم المتحدة تدعو الى مواجهة الاعتداء على حقوق الإنسان في العالم

جنيف – وكالات

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، دعوة للتحرك بوجه تعديات متزايدة على حقوق الإنسان في أنحاء العالم مسلطا الضوء على اضطهاد أقليات ومستويات مقلقة من جرائم قتل النساء.

وقال غوتيريش في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن “حقوق الإنسان تتعرض الى تعديات”، مضيفاً “لا يوجد بلد بمنأى” عن هذا الاتجاه.

وأضاف أن “المخاوف تزداد وحقوق الإنسان يعتدى عليها من كل الأنحاء”، داعياً المجتمع الدولي إلى “التحرك لقلب هذا المسار”.

ولم يسمِ أمين عام الأمم المتحدة أي دولة بعينها خلال كلمته، وذلك برغم أنّه ألمح إلى النزاع في سوريا أو مصير المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وأشار في هذا السياق إلى “المدنيين المحاصرين في جيوب تمزقها الحرب، جوعى ويتعرضون الى القصف على رغم القانون الدولي”، كما ندد بـ”الاتجار بالبشر الذي يؤثر على العالم أجمع”.

وأبدى غوتيريش قلقه حيال “تراجع حقوق المرأة والمستويات المقلقة من جرائم قتل النساء وأيضاً حيال الاعتداءات على المدافعين عن حقوق المرأة واستمرار القوانين والسياسات التي تكرّس الخضوع والإقصاء”.

ولفت إلى أن “العنف ضدّ المرأة والفتيات هو الانتهاك الذي يعرف أكبر انتشار”، مضيفاً أن “القوانين القمعية تتكاثر في ظل بروز قيود متزايدة على حريات التعبير والمعتقد والمشاركة والتجمّع وتكوين جمعيات”.

وأضاف إن “الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البيئيين -بالأخص النساء-يتعرّضون الى تهديدات متزايدة في الوقت الذي يعدّ فيه التزامهم لا غنى عنه في سياق تحقيق العدالة”.

وتابع أمين عام الأمم المتحدة أنّ التكنولوجيات الجديدة “أتاحت بما لا شك فيه تنظيماً أفضل للمجتمع المدني، ولكنّها منحت للسلطات في الوقت نفسه وسائل غير مسبوقة للتحكم بتحركات كل واحد ولتقييد الحريات”.

ونوه بأن “الأزمة المناخية تعدّ أكبر تهديد على بقاء الجنس البشري وتضع بالفعل حقوق الإنسان في خطر في أرجاء العالم كافة”.

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قوات شرقي ليبيا تتحدث عن مقتل 16 جنديا تركيا في طرابلس ومصراتة

بنغازي – وكالات

قالت قوات شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر، أمس الاول، إنها قتلت 16 جنديا تركيا في الأسابيع الأخيرة بعد يوم من اعتراف تركيا بأنها فقدت عددا من جنودها خلال معارك في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، إن “الأتراك قتلوا في مدينة مصراتة الساحلية وفي معارك بطرابلس وفي بلدة الفلاح إلى الجنوب من العاصمة”. واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحدوث خسائر في صفوف الجنود الأتراك في ليبيا. وقال أردوغان “نحن في ليبيا بجنودنا وفرقنا من الجيش السوري الحر. نواصل الكفاح هناك. لدينا عدد من الشهداء. في المقابل، قمنا بتحييد نحو مائة من جنود حفتر”.

وأدى نشر الجنود الأتراك والدفاعات الجوية المتطورة إلى محو المكاسب الصغيرة التي حققها الجيش الوطني الليبي بمساعدة المرتزقة الروس، حيث عاد تقريبا إلى مواقعه في بداية حملة حفتر في نيسان 2019.

واستؤنفت محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية المتحاربة يوم الخميس عقب انسحاب حكومة الوفاق من المفاوضات بعد قصف قوات حفتر لميناء طرابلس.

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“كورونا” في ست دول عربية والصين تحد من انتشاره

متابعة – طريق الشعب

سجلت ست دول عربية اصابات بفايروس “كورونا” وارتفع عددها الى ست دول عربية، بعد إعلان كل من البحرين والكويت عن تسجيل إصابات، أمس الاثنين، لتنضما إلى الإمارات ولبنان ومصر والعراق.

وأعلنت السلطات الكويتية، عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

وكانت السلطات اللبنانية كشفت في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.

في السياق ذاته اعلنت الحكومة الصينية عن تطور جديد وايجابي في مواجهة كورونا، اذ ازداد عدد المناطق التي لم يتم تسجيل فيها اي اصابة خلال اليوم الاخير إلى 24 منطقة.

وأعلنت عن ذلك السلطات الصحية المحلية في 24 منطقة صينية أمس الاثنين، بعد أن كان عدد المناطق الخالية من الإصابات الجديدة بـ”كورونا” هو 21 منطقة بحلول الأحد.

ومن الـ409 حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في الصين خلال يوم الاحد الماضي، وقعت 398 حالة منها في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس، فيما لم يتجاوز عدد الإصابات في باقي أنحاء البلاد 11 حالة.

وفي وقت سابق من الاثنين، خفضت 6 مقاطعات صينية مستوى الحذر من “كورونا”، حيث خفضته مقاطعتان من الدرجة الأولى إلى الثانية، فيما خفضته أربع مقاطعات أخرى إلى الدرجة الثالثة.

وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر كانون الأول المنصرم، وانتشر إلى عدد من مقاطعات الصين وإلى أكثر من 25 دولة حول العالم.

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تركيا تشارك

في مناورات بحرية للناتو في إيطاليا

انقرة – وكالات

يطلق حلف شمال الأطلسي “الناتو” مناورات بحرية، أمس الاثنين، بمشاركة تركية بارزة، بهدف تطوير التدريب والتعاون ضد الغواصات المهددة لدول الحلف.

ومن المقرر أن تنطلق مناورات في المياه الإقليمية والدولية لجزيرة صقلية الإيطالية، بمشاركة كل من تركيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتشارك في المناورات، التي تستمر حتى 8 أذار، غواصات وقطع بحرية وسفن حربية للدول الـ 9 المشاركة.

وتهدف المناورات إلى تطوير التعاون في المجال البحري والجوي ضد الغواصات التي تهدد حدود “الناتو”.

كما تهدف أيضا إلى تحسين التعاون بين الدول المشاركة وضمان السلامة البحرية، وإجراء تدريبات بحرية مشتركة وتقديم التدريبات العسكرية.

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لم يعد رمزا لنهوض اليسار وحده

انتصارات ساندرز الانتخابية تخيف اليمين الامريكي بكل تلاوينه

رشيد غويلب

لم يعد المرشح اليساري بيرني ساندرز مجرد رمز لنهوض اليسار وعودة انتشار أفكار الاشتراكية في الولايات المتحدة الامريكية، بل أصبحت حملته وانتصاراته الانتخابية تشكل خطرا على انصار الليبرالية الجديدة على اختلاف توصيفاتهم، ان كانوا يمينيين متطرفين يرون في عبثية ترامب الصيغة المثلى لحكم البلد الأكثر هيمنة في العالم، او كانوا ليبراليين جدد محافظين او ديمقراطيين. وعلى هذا الأساس جاءت ردود الأفعال على نجاحاته المتلاحقة مختلفة في صياغاتها، ولكنها موحدة في بث الرعب والخوف في “الديمقراطية والعالم الحر إذا ما فاز مرشح يساري ديمقراطي يعتقد الرئيس ترامب انه “شيوعي”.

جاء فوز ساندرز في ولاية نيفادا ليعزز حظوظه في الفوز في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، ومواجهة الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية في تشرين الثاني المقبل. لقد تفوق ساندرز في ثلاث ولايات: نيفادا، نيوهامبشير وآيوا. ويبدو ان قطار انتصاراته يملك القدرة على الاستمرار. لقد اكتسح ساندرز انتخابات نيفادا بحصوله على47.1 في المائة، ولم يحصل جو بايدن الا على 20.9 في المائة، ولم يكن حال المرشحين الآخرين أفضل حالا من الأخير.

جمهور انتخابي جامع

ولم يعد فوز ساندرز محصورا في الولايات ذات الأكثرية البيضاء مثل آيوا ونيوهامبشير، اللتين تبلغ نسبة البيض فيهما 97 في المائة، بل ان الانتصار في نيفادا اثبت ان العامل الأساس في انتصارات ساندرز هو برنامجه الانتخابي الذي يلامس

حاجات اغلبية السكان، وخطابه البسيط والمباشر والتضامني، فتركيبة سكان نيفادا تمثل ولايات متحدة مصغرة، ومن هنا فان الحق مع ساندرز عندما يقول: “لقد أصبح لدينا تحالف يضم اعراقا متنوعة”. ومن جانب آخر فان تعدد المرشحين المنافسين، وتوزع الناخبين عليهم، انطلاقا من تقاربهم في المنهج والبرنامج يشكل عاملا آخرا لصالح ساندرز. وكشفت النتائج ان ساندرز يحظى بدعم أكبر داخل ناخبي الحزب الديمقراطي يتجاوز نسبة الـ 30 في المائة التي يمنحها إياه خصومه من الديمقراطيين. وفي نيفادا أيضا كانت نسبة الشباب بين مصوتيه أكثر من 50 في المائة.

عكس تعامل ساندرز مع توزيع الجهد الانتخابي ذهنية مميزة، ولذا استغرب بعض المتابعين قضاءه اليومين الأخيرين قبل انتخابات نيفادا في ولايتي كاليفورنيا وتكساس

رعب اليمين

ان ردود فعل اليمين في الحزب الديمقراطي على نجاحات ساندرز كثيرة الاهتمام، لأنها تجاوزت حتى المحافظين المتشددين عليه، فهذا كريس ماثيو، المعلق بشبكة سي أن بي سي، القريبة من الحزب الديمقراطي، يقارن بين تقدم ساندرز والاحتلال النازي لفرنسا ويحذر من كارثة في حالة فوزه.

وقال جو كووبر رئيس حملة أوباما الانتخابية: “لو انتهى المطاف بفوز ساندرز ببطاقة الحزب الديمقراطي، سنخسر الديمقراطية. أنا لا أبالغ، هذا هو الواقع كما هو. داعمو ساندرز من حقهم أن يحلموا كما يشاؤون، لكن الأحلام لن تحقق الانتصار في الانتخابات”.

أما مفكر الجمهوريين بيل كريستول، فقد استغرب مما اسماه ” استسلام الديمقراطيين لصعود ساندرز” وأضاف” لا مبرر لتسليم الحزب الديمقراطي إلى شخص ديماغوجي ينتمي لأيديولوجية فاشلة”.

من جانبه خفف بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، من المخاوف المرتبطة بانتصار ساندرز: “على ما يبدو أن ساندرز في طريقه للفوز بترشيح الديمقراطيين، لكن علينا إدراك أن ساندرز ليس النسخة اليسارية من ترامب. وعلى الرغم من الاختلاف مع الكثير من أفكاره، لا يرغب ساندرز في أن يكون حاكما مستبدا”.

نسبية مفهوم اليسار

اليسار مفهوم نسبي يرتبط بتوازن القوى الاقتصادية والاجتماعية وبالتجربة التاريخية والبنية الثقافية للبلد المعني، ولذا فان اليسار الجذري في أوربا تتمايز حدوده عن نظيره في أمريكا اللاتينية، والأخير يتباين كذلك عن حدود المفهوم في الولايات المتحدة الامريكية. ساندرز يصف نقسه بالاشتراكي الديمقراطي، أي ان اشتراكية ساندرز مرتبطة بالديمقراطية، ولا تنفصل عن تجربة نشوء المجتمع والدولة الامريكية، ويرى ساندرز الديمقراطية الاجتماعية التقدمية في اوربا الأقرب اليه، أي تجربة البلدان الاسكندنافية في عقود صعودها وتوهجها، خصوص ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية ومثلها الأبرز نظام الرعاية الصحية، وبهذا فان توصيف اليسار يصح عليه.

وتشير الكثير من استطلاعات الرأي ان الاشتراكية تكتسب اهتماما متصاعدا في الولايات المتحدة، ولم تعد المفردة تثير مخاوف الأمريكيين، كما كان عليه الحال في سنوات الحرب الباردة، وعقود حملة المكارثية المعادية للشيوعية، فهي اليوم تعني بالنسبة لكثير من الامريكان عدالة توزيع الثروة وتساوي الفرص الاقتصادية.

ص5

حوريات

بلا أمنيات

خالد الحلّي/ ملبورن-استراليا/ خاص

– 1-

حين غنّتْ رَقَصَ الموجُ وغنّى

والضبابْ

صيّرَ الأنسامَ لحنا

كانت الحوريةُ الولهى تعاني

من ذبولِ الأمنياتْ

واختناق الكلماتْ

انبثقتْ حوريةٌ أخرى تنادي الأخرياتْ

جئن من كلّ اتجاهْ

فملأنَ البحرَ أسمعنَ المياهْ

أغنياتٍ ماتغنّتْ بمعانيها شِفاهْ

صار للحورياتِ أحلى مهرجانْ

فالزَبَرْجَدْ دمعهُنَ

واللآليءْ ضِحْكهُنَ

وكنوزُ البحرِ تزدانُ بهِنَ

– 2-

حورياتُ البحرِ خرجنَ إلى الساحلِ، قلنَ لنَعْرِفْ كيف يرانا الناسْ، وكيفَ يكونُ البَرّْ

قلنَ سنخرجُ للأرضِ بلا حراسْ

هبَّتْ أفواجٌ يتكاثرُ فيها الناسْ

تخزرها بعيونٍ غاضبةٍ

ووجوهٍ عابسةٍ

دبّ الرعبُ بأعماقِ الحورياتْ

وبرَمْشَةِ عينٍ

عدنَ إلى الماءِ

وضعنَ سريعاً بينَ عُبابِ الموجاتْ

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قراءة

قصص “لمسة الإصبع”

محمد خضير

(باعتزاز بالغ وبحفاوة كبيرة استقبلنا ما خصنا به المبدع الكبير الاستاذ محمد خضير. على امل ان يتواصل معنا في بستان “طريق الشعب الثقافي” .. اهلاً محمد خضير.

المحرر الثقافي

يندر ان نقرأ قصصاً افتراضية تقع تحت تصنيف السرد الترابطي (التفاعلي)، لكن مجموعة القاصة خولة الناهي (جنوب خط ٣٣) الصادرة عن (دار أمل الجديدة، ٢٠١٩) تقترب حثيثاً من هذه المفاجأة السعيدة، وتبشر بافتتاح كتابة النص الواقع جنوب الخطوط السردية التقليدية.

إن الناظم البنائي لهذه القصص يستند الى العلامة التواصلية/ الترابطية المعروفة ب “الهاشتاغ”. ففوق عشرِ علامات هاشتاغ تنتظم قصص المجموعة الثلاث والثلاثون، وتتسق في نسقين أساسيين: الارتكاز والتشظي، وهذان يشتملان على موضوعات القصص الأساسية: الطفولة والطبيعة والحرب. إن تشكيل حوادث القصص، ثم إعادة ربطها بمجموعات افتراضية، مبرر كافٍ لوجود عالم متباعد الأجزاء. وتكاد القصة الافتتاحية للمجموعة (لعبة الزئبق) تكون مرتكزاً لجمع الأجزاء المترابطة تحت خيمة الهاشتاغات الإلكترونية . فالحدث المستذكَر يتشظى/ يتبعثر/ ينزلق/ يتجمع كقطرات الزئبق المسكوبة في إناء اسود اللون. لقد اشارت اللعبة الطفلية بإناء الزئبق الى حلم مستقبلي يتحقق بوساطة حاسوب تحصل عليه طفلة الماضي عندما تكبر: “لم أعد مضطرة الى مطاردة حبات الزئبق في الخيال، فالحروف الزئبقية _ على الحاسوب_ هي التي تطاردني وتجمع شتاتي، وتفرق ما تجمّع في قلبي من احزان. كم أنا ممتنة لكل هذا الزئبق الذي يحيطني والذي جعل مني لاعبة مميزة في عالم الأحلام الافتراضي”. ص ٧

سنكتشف أن الحلم نسقٌ موازٍ لنسق اللعبة الزئبقية. بل إننا سنعرف أن قواعد هذه اللعبة تتفق مع مبدأ “الكارما” في الفلسفة البوذية. هنا في مجموعة القصص الافتراضية سنميز بين الزيف والحقيقة على أساس التجربة الذاتية العميقة. ونستبين من قصة (سجادة فارسية) ما تعني الكاريزما للقاصة وفلسفتها الأخلاقية: “فهي تشعر كما لو أنها عمّرت ألف عام كمثل سجادة فارسية عاشت تاريخ العصور وداست عليها ارجلُ الأمراء والعوام”. لكن هذه الديمومة الروحية لضمير السرد الأنثوي المعمّر، سرعان ما يرتد الى اللحظة الحاضرة، فيخشى ان يكتشف الحبيب “زيف صناعة الجمال” ويدرك اللعبةَ المموَّهة حدًّ الغش والخداع. فالسرد يكشف عن خداعه بقدر ما تكشف الذات عن عاطفتها المغشوشة، بوعي غير مغشوش!

تقترب لعبة القصّ من هذا الحدّ، وتخشى التنطع والاحتكام لصلابة الواقع وقيمه الأخلاقية. إلا ان القاصة خولة الناهي، وقد “تخيّمت” بعلامات الهاشتاغ الافتراضية، ستقابل هذه الخشية بكثير من الحكمة والتشبيهات الجمالية والحوارات الشاعرية والمحايثات الواقعية والشخصية. وعموماً فإن القاصة تحصر هذه الإجراءات تحت هاشتاغ جامع هو “#جنوب _دائرة _عرض ٣٣” الذي يقع في ذيل القائمة.. ومن هذه الاجراءات الافتراضية تنبع التشبيهات والمجازات، كتشبيه آلة صيد الأسماك “الوهار” المصنوع من اغصان الشجر “بتنورة فساتين اميرات العصور الوسطى”. او تتوالى العبارات بالحِكم والمأثورات كمثل حكمة: “إن فقد الجندي إبهامه في الحرب، أفضل بكثير من أن يكون جزءاً من هذه الحرب”. (ص١١)

تلاءمت مجموعة قصص خولة الناهي مع خصائص النص الترابطي/ التفاعلي hypertext في عملية الاستبدال الافتراضي للوقائع وتعويضها بتخيلات الشاشة الإلكترونية (قصة: استراليون مثلا، ص ٢٠، وقصة: حذف خبر، ص ٣٥). وبهذه الصيرورة التفاعلية تنبثق القصص من “لمسات سحرية” ببنان إصبعٍ على شاشة حاسوب، كانبثاق نبتات الزهر من تحت طابوق أرضيات المنزل (قصة: أصابعي أشجار، ص٩). كما لا تحرمنا زئبقية السرد الافتراضي من أن نُجري مثل هذا الحوار الشاعري:

“_أتعرفين؟ لا شيء يضاهي رائحة العشب بالندى!

_ ليس للندى رائحة في ذاكرتي ولكن له مذاق الرحيق السماوي!”. (قصة: أرجوحة نيسان، ص٣٩)

وعلى هذا المنوال الافتراضي، مرّت عنونة القصص بمرحلتين: مرحلة العلامة الأساسية (الهاشتاغ)، ومرحلة العنوان الفرعي للقصص، بحسب علاقته بالهاشتاغ الرئيس. بذا فإن طريقة خولة الناهي في تجميع النصوص خضعت الى خاصية علامة الهاشتاغ التواصلية (التي تُستخدم اصلاً لتصنيف التغريدات أو الأخبار ذات الموضوع الواحد على التويتر والفيس بوك). إذ يمكننا قراءة النصوص في المجموعة حسب ترابطها المضموني المشترك، لا حسب عنواناتها الظاهرة عليها. كما أن التكثيف البنائي (اللغوي والأدائي) للقصص يرجع الى خاصية الخطاب النصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بما ينطوي عليه من مجازات رمزية، وتشبيهات شاعرية، واختصار شديد: “ارتدت معطفها وساقها الاصطناعية واستعدت لمواجهة يوم جديد” (قصة: شجاعة، المكونة من ثمانية كلمات، ص٥١).

أما حينما ننتهي من تصنيف النصوص وربط مضامينها في حزم تواصلية، فقد نستطيع أخيراً التعريف بالاسم الافتراضي لكاتبة القصص (صفاتها الجوهرية) إذ اعتادت خولة الناهي ان تدون منشوراتها الفيسبوكية باسم مستعار kh. Mohamed لكي تسمح للعلامة الافتراضية # بالاشتغال تحت نصوصها وصورها المبتكرة على

صفحتها في الفيس بوك، عوضاً عن هويتها المعروفة لأصدقائها. ولقد أحبَّ أصدقاؤها لعبتها “الزئبقية” هذه وشاركوها عالمها الافتراضي النادر بخواصه وموضوعاته. ومن جهتي فقد كانت هذه اللعبة واحدة من أفضل المصادفات التي حكمت علاقاتي بالكتاب الذين قرأتُ لهم وتأثرتُ بنصوصهم (القدامى والجدد). لم التقِ عبد الملك نوري قط خلال حياته، ومثله غائب طعمة فرمان ونزار عباس وسركون بولص. أما لقاءاتي القصيرة بفؤاد التكرلي فقد تركت في خاطري صورةً شاحبة سرعان ما توارت خلف شخصيته الأدبية غير المرئية. إن هؤلاء جميعا ذوو حضور جوهري لا تعوضه اليوم سوى علامة هاشتاغ افتراضية، فضلتُ أن أعرف خولة الناهي بوساطتها، لا بوساطة الاسم المطبوع على مجموعتها القصصية.

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في المعنى…

تمثلات العنف

في الرواية

“كنت لأستبدل الثورة بأوليفيا” عبارة وردت على لسان أحد العشاق الكوبيين، عشية مقتل حبيبته الثائرة “أوليفيا” في أدغال زاباتا، بينما كان يقارع نظام باتيستوتا في جزيرة فينالس، هذا ما حدث في كوبا قبل ستين عاماً من الآن، وهو مقاربة نظرية للثيمة العنفية ونتائجها المدمرة على قناعات الأبطال في الرواية، بينما تكتفي أمّ عراقية تنوح على جثمان ولدها الذي قُتل في قمع التظاهرات وترمي باللائمة على القدر، لكنّها لم تنطق تلك العبارة على الطريقة الكوبية فتقول “لكنت أبدلك بالعراق يا ولدي”.

كلتا الصورتين محاولة للاقتراب من مفهوم الكراهية والحب واستخداماتهما في الرواية، وهما المحركان الأساسيان في الدراما منذ بواكير التاريخ، تارة يطلقون عليهما الخير والشر، وتارة الحرب والسلام، وأخرى الحب والكراهية.

وإذا كانت الرواية، حسب أورهان باموق، بمثابة حلم جميل مليء بالصور الغرائبية المدهشة إلى درجة نشعر معها بالحزن حين ننتهي من القراءة ونتمنى أن يستمر الحلم، فإن العنف، أو الكراهية في الرواية، يجعلا منها كابوساً طويلاً ومعذباً، نظرًا لكم الأدريانين الذي تتسبب في ارتفاعه لدى القارئ.

ولعل المحنة الطويلة، أو الكابوس المخيف الذي بات يعيشه أغلب العراقيين في الداخل منذ عقود ولا يريد أن ينتهي، هو ما أفضى إلى استشراء العنف وتناول مفاهيم الكراهية في الروايات، لاسيّما في السنوات الأخيرة التي أعقبت الاحتلال

الأمريكي، فثمة وفرة في الروايات المكرسة للحب حسب اعتقاد أمبرتو إيكو، وهو علاقة انتقائية ثنائية ليس للخارج علاقة بها “أنا أحبك وأنت تحبني وبقية العالم مستثنى من هذا الشعور”، أما الكراهية، وحسب إيكو دائماً، فإنَّها شعور منتشر أكثر من الحب، وهذا ما يبرر كثرة الحروب وجرائم السلوك العنصري والديني، والكراهية في المحصلة ظاهرة اجتماعية عامّة.

يقول إيكو بهذا الصدد “حيث قضيت طفولتي في ظل دكتاتورية فاشية، أتذكر أنَّني كنت أُلقَن الكراهية ضد الإنكليز والفرنسيين والأمريكيين وأدعو الناس إلى حب موسوليني”.

إن هذا الانحراف السلوكي غير المحسوس الذي يعترف به إيكو هنا هو ما يؤدي إلى الانزلاق في مخاضة التطرف، لكن هل حقاً نحن بنا حاجة إلى روايات عن الكراهية بعد أن صارت روايات الحب نوعاً من الترف واللاواقعية في عصرنا؟

مثل هذا السؤال يحيلنا إلى الكثير من النماذج الروائية التي استنبطت العنف أو الكراهية لتبتكر لنا نوعاً خاصّاً من الحب المستلهم من الوجع والبشاعة، وفي تقديري لا يمكن تصوير الحب وتمييزه ما لم تكن هناك خلفية من الكراهية والعنف، تماماً كما هو الأمر مع الألوان التي تفقد ماهيتها من دون خلفية بيضاء تبرزها، وليست بي حاجة في الحقيقة الى ذكر روايات عظيمة استندت إلى مثل هذه التقنية الموجعة، لاسيّما وأن اثنتين من أشهر الروايات في الأدب العالمي استندتا إلى العنف، هما “الحرب والسلام” لتولستوي و”الجريمة والعقاب” لدستويفسكي، إلى جانب اثنتين من أشهر الروايات الأمريكية هما “الصخب والعنف” لوليام فوكنر و”لمن تقرع الأجراس” لأرنست همنغواي، ناهيك عن “مائة عام من العزلة” لغابرييل غارسيا ماركيز التي تبدأ بوصف مريع لمشهد إعدام.

واستنادًا إلى تلك الأمثلة، يبقى العنف مكونا أصيلا شديد الحضور في حياتنا، وبالتالي في مخيلتنا وما تبدعه من أعمال، وآلية تمثلها إبداعياً وحجم تأثيرها على البناء السردي للروايات ودورها المحوري الذي يقترب أو يبتعد عن الثيمة العامّة للعمل الروائي، حسب مقدار تأثر الأخير بتفصيلات الأعمال العنفية نفسياً ودرجة اختمارها في وجدانه، وكما هو العنف الخارجي الواقعي، يكون العنف الداخلي المُتخيّل أو المُستلهم في الأعمال الإبداعية.

محمد حياوي

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إرث

“لامية العرب” بيان عقلي

وصرخة ضد الظلم والتجويع والتهميش

د. صبيح الجابر

قصيدة “لامية العرب” للشنفرى، التي أطلق عليها المستشرقون (انشودة الصحراء) هي بمثابة صرخة ضد الظلم، وضد التجويع والتهميش. وقد حملت القصيدة دراسة سوسيولوجية لطبيعة هذا المجتمع المقموع في عصر تميز بالجاهلية الإنسانية، وهي، أي القصيدة عبارة عن بيان سياسي، يحمل وعيا متقدما، ذا بعد عقلي وفكري يتحدث فيه صاحبه عن حرية الانسان وحرية الرأي وأهمية العقل الإنساني الفعال في توجيه حياة الناس نحو الصواب، ومساعدتهم على التفكير بالكيفية التي يمكن ان تحافظ على حياتهم في عز وكرامة وتحفظ لهم آدميتهم..

وفي استعراضنا لامية العرب بأبياتها الثمانية والستين وجدنا لزاماً علينا، ان نتوقف عند بعض القضايا الكبرى التي تثيرها أسئلة القصيدة في واقعها التاريخي (العصر الجاهلي).

فما أثاره البيتان اللذان سنذكرهما لاحقاً، ينبغي التوقف عنده مليا، لتأمل طبيعة الوعي والتفكير، الذي أثاره، مثل هذه القضايا الاجتماعية والسياسية والعقلية في عصر عرف بانه عصر جاهلي:

وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى

وفيها لمن رام القلى متعزل

لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ

سرى راغباً او راهباً وهو يعقل

منذ مطلع القصيدة يتبين لنا، ان الشاعر (الصعلوك) هذا لم يكن وحيدا في ساحة الدفاع عن النفس، وعن تحقيق الحقوق المستلبة، بل هو قائد لهذا التيار الشعبي المتمرد، وانه شاعر تجاوز السائد والمألوف من اشعار تلك الحقبة الزمنية القاسية وثقافة مثقفيها في عصر يُعد جاهلياً، بلا وعي، وبلا ثقافة، كما صوره بعض المؤرخين. ففي البيتين آنفي الذكر نلتقي بقضيتين مهمتين:

الأولى: أسلوبا الترغيب والترهيب، اللذان يمارسهما أصحاب السلطة والنفوذ مع كل من يخالف ارادتهم الجائرة، التي يفرضها رؤساء القبائل والمتنفذون على مرؤوسيهم، وهما اسلوبان مورسا في العصر الحديث من قبل سلطات الاستبداد والقمع مع كل من يعارض سلطاتها.

فالشنفرى يذكرنا بالأساليب التي مارستها معه ومع (بني امية) كما يقول، السلطة القبلية الاستبدادية وقوانينها الجائرة، الامر الذي يحتم عليه ان يبحث عن طرق أخرى يستطيع من خلالها ان يحافظ على حياته وكان أسهل هذه الطرق، طريق الهروب واللجوء الى المنافي البعيدة.

وكانت هذه المنافي في ذلك الوقت هي الصحراء الواسعة، ومجتمعها الحيواني المتوحش، الذي فضله على غيره، وقد سبقه اليها، أي الى الصحراء الشاعر طرفة بن العبد، وهو ليس من أبناء حركة الصعاليك التمردية، لكنه وقع عليه الظلم ذاته، بسبب مولده من ام حبشية (أمة سوداء) أي عبدة.

والقضية الثانية: هي قضية (العقل) حسب قوله: وهو (يعقل) فقضية العقل هي قضية جدلية، منذ مطلع العصر الإسلامي الأول، مروراً بعصور الخلافات الإسلامية المتعاقبة. وكذلك أصبحت قضية (العقل) في ما بعد، مثار جدل في اوربا، منذ عصر التنوير، وحتى هذه اللحظة. فقضية (العقل) هي تعبير عن ثقافة الشاعر، وغيره من شعراء عصره، وموقفهم من العقل، وحريته في التفكير، واتخاذ القرارات استجابة لحرية الرأي، واحترام العقل البشري الذي تعرض الى الإلغاء من قبل بعض (السلفيين) في الأديان السماوية ومن قبل المتشردين السلفيين الإسلاميين، منذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري على يد (الجبريين) وموقفهم الرافض للعقل البشري، ولأصحاب حرية الرأي والتفكير العقلي، أي العقلانيين، و هم (القدريون) وهذا يعني ان مثقفي السلفيين الإسلاميين هم اكثر وعيا واكثر احتراما للعقل واهميته في حياة الانسان. وكان الشنفرى المثال الذي ينبغي ان يحتذى به عربياً.

وفي بيتين من ابيات القصيدة، افتتح بهما الشاعر قصيدته الشهيرة تحدث فيها عن مجتمع (الحيوانات) الصحراوية، وعدّ هذا المجتمع بانه هو (الأصل)والشاعر لم يصل الى هذا التصور بوسائله ومصادره العلمية، بل من خلال خياله الشعري، ومن خلال تجربة العيش في الصحراء. فهو يقول:

أقيموا بني امي صدور مطيّكم

فإني الى قوم سواكم لأمْيَلُ

هم (الأصل) لا مستودع السر ذائع

لديهم، ولا الجاني بما جَر يُخذلُ

اذن هو اختار (جنساً) آخر بدلا عن أبناء (جنسه) وجلدته، أبناء البشر، الذين ينتمي إليهم، اذ ان ألفته الأرض، التي اختارها، وما فيها من تنوع حيواني، متوحش وغير

متوحش، ليست ألفة واختيارا حقيقيين، لكنها ألفة بقرار اضطراري، خوفاً ممن حوله، وهي ألفة فيها عنت ومشقة ومعاناة لكنه يصبر نفسه عليها.

ومطلع البيت الثاني (هم الأصل) يحمل دلالات عميقة، اثارت تساؤلات عدة في عصر النهضة الاوربية، وهي قضية (اصل الأنواع) لدارون، قضية يدخل العلم طرفا أساسيا فيها، اذ ان هؤلاء (الأصل) الذين يشكلون مجتمعاً آخر يختلف عن مجتمع الجنس البشري، قد كانوا وما زالوا هم الأصل، وهم الاهل الجدد، الذين سيعيش الشنفري معهم، وهؤلاء لا يذيعون في الناس ما يستودع لديهم من اسرار – كما فعل أبناء جلدة طرفة بن العبد – الذين لجأ اليهم لطلب الحماية عند المناذرة والذين وشوا به عند مليكهم فأعدمه وقتله ابشع قتلة، وهؤلاء (الأصل) كما يقول الشنفري لا يخذلون اللائذ، او العائذ بهم، وان كان ذا جرائر، وهو يرى بانه ليس عبئاً عليهم/ ولا على صحبته معهم، وهو ليس بالذي يستغل منها شمائلها، التي يحبها.

وكانت اللامية قد افتتحت بمخاطبة الأهل والأصدقاء من أبناء جلدته، المهمشين ليعلن امامهم عن قراره الأخير، ويخبرهم عن المآلات التي وصلت اليه احوالهم وخياراته المستقبلية.

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إخوة

ركن الدين يونس

إخوتي العشرة

افتقدتهم في الحرب

حتى نسيت صورهم

ولم اعد اتذكر غير قهقهاتهم

وهم اطفال

كان علي ان اتفقد كل الجبهات

كي اسأل عنهم

او انتظر

هدنة اممية لأقضي يوما مع ثلث منهم

اخوتي العشرة

لم التقيهم في هدنة السلام القصيرة

لأنهم ما عادوا فتيانا

وما عادت قهقهاتهم تذكر

ولا صورهم في ذاكرتي

تشبه صورهم المعلقة على الجدران

إخوتي العشرة

لم اعد انتظرهم

لأني ما عدت اعرفهم

صار لكل واحد منهم ملحقات كثيرة

سرير

وزوجة

أسرة

واطفال

وصاروا يوزعون ابتساماتهم

بين الاسرة

والاطفال

والمستشفيات

إخوتي العشرة الذين لم اعد اعرفهم

ولا أعلق صورهم

على جدران غرفتي

ولا يسألون عن فرصتي في النجاة

من جحيم الحرب الجديدة

صار لكل واحد منهم

ارض جديدة

وسماء جديدة

ولغة لا افهمها

اخوتي العشرة الذين افتقدتهم

من قبل

لم يعد يعنيني سؤالي عنهم

لأنهم

……………

………….

…………..

إخوتي

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لماذا؟

لماذا تبقى (لجنة الرأي) في وزارة الثقافة معتمدة على الموظفين والمدراء العاملين فيها.. أليس من الأفضل الاصغاء الى المثقفين.. بوصفها وزارة تعتمد الخطاب الثقافي؟

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ص6

الآثار الاقتصادية الدولية لفايروس كورونا

د. عودت ناجي الحمداني

تمثل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحجم ناتج محلي اجمالي 12 تريليون دولار في عام 2018. وهي أحد أكبر البلدان المصدرة للسلع والمستوردة للنفط في العالم، ولهذا فان الاضطرابات التي تصيب الاقتصاد

الصيني سوف تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مما يضع الاقتصاد العالمي امام معضلة صعبة ان لم يجر التصدي لفايروس كورونا وتطويقه. فقد اثمرت سياسة انفتاح الصين الاقتصادي على العالم تدفق الاستثمارات الأجنبية عليها وتحقيق قفزة اقتصادية كبرى ساهمت في رفع وتائر قدرتها التصديرية. وبحسب بيانات موقع ” ستاتستا ” المتخصص في الإحصاءات، فان قيمة الصادرات الصينية ازدادت من 10 مليار دولار في عام 1978 الى أكثر من 238 مليار دولار في كانون الأول عام 2019.

لقد انفقت حكومة الصين أكثر من 12.6 مليار دولار لتغطية العلاجات والمعدات الطبية اللازمة للمصابين. ونفذت أكبر عملية حجر صحي في العالم فعزلت مدينة ووهان منشأ الفايروس وألغت الرحلات الجوية المتجهة اليها وقطعت الشوارع والسكك الحديدية المؤدية إليها وقامت البنوك الرئيسة في البلاد بخفض نسب الفائدة على الأفراد والشركات الصغيرة في مناطق الفيروس وأجلت سداد أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة في منطقة ووهان المنكوبة بالفايروس. وأغلقت الحكومة العديد من المنتزهات الترفيهية في البلاد، بما في ذلك حديقة المحيط (أوشن بارك) الشهيرة في هونغ كونغ وأوصدت ابواب العديد من دور السينما الامر الذي ادى الى تراجع كبير في الدخول النقدية المتوقعة، واضطرت بكين الى غلق المدينة المحرمة التي تعد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الصينية والتي يزورها يوميا أكثر من 80 ألف شخص.

وفي محاولة للسيطرة على الاسواق وتأمين استقرارها أرسلت الحكومة الصينية 390 ألف موظف لتعزيز الرقابة اليومية على الاسواق وضمان توفر مواد المعيشة اليومية كالأرز والدقيق والخضروات بالاضافة الى الكمامات والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.

الإجراءات الاحترازية الدولية

ونظرا لأهمية الصين المركزية في التجارة الدولية باعتبارها دولة مصدرة وموردة فإن جميع الشركات في العالم أصيبت بهلع صدمة الفايروس والوضع الذي آلت اليه. واتخذت بلدان العالم إجراءات احترازية فحذرت مواطنيها من السفر الى الصين وقلصت رحلات طيرانها اليها. وضمن هذه الإجراءات قامت شركة أبل الأمريكية بإغلاق كافة فروعها ومكاتبها في الصين حتى التاسع من شباط الجاري رغم تكبدها خسائر مالية كبيرة نتيجة لتوقف 10 آلاف موظف عن العمل في فروع الشركة.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”. فان شركات الأدوية والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسية أجلت على وجه السرعة كافة موظفيها من الصين.

وفي الولايات المتحدة الامريكية تراجع عدد السائحين الصينين الذين يمثلون 7 في المائة من إجمالي حركة السياحة الوافدة واصيب القطاع السياحي بخسارة 5.8 مليار دولار. وبالمقابل سجل الاقتصاد الصيني نسبة هبوط في النمو بلغت 62 مليار دولار. وبحسب وكالة “رويترز فإن العديد من الشركات السياحية في أوروبا مصدومة بمخاوف الفايروس فألغت رحلاتها إلى الصين .

تأثير الفايروس على اتفاقيات التبادل بين العراق والصين

ان امتداد تأثير كورونا الى أسواق النفط العالمية سوف يصيب العراق بالضرر البالغ فالاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وخدمي وأحادي ويعتمد على العائدات النفطية بنسبة 98 في المائة وبذلك فان تقليص ضخ كميات النفط المصدرة سيؤدي الى تراجع حصيلته من العملات الصعبة ويؤثر على موازنته العامة التي تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 90 في المائة. وقد أعلن الصينيون عن تقليص استهلاكهم النفطي بنحو 500 برميل في اليوم. وربما يؤدي هذا الإجراء الى اتجاهين. الاول: يدفع الى تقلبات أسعار النفط العالمية والثاني تراجع عائدات العراق من العملات الاجنبية. ووفقا لما أعلنه السفير الصيني لدى بغداد “تشانغ تاو”، فإن استثمارات الصين في العراق تتجاوز 20 مليار دولار وتتركز في المجال النفطي، وإن “حجم التبادل التجاري بين العراق والصين في العام 2018 بلغ 30 مليار دولار”.

والجدير بالإشارة ان الصين اكبر مستورد للنفط العراقي، فالعراق يصدر الى الصين مليون برميل يوميا من النفط الخام . ووقع الجانبان العراقي والصيني مذكرات تفاهم في العام 2019 يصدر بموجبها العراق الى الصين 100 الف برميل في اليوم وبالمقابل يلتزم الصين بتطوير البنى التحتية العراقية وفق برنامج حساب بنكي متفق عليه من قبل حكومة البلدين. ونستنتج من ذلك ان تذبذب الاسعار الدولية للنفط وعدم استقرارها وتراجعها سوف يزيد في تدهور عائدات العراق من العملة الاجنبية. فالاقتصاد الريعي كالاقتصاد العراقي بسبب طابعه الريعي غالبا ما يكون ذا تبعية للأسواق الدولية، وان التقلبات السلبية في اسعار النفط والتجارة العالمية ستنعكس على الاقتصاد العراقي ومن هنا تنشأ محاذير تداعيات الفايروس في تأخير تنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية.

تأثير الفايروس على اسعار الاسهم والنفط

وقد تسبب القلق من انتشار فايروس كورونا في انخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار دولار في أول جلسة تداول. وتراجعت الأسهم في الأسواق الآسيوية متأثرة بالتراجع الكبير الذي طرأ على بورصة بكين، وسجل مؤشر نيكي الياباني الاثنين الماضي أكبر خسارة يومية على مدى 5 أشهر وتعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة الى الضغوط. وفي الولايات المتحدة تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بـ 500 نقطة في التعاملات الصباحية متأثرا بمخاوف كورونا. فتداعيات الفيروس لم تقف عند هذا الحد بل انتقلت اثارها الى الصناعة النفطية فتراجعت اسعار النفط الدولية الى نحو 16 في المائة. ووفقا لوكالة انباء الابحاث الصينية جي. ال .سي نيوتوورك فإن معامل التكرير خفضت إنتاجها بنحو 15في المائة . وحسب وكالة رويتر فان شركة سينوبك الصينية لتكرير النفط في آسيا قلصت إنتاج المصافي الى 600 ألف برميل يوميا.

الثقة بالاقتصاد الصيني

تستمد الثقة بالاقتصاد الصيني من كونه اقتصادا ديناميكيا وحيويا ومتعدد المصادر الانتاجية والخدمية والمالية ويستطيع ان يعوض القطاعات التي تضررت بسبب مخاوف الفايروس بقطاعات اخرى فاعلة. فوتائر النمو المستمرة بين 7-8 في المائة والقاعدة الصناعية التقنية المتقدمة يعزز الثقة بقدرة الاقتصاد الصيني على استيعاب الصدمة العارضة. حيث يشير تقرير معهد شانغهاي للدراسات الدولية ” على الرغم من أن المرض شكل ضررا مباشرا على قطاع النقل والسياحة الا ان هذا الوضع افاد بالمقابل قطاعات اخرى مثل التجارة الإلكترونية والألعاب على الإنترنت والترفيه والتسوق عبر الإنترنت وقد سجلت نموا سريعا “.

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تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

عادل عبد الزهرة شبيب

ادى تفشي فيروس كورونا الفتاك في الصين الى خسائر بشرية كبيرة في الصين وفي الدول المجاورة، اضافة الى الخسائر المادية الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد الصيني واقتصاديات الدول الاخرى وستزداد الخسائر في حالة عدم السيطرة على هذا المرض، وقد اعلنت منظمة الصحة العالمية ان المرض بات يشكل حالة طوارئ

صحية دولية. وقد تزايد الهلع من انتشار فيروس كورونا في ارجاء العالم عقب اعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية.

ومن أبرز تداعيات تفشي فيروس كورونا الفتاك الصيني على الاقتصاد العالمي:

1) هبوط اسعار النفط: فبسبب الفيروس الفتاك وتزايد الهلع من انتشاره في ارجاء العالم عقب اعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العالمية، تكبدت اسعار النفط خسائر حيث هبطت اسعار النفط دون الـ 60 دولارا للمرة الاولى منذ ثلاثة أشهر. وهبط مزيج برنت أكثر من 3في المائة الى 58.75 دولار للبرميل، وهبط النفط الأمريكي بالنسبة نفسها الى 52.42 دولار.

2) تباطؤ النمو: فقد اشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الى ان تفشي المرض ادى الى تباطؤ فرص النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم واشارت الى ان اول المؤشرات كان انخفاض الايرادات المالية في آسيا، وان الاقتصاد الصيني كان لسنوات واحدا من اقوى محركات النمو في العالم وان التعثر في الصين يمكن ان يعطل الوظائف والنمو في اماكن اخرى. وقد تراجع النمو في الصين أكثر من 1في المائة وهو مرشح للتراجع أكثر مما يعني ازمة خانقة لم يعرفها الاقتصاد الصيني، وجاءت ازمة كورونا في خضم الحرب التجارية الأمريكية – الصينية، فالصين تعتبر معمل العالم وان أزمتها لها هزات اقتصادية ارتدادية خطيرة على الاقتصاد العالمي وان تداعيات ما يحدث في الصين وضع دول العالم على اعتاب ازمة اقتصادية جديدة وخطيرة.

3) انخفاض الناتج المحلي الاجمالي العالمي: حسب كبير الاقتصاديين في البنك الأمريكي (جان هاتريوس) انه من المتوقع ان يخفض فيروس الصين نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنحو 0.1 في المائة الى 0.2في المائة في عام 2020، وبينت التقارير ان فيروس كورونا الصيني سوف يكلف النمو الاقتصادي العالمي قرابة 0.3في المائة.

4) خسارة الاقتصاد العالمي: أصبح فيروس كورونا يشكل حالة رعب للاقتصاد العالمي المرتبط بالصين. وتوقعت وكالة (بلومبيرغ) ان يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر بزهاء 160 مليار دولار بسبب تداعيات الفيروس، بينما تعرض سوق العمل في الصين والأسواق المجاورة الى نكسة حادة قد تعمق الخسائر يوما بعد يوم وهذا ما اضطر البنك المركزي الصيني الى ضخ 173 مليار دولار لمكافحة المرض ، ومن المتوقع زيادة المبلغ لاحتواء اثر الفيروس في الصين .

5) تقييد السفر من وإلى الصين: بسبب تفشي الفيروس الفتاك في الصين وبهدف احتوائه، فرضت الصين قيود سفر على 35 مليون صيني ونسبة منهم كانوا بصدد الاحتفال بالسنة القمرية الصينية خارج الصين ما ادى الى حرمان دول وشركات طيران من نفقات المسافرين الصينيين حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. كما الغت العديد من الشركات السياحية في اوربا رحلات الى الصين حسب وكالة رويتر. وتعرضت الكثير من شركات الطيران الى خسائر مادية بسبب الخوف من السفر الى الصين واحتمال الاصابة بالمرض القاتل. وبعد اعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية واصلت الكثير من الحكومات تشديد اجراءات السفر لمواجهة الوباء وحظرت الولايات المتحدة واستراليا وغيرها من الدول على مواطنيها زيارة الصين كما اوقفت معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من والى الصين. وقد انهار الموسم السياحي في الصين بمناسبة عيد رأس السنة الصينية انهيارا تاما بسبب الفيروس الفتاك. كما اغلقت روسيا التي تمتلك امتن العلاقات مع الصين حدودها معها.

6) تقييد حركة التجارة بين البلدان والانفاق على العملية الاحترازية من قبل دول العالم اجمع في المطارات والمنافذ التابعة لها لدخول المسافرين والحجر الصحي على المنافذ لعدم انتشار وتفشي المرض، وكل ذلك يكبد نفقات كبيرة سواء بالنسبة للصين او دول العالم الاخرى التي تتخذ مثل هذه الاجراءات الاحترازية. وبهذا الصدد اشارت اليابان الى ان الضرر قد يمتد الى الانتاج والصادرات اليابانية للصين حيث تعتبر الصين ثاني أكبر مستقبل للصناعات من اليابان.

7) خسارة سوق الأسهم: بسبب فيروس كورونا الصيني فقد مؤشر ( داو جونز ) للأسهم الأمريكية قرابة 2.1في المائة او ما يوازي 603 نقطة لتصل خسائره الاسبوعية الى 2.5 في المائة ، كما سجلت الأسهم الاوربية خسائر بنحو 3في المائة ، اما الأسهم اليابانية فسجلت أسوأ اداء اسبوعي في 6 أشهر بخسائر بلغت نحو 2.6 في المائة. كما تراجعت الأسهم في الأسواق الأسيوية اضافة الى تضرر البورصة السعودية جراء ذلك اذ هبطت زهاء 1.78 في المائة، كما شمل الهبوط اسواق الخليج الاخرى بنسب وصلت الى قرابة 1في المائة في بعضها. اما في اسواق السندات فقد هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

8) تراجع اسعار العملة: على صعيد العملات تراجعت اسعار اليوان الصيني والعملات المرتبطة بالسلع الأولية كالدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي مقابل ارتفاع اسعار عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك الفرنسي.

9) قيام السلطات الصينية بإغلاق شركات ومصانع في البلاد تملكها دولا اجنبية مثل الولايات المتحدة، مما يعني فقدان وظائف وتباطؤ النمو وانخفاض العملات الأجنبية المحولة للبلاد.

10) زيادة ارباح بعض الشركات: وكما يقول المثل (مصائب قوم عند قوم فوائد)، فانتشار فيروس كورونا ساعد على ترويج بضاعة شركات الأدوية والمستلزمات الطبية حيث كسبت شركات الأدوية من انتشار الوباء اذ تنتج ادوية تعمل على تخفيف اعراض المرض اضافة الى استهلاك وطلب أكبر للأقنعة والقفازات الصحية للحماية من الاصابة، فقد شهدت أسهم الشركات المصنعة لها انتعاشا في الأسعار، آملين ايجاد لقاح فعال يقضي نهائيا على المرض الفتاك.

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المصادر:

1) جولد مان ساكس / كورونا سيضر الاقتصاد العالمي في 2020 .

2) اليوم / كورونا في الصين .. هل يتأثر الاقتصاد العالمي.

3) القبس / مبارك حبيب // كورونا يتحول كابوسا للاقتصاد العالمي.

4) القبس / كورونا يرعب اقتصاد العالم.

5) القبس / كورونا يهدد الاقتصاد العالمي.

6) د. اسامة سماك / ازمة فيروس كورونا والاقتصاد العالمي.

7) بوابة المصري اليوم / فيروس كورونا سيضعف الاقتصاد العالمي.

8) فيروس كورونا / هل يعمل على الاضرار بالاقتصاد العالمي؟

9) اخبار العراق / هذه أبرز خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا.

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تأهيل ملعب كركوك الأولمبي بكلفة 33 مليارا

بغداد – طريق الشعب

أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، استئناف العمل في الملعب الأولمبي بكركوك والذي يعد أكبر ملعب في المحافظة، ومن المتوقع إنجاز أعمال التأهيل والتطوير في الملعب بمدة أقصاها ثمانية أشهر.

وقال الوزير خلال زيارته موقع العمل رفقة محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، بحسب بيان تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، إنه “تم الانتهاء مشكلة امتدت ثماني

سنوات، ووقفت عائقا في طريق انجاز الملعب الذي يخدم الرياضة في المحافظة والعراق عموما”.

وثمن الوزير “دور مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ومجلس المحافظة في ضمان تخصيص مبلغ اكثر من 33 مليار دينار وحل مشكلة التعاقد مع الجهة التنفيذية وقيام دوائر المحافظة المختصة بإيصال الماء والكهرباء الى الموقع”.

يذكر أن الملعب يضم ساحات للألعاب وقاعات رياضية للتدريب وفندقاً ومساحات خضراء ومرائب سيارات وخدمات شاملة.

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العراق والبحرين وتونس والمغرب إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب

بغداد – طريق الشعب

تعادل منتخب تونس مع نظيره الكويتي 1/1 مساء الأحد الفائت، في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المقامة في السعودية

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق اللاعب فاروق الميموني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأدرك الكويت التعادل بواسطة إبراهيم مرزوق قبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق.

واعتلى المنتخب التونسي صدارة الترتيب برصيد سبع نقاط، وفيما حل منتخب الكويت في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. حقق منتخب العراق الفوز بهدفين نظيفين على حساب نظيره الموريتاني.

وسجل هدفي “أسود الرافدين” كل من المختار بلال لاعب موريتانيا بالخطأ في مرماه، واللاعب رضا ميالي في الدقيقتين 21 و85 من عمر المباراة.

وقد رفع الفوز رصيد العراق إلى 4 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، ليتأهل إلى دور الثمانية رفقة منتخب تونس المتصدر.

وفي المجموعة الثانية، ضمن منتخب البحرين التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على نظيره الجيبوتي 2 / 1 في ختام لقاءات المجموعة.

وسجل ثنائية البحرين كل من جواد علوي وحسين عبد العزيز في الدقيقتين 35 و40، بينما جاء هدف جيبوتي الوحيد عن طريق اللاعب صهيب إبراهيم في الدقيقة 60.

وارتفع رصيد البحرين إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما احتل منتخب جيبوتي المركز الرابع من دون رصيد.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث حتى الآن، بعد تغلبه على مدغشقر بنتيجة 2 / 1.

وسجل ثنائية المغرب كل من عمر العمراني والمهدي المبارك في الدقيقتين 51 و87، فيما جاء هدف مدغشقر اللاعب أرانود في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه البحرين بـ6 نقاط ثم مدغشقر (3 نقاط) وأخيرا جيبوتي بلا رصيد.

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سلة الاخبار…

أربيل تحتضن بطولة أندية العراق للجودو

بغداد – طريق الشعب

ينظم الاتحاد العراقي المركزي للجودو، بطولة أندية العراق المفتوحة للشباب والمتقدمين في مدينة أربيل بكردستان العراق للفترة من 12 حتى 14 آذار المقبل. وقال أمين عام الاتحاد فراس حمزة في بيان إن “عملية تحكيم نزالات البطولة ستشهد تطبيق جميع فقرات القانون الدولي”، مبينا ان “ثمانية أوزان ستشارك في البطولة على النحو التالي – 55 كغم ، – 60 كغم ، – 66 كغم ، – 73 كغم ، – 81 كغم ، – 90 كغم ، – 100 كغم ، + 100 كغم”. ولفت حمزة الى ان “مشاركة أي ناد ستكون من خلال كتاب رسمي من ادارته معنون الى الاتحاد يضم اسماء الكادر الاداري والتدريبي واللاعبين، موضحا ان مشاركة أي ناد سوف لن تقل عن النصف + 1 من اللاعبين”، متمنيا لجميع الاندية “المشاركة الفعالة وتقديم المستويات الفنية التي تنم عن حرص اللاعبين والمدربين وادارات الأندية في الحفاظ على ديمومة اللعبة”. ومن جانبه أكد عضو الاتحاد المركزي للعبة علي نظار الأمين العام للاتحاد الفرعي

في النجف، ان “اتحاده سيشارك بستة أندية هي كل من النجف والتضامن النجفي والمشخاب والكرار والخورنق والكوفة”، مشددا على ضرورة “تعامل اللاعبين بكل دقة وتفان مع نزالات البطولة لتحقيق نتائج تليق بالجودو النجفية”، مستدركا ان “أنديته أعدت العدة لهذه البطولة من خلال المعسكر الداخلي الذي أقامته جميعها تحضيرا لهذه البطولة”.

رعد سليم: تكليفنا في لجنة الحكام استحقاق بعد ظلم 4 سنوات

بغداد – طريق الشعب

اكد الحكم الدولي السابق رعد سليم، أن تكليفه في لجنة الحكام بالاتحاد العراقي لكرة القدم، يعد استحقاقاً له بعد ظلم اربع سنوات. وكلف مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، الحكم الدولي السابق رعد سليم الى جانب عدد من الحكام الدوليين السابق بإدارة لجنة الحكام في المرحلة المقبلة. وقال سليم في حديث صحفي، إن “تكليفي في لجنة الحكام من قبل مدير شؤون اتحاد الكرة، احمد عباس، اعده استحقاقاً بعدما طالني الظلم لمدة اربع سنوات سابقة، تمت محاربتي فيها داخل اتحاد الكرة وخارجه”. واوضح أن “المنصب لا يشكل أولوية بالنسبة لي، بقدر ما يهمني تطوير وخدمة كرة القدم العراقية والعمل بجد لتصحيح الاخطاء السابقة في عمل اللجنة.

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري المصري

متابعة – طريق الشعب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم استكمال مباريات الدوري المصري هذا الموسم. وقال مجلس الزمالك في بيان رسمي، عقب اجتماع إدارة النادي مساء الأحد، أن المجلس قرر بالإجماع “عدم استكمال الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني”. وكان مرتضى منصور رئيس النادي أعلن رفضه التام معاقبته بالإيقاف ومنعه من حضور اللقاءات “لعدم قانونية هذا التصرف، خاصة أن اتحاد الكرة هيئة عادية ولا يجوز لها معاقبة رئيس هيئة عادية أخرى”.

صحيفة اسبانية تكشف فترة غياب

هازارد عن الملاعب

متابعة – طريق الشعب

تلقى نادي ريال مدريد والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، زين الدين زيدان، أخباراً صادمة بسبب إصابة الجناح المميز، إدين هازارد، الجديدة والتي تعرض لها أخيرا في مباراة ليفانتي بالدوري الإسباني. وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي، إصابة هازارد بشرخ في الشظية بالقدم اليمنى، ولكن النادي لم يحدد مدة غيابه. وأفادت صحيفة “ماركا” من جانبها بأن “الفترة قد تصل إلى شهرين أو أكثر، وذلك يعني أن موسم هازارد انتهى تقريبا، لأنه في تلك الفترة سيغيب عن العديد من المباريات المهمة”. وأكدت الصحيفة أن “الإصابة ستحرم ريال مدريد من خدمات الجناح البلجيكي في مباراتي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ومواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل”. ولم يستطع هازارد بسبب إصابته بالأمس استكمال مباراة ليفانتي، وخرج بديلاً في الدقيقة 67، بل وغادر ملعب “سيوتات دي فالنسيا” وهو يعرج على قدمه من شدة الألم.

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مباريات الدوري الإيراني من دون جمهور بسبب “كورونا”

متابعة – طريق الشعب

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن مباريات الدوري الإيراني الممتاز ستقام من دون جمهور بسبب فايروس “كورونا”.

ويلعب في الدوري الإيراني، لاعب المنتخب الوطني العراقي بشار رسن في صفوف نادي بيرسبوليس.

وذكر الاتحاد الإيراني في بيان أن “جميع مباريات كرة القدم للأندية في جميع أنحاء البلاد في مختلف البطولات الدوري الممتاز، الأول والثاني والثالث والرابع، كرة الصالات، لكرة الشاطئية ستقام من دون جمهور”.

وأوضح أن “هذا الإعلان يأتي للنهوض بالصحة الشخصية والعامة وإيلاء اهتمام خاص لحماية صحة الرياضيين والحكام والمنظمين والمشاهدين وبناءً على قرار السلطات المختصة”.

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مبابي يدخل تاريخ الدوري الفرنسي من باب خاص

متابعة – طريق الشعب

سجل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هدفًا في شباك بوردو، الأحد الفائت، ليحقق رقمًا تاريخيًا في مسيرته.

وحقق سان جيرمان فوزًا مثيرًا على بوردو، 4-3، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الفرنسي.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن مبابي أصبح أول لاعب فرنسي يسهم في 20 هدفًا أو أكثر، خلال 4 مواسم متتالية للدوري الفرنسي.

وسجل مبابي 16 هدفا، خلال 19 مباراة لعبها بقميص سان جيرمان في الدوري الجاري، حتى الآن.

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كلوب يشبّه ليفربول بزوجته.. ويكشف سر تدريب دورتموند

متابعة – طريق الشعب

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سيناريو انتقاله لتدريب بوروسيا دورتموند، بعد انتهاء عقده مع ماينز، مشيرًا إلى أن تدريبه لليفربول كان صحيحًا منذ البداية.

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس”: انه “كان هناك العديد من الفرق التي أرادت التعاقد معي عندما انتهى عقدي مع ماينز، لكنني لم أتحدث مع أي شخص، لأن القرار كان قد اتخذ”.

وأضاف إن “كنت توصلت الى اتفاق في ماينز، كنت سأستمر، لكن في اليوم الأخير لم ننجح، ومع ذلك، كان هناك حفل وداع في المدينة، كلنا سعداء”.

وتابع: “في صباح اليوم التالي، استيقظت ووجدت حوالي 15 أو 20 مكالمة من أندية مختلفة، أحدهم كان بوروسيا دورتموند، كنت دائمًا مغرمًا جدًا بهذا النادي، بسبب الملعب والجماهير، لكنني لم أعرف ما إذا كانوا مهتمين بي، لذلك اتصلت بهم لمعرفة ما يريدون”.

وأكمل: “لقد أرادوا أن يدفعوا لي أقل مما كان يدفعه ماينز، لقد فكروا بالأمر ورأوا أنني مدرب مغمور، لذلك قدموا لي عرضًا منخفضًا، لقد طمأنتهم بأن الأمر لا يتعلق بالمال، لأنني سأقبل العرض بجميع الأحوال، لكن أخبرتهم أنني في ماينز كنت أحصل على أموال أكثر، لم يصدقوني، لذلك اضطررت أن أظهر العقد لهم، ثم قاموا بزيادة العرض، والجميع أصبح سعيدًا”.

بعد تجربة ناجحة في بوروسيا دورتموند، قرر يورجن كلوب تدريب ليفربول رغم العروض التي انهالت عليه في تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه كان يعشق هذا النادي ويحب الأجواء في إنجلترا بشكل عام.

وقال: “أخبرني وكيل أعمالي أن ليفربول مهتما بالتعاقد معي، لقد قلت (يا إلهي) كان الأمر، كما لو أنني قابلت زوجتي، لقد رأيتها وفكرت، وقلت حسنا سوف أتزوجها، وهكذا دربت ليفربول، القرار كان صحيحًا من البداية”.

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مدرب “الحدود”: طريقة الدوري

لا تتحمل خسارتين متعاقبتين

بغداد – وكالات

أكد مدرب الحدود أن ردة فعل فريقه أمام نفط الجنوب، كانت متوقعة بعد الخسارة في الجولة الماضية من الدوري أمام أربيل.

وفاز الحدود على ضيفه نفط الجنوب (2-0)، على ملعب التاجي اول أمس الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال جبار ان “الطريقة المعتمدة لمسابقة الدوري تجبرك على العودة بعد كل كبوة لأن الخسارتين المتعاقبتين تعني تراجعًا كبيرًا في لائحة الترتيب”.

وأضاف: انه “عزمنا على ضرورة تعويض خسارتنا الأولى أمام أربيل خلال لقاء نفط الجنوب وتمكنا من تحقيق المطلوب”.

وتابع: ان “اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وطبقوا الواجبات المحددة لهم وتمكنا من استغلال نقاط ضعف نفط الجنوب وأسفر الضغط المتواصل عن تسجيل هدفين وأهدرنا فرصًا أخرى قابلة للتسجيل”.

وأوضح أن اللاعب حسام جاد الله من المواهب الصغيرة والمميزة حيث تم اكتشاف موهبته هذا الموسم مع الفريق، مضيفًا: “منحناه الفرصة الكاملة وتمكن من تقديم نفسه بقوة حيث سجل هدفي المباراة”.

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هل يكون الكلاسيكو طوق نجاة لمارسيلو؟

متابعة – طريق الشعب

يتمتع عدد من نجوم ريال مدريد بحصانة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، رغم تعرضهم لانتقادات لاذعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا يمتد الأمر الى صافرات الاستهجان في مدرجات سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

ويعد الظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، من نجوم ريال مدريد الذين يعيشون فترة عصيبة في الفترة الأخيرة، ما دفع “زيزو” لتدعيم الجبهة اليسرى بالتعاقد مع فيرلان ميندي ظهير أولمبيك ليون مطلع الموسم الجاري.

وعاش مارسيلو صيفا عصيبا بعد استبعاده من قائمة منتخب البرازيل التي فازت بكأس كوبا أمريكا، ومع بداية الموسم تناوب النجم البرازيلي مع ميندي على شغل الجبهة اليسرى، لكنه لم يسلم من نار الانتقادات.

كان يُعاب على مارسيلو أنه ثغرة دفاعية واضحة يستغلها منافسو الملكي، إلا أنه كان يعوض ذلك بمهاراته الفردية التي كانت تصنع الفارق هجوميا بصناعة الأهداف وتسجيلها.

إلا أن الظهير البرازيلي افتقد ميزته الهجومية، وتراجع مفعوله كثيرا هذا الموسم، حيث اكتفى بهدف واحد وصنع 5 لزملائه في 17 مباراة بـ4 بطولات مختلفة.

ولم يتخل زيدان عن لاعبه بل كان داعما له، حيث قال لوسائل الإعلام قبل مواجهة أوساسونا في الدوري: “انتقاد مارسيلو يؤلمني، لأنه لا يقصر، ويفعل كل ما في وسعه بالملعب، فهو لاعب مهم وسيبقى كذلك، ومن الصعب أن يحافظ أي لاعب على مستواه على مدار 60 أو 70 مباراة”.

وزاد الطين بلة، تعثر ريال مدريد في آخر جولتين بالتعادل مع سيلتا فيجو ثم السقوط في ملعب ليفانتي، ليفقد زيدان ورجاله 5 نقاط، ويخسر معها صدارة الليجا لصالح غريمه برشلونة.

ويسعى مارسيلو مارسيلو الى استغلال مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة، لتكون طوق نجاة بالنسبة له لمصالحة أنصار الملكي، حتى يفرض نفسه مجددا على التشكيل الأساسي.

والسؤال: “هل يفلح المدافع البرازيلي في مهمته، أم يواصل الفريق الكتالوني تفوقه في معقل ريال مدريد بالمواسم الأخيرة، ويضع مارسيلو في مأزق، ويجعل مستقبله داخل جدران النادي المدريدي على المحك؟

وتاريخيا، لا يبدو سجل مارسيلو في مباريات الكلاسيكو قويا، حيث خاض القمة الإسبانية 27 مرة، حقق خلالها 7 انتصارات مقابل 7 تعادلات، وذاق مرارة الخسارة في 15 مرة، حيث سجل هدفين وصنع 3 لزملائه، ونال 9 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة واحدة.

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في غوتنبيرغ بالسويد

إحياء يوم الشهيد الشيوعي

غوتنبيرغ- طريق الشعب

أقامت منظمتا الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني في غوتنبيرغ – السويد، بالتعاون مع رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين، الجمعة الماضية، احتفالا في مناسبة يوم الشهيد الشيوعي 14 شباط.

الاحتفال الذي حضره جمع من الشيوعيين وأصدقائهم من أبناء الجالية العراقية، استهل بأمسية شعرية للشاعرين كامل الركابي وعبد القادر البصري، اللذين تناولا في قصائدهما انتفاضة تشرين المتواصلة في بغداد وعدد من المحافظات.

وقد أدار الأمسية الرفيق محيي العبيدي، الذي قدم نبذة عن الشاعرين.

الفقرة الثانية من الاحتفال، كانت عبارة عن حفل تأبين في ذكرى شهداء الحزب، أقيم في اليوم الثاني (السبت الماضي).

وزينت قاعة الحفل بصور الكثير من شهداء الحزب، التي كللها الحاضرون بالورد، وأشعلوا إلى جانبها الشموع. فيما توسطت القاعة، شجرة ثبتت على أغصانها صور العديد من شهداء انتفاضة تشرين، شبابا وصبية راحوا ضحية العنف الذي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين السلميين.

وبعد أن وقف الحاضرون دقيقة صمت في ذكرى شهداء الحزب والوطن، واستمعوا إلى النشيد الأممي، ألقيت كلمتا منظمتي الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني، في المناسبة. فيما ألقيت كلمة باسم ممثلي الأحزاب الكردستانية، استذكرت نضال الشيوعيين في سبيل وطنهم.

بعد ذلك عرض مقطع مسجل للسيدة فريال أحمد، زوجة الشهيد صفاء الحافظ، وهي تلقي كلمة باسم عائلات شهداء الحزب.

وتلقى الحفل برقيات في المناسبة من جمعية المرأة العراقية والبيت الثقافي العراقي ولجنة الدفاع عن الاكراد الفيليين وجمعية المرأة الفيلية والتيار الديمقراطي العراقي في غوتنبيرغ.

وتخللت الحفل مقطوعات موسيقية قدمها الفنان فيريبوز.

وفي الختام وزعت باقات ورد على عائلات شهداء الحزب.

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ليس مجرد كلام…

لماذا نَحِنُّ الى الماضي ..؟!

منذ بدء الخليقة، والى يوم الناس هذا، وعجلة الزمن تدور، سنوات تجرّ سنوات، وعقود تتلو عقود، وقرون تمسح اخرى، لتصير ماضياً يحمله التاريخ في طيّات الكتب والآثار على محمل التذكار حسناً أو قبيحاً!

فلكل فرد، بل كل شعب ومجتمع وطائفة ماضٍ، حتى الحيوان والجماد، ماضٍ قد يكون مشرقاً وسعيداً وجميلا، أو مظلماً وتعيساً وقبيحا، قد يكون بناءً وعمراناً وسموّاً، أو خراباً ودماراً وضياعا، لكنه يبقى ماضياً، بكل ما له وما عليه، تعود اليه الأمم بين الحين والآخر لتستمدّ منه العِبَر والأفكار والرؤى، أو تجعله ركناً منسياً بمرور الايام!

وإذا تأملنا الشعوب على مختلف مشاربها وأطيافها، نجدها قد جعلت من ماضيها مثابة انطلاق الى الأمام، وأساساً قويا شيّدت عليه حضارتها الحديثة المختلفة الاصناف والأنواع، اذ ابتدأت بنيان مجتمعاتها وبلدانها طابوقة طابوقة، رغم الحروب والدماء التي مرّت بها، ورغم كل شيء لتفتح نوافذ للعلم والمعرفة والبناء والتطور سواء كان عمرانيا أو علميا أو صناعيا وزراعيا وفنيا وما شابه ذلك. إلا نحن، صرنا نتعكّز على ماضينا، دون الاخذ بكل ما فيه من دروس وعِبَر، كأننا بلا حاضر، ولا نفكر في المستقبل ابدا؟!

حاضر بائس ومستقبل مجهول، لم نأخذ من الماضي سوى الفخر والاعتزاز بما شيّده الاجداد، والذي هدمناه بجهلنا، وصراعاتنا على المناصب والمصالح والمغانم، دون التفكير بما سيذكره التاريخ عنّا بعد حين!

قبل ايام ذهبت مع عدد من اصدقائي الى مدينتي الأم ، ومسقط رأسي ــ الفاو ــ تلك المدينة الغافية عند تخوم البحر ، ورغم أنني أعرف ما جرى لها وعليها من حوادث ، لكنني بكيتُ ما أن وصلت اليها ، حيث استعدت بذاكرتي ماضيها قبل الحرب الرعناء التي أشعلها الطاغية أرعن القرن العشرين ، كيف كانت زاهية بكل شيء ، بيوتاتها ، اسواقها ، مكتباتها ، نواديها ، سينماتها ، نخيلها ، اشجارها ، سواقيها ، ماؤها المنساب بين السواقي ، وكيف أضحت عليه الان بعد خرابها وطمس معالمها بالكامل ، بل مسحها من خارطة الكون ، لتبنى مكانها مدينة عشوائية بلا تخطيط او دراسة معمارية ابدا ؟!

ومثل الفاو الكثير من المدن والأحياء والأماكن والآثار والبنايات التي زحف عليها الخراب والهدم بحجة البناء الحديث متناسيا التاريخ، لتغدو صورا في ذاكرة ابنائها الطيبين!

كما اندثرت العادات والتقاليد الحسنة المتوارثة التي تنمّ عن ضمائر حيّة وعقول راجحة وقلوب مليئة بالمحبة والخير ونكران الذات والتعاون والإيثار وما الى ذلك من صور البناء والعمران في النفوس والأماكن وقتها!

صرنا الان نتذكرها ونتحسّر عليها، لأن النفوس تغيّرت والقلوب تحجّرت والضمائر ماتت، ليستشري الفساد في كل مفصل، وتطغي المصلحة الخاصة والأنانية والطائفية والخراب!

علينا أن نتأمل الماضي لنبدأ بإصلاح أنفسنا اولاً وبعدها المجتمع والمدن والبلاد، كي نلحق عجلة التطور والتقدم، لأنها تدور بسرعة جدا، ان لم نلحقها سنظلّ نراوح في مكاننا نلهج بماضٍ لم نعش فيه، بل عاش اجدادنا وهم الذين صنعوه، فضيعنا خطانا وصرنا نتلمس دروبنا عبر دهاليز مظلمة من الجهل والفساد!

فسبب حنيننا الى الماضي الذي لم نحيا فيه، هو بؤس الحاضر وخرابه وغموض المستقبل ومجهوليته، علينا أن نعي هذا جيداً ونعمل على اصلاحه بكل شيء!!

ولتكن انتفاضة شبيبتنا وشعبنا المتواصلة ضد الفساد والمحاصصة بداية لعملية الاصلاح هذه، وهي تشيع الامل في إعلاء كل ماهو سامٍ ومضيء في ماضينا وحاضرنا.

عبد السادة البصري

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في كركوك

أصبوحة شعرية

دعما لانتفاضة تشرين

كركوك – اديب العتابي

أقام اتحاد الأدباء والكتاب في كركوك، السبت الماضي، أصبوحة شعرية كرست لدعم انتفاضة تشرين واستذكار شهدائها.

ساهم في الأصبوحة، التي أدارها د. عبد الكريم خليفة، شعراء من قوميات مختلفة، قرأوا قصائد عبروا فيها عن تضامنهم مع انتفاضة تشرين، ومساندتهم ساحات الاعتصام، داعين إلى إدامة زخم الحركة الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالب الشعب الحقة والخلاص من الطبقة السياسية الفاسدة.

وأشاد الشعراء في قصائدهم، ببطولات وتضحيات شهداء الانتفاضة وجرحاها.

وفي سياق الأصبوحة قدم عدد من النقاد الحاضرين، رؤى نقدية حول النصوص التي قرئت، مشددين على أهمية أن يواصل الشعراء كتابة قصائد تعبر عن الحراك الشعبي وتدعم ديمومته.

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في ساحة اعتصام النجف

حملة توعية للوقاية من خطر “كورونا”

النجف – وكالات

أطلق عدد من الشباب المعتصمين في مدينة النجف، اليومين الماضيين، حملة توعية للوقاية من الإصابة بمرض “كورونا”.

ووزع كادر الحملة على المعتصمين والمواطنين، ملصقات تتضمن إرشادات للوقاية من هذا المرض الخطير، وكيفية تجنب الإصابة به.

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المحاضرون يدعمون احتجاجات الديوانية

الديوانية – وكالات

انضم العشرات من شريحة المحاضرين في مدينة الديوانية، أمس الاثنين، إلى المعتصمين المرابطين في “ساحة الساعة”، موقع الاعتصام الرئيس في المدينة.

ورفع المحاضرون شعارات أكدوا فيها تضامنهم مع المعتصمين، ومساندتهم الحركة الاحتجاجية ومطالبها العادلة.

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خارج النسق…

هُنّ ملح الانتفاضة

من الواضح ان هناك بريقاً في الافق تجسد بانتفاضة تختلف عن سابقاتها في الاصرار ميّزتها المشاركة النسوية الواضحة، التي كثيراً ما رفعت من زخم الاحتجاج و ديموته فبعد هذا الكبت السياسي والاجتماعي الذي تراكم طيلة سنوات الظلم تولد في الكفة الاخرى وعي سياسي نسوي واسع ساعد الى حد كبير في دعم المنتفضين الرجال بداعي المساواة في المصير من اجل الوطن والحرية والعدالة الاجتماعية.

ان هذه المشاركة النسوية المميزة اصبحت ايقونة التظاهرات، وان الصفة التي تميزها هي الاشتراك الدائم، لا المقتصر على اوقات صباحية معينة. فلم يعد الليل والقتل والخطف والمليشيات لكون ان المطلب هو وطن يحفظ لهن كرامة العيش. كذلك ان الميزة الاخرى هي المشاركة الفاعلة في كل المحافظات المحتجة خصوصاً الجنوبية بالرغم من الاعراف الاجتماعية المقيدة.

لا شك ان القمع هو محرك الانتفاضة حيث ان عند تزايد القمع الفاشي للمحتجات والمحتجين تجد ان هذا العنف يقابل بكراديس من اللواتي خرجن لأجل قضية وطن، ومن الشباب الذين ارهقهم العوز والبطالة واستهتار المليشيات المسلحة، وان النتائج والمخرجات التي عكستها هذه الانتفاضة هي توحد الجنسين بالمطالب الوطنية، وان هذه المطالب لا تقتصر في المداعاة بها على الرجال، كما عهدناها في السابق، والتي كانت الطابع الاعم هي الذكورية ولفيف من النساء، لذلك ان النساء اليوم هن شريك حقيقي واساسي اخذن بعض المهام بالاتفاق في سوح الاحتجاج، منها قيادة التجمعات والهتاف واعداد الطعام واسعاف الجرحى، ما ادى الى وقوعهن شهيدات البحث عن الحرية والخبز والكرامة والمساواة.

بنظرة عن كثب في تاريخ الانسان، تجد ان الشعوب هي من اخرجت نفسها من سطوة الطغاة وان الانتفاضات والثورات هي اعراس الفقراء، وان تجارب الشعوب ولدت لشعبنا قناعة بأن بناء الوطن يحتاج الى رفض وثورة من كلا الجنسين، لكونهما يعيشان سوياً فيه، لذلك لن تنتكس ثورة عمودها امرأة وشراعها وطن.

بسمة البصري

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التحضير لها أربك السلطات

التظاهرة المليونية

رسائل تحذير وتأكيد استمرارية الانتفاضة

بغداد – وكالات،

طريق الشعب

بدأ ناشطون ومحتجون عراقيون، منذ صباح السبت الماضي، التحضير لتظاهرة مليونية جديدة، مقرر أن تنطلق هذا اليوم الثلاثاء 25 شباط، في بغداد وعدة محافظات اخرى.

وأشار الناشطون، في دعوات للتظاهر نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه التظاهرة تهدف إلى إيصال رسائل تحذير لأحزاب السلطة، والتأكيد على استمرارية الانتفاضة.

وفي هذا اليوم 25 شباط، ستكون قد مرت 4 أشهر، بالتمام والكمال، على موجة الاحتجاجات العراقية الثانية 25 تشرين الأول الماضي، ونحو 5 أشهر على إطلاق شرارة “انتفاضة تشرين” مطلع الشهر ذاته. كما يصادف هذا اليوم، الذكرى السنوية التاسعة لانطلاق الحراك الشعبي العراقي 2011، والذي أشعل وقتها تظاهرة كبيرة ضد الفساد والمحاصصة، شهدتها بغداد وبقية المحافظات.

وبحسب ناشطين، فإنه من المتوقع أن تشهد مليونية بغداد، مشاركة محتجين قادمين من محافظات أخرى.

وأبلغ ناشطون في بغداد والناصرية وكربلاء، وكالات أنباء، بأن “المليونية ستنطلق من ساحات وميادين التظاهرات، ولن تكون تجمعات، بل تظاهرات في الشوارع والطرق، وستستعيد فيها زخم احتجاجات الأسابيع الأولى من انتفاضة تشرين”.

بالمقابل، يتوقع أن تكثف قوات الأمن العراقية وجودها في المدن، وذلك مع تصاعد الدعوات للتظاهرة والاستجابة الشعبية الواضحة والتفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول أمني برتبة مقدم في شرطة محافظة ذي قار، أن قوات الأمن ستقوم بحماية المباني الحكومية والمكاتب الحزبية تحسباً لأعمال شغب تطاولها، متوقعاً في حديث صحفي، أن يشمل الإجراء ذاته بقية المدن المجاورة في الجنوب فضلا عن بغداد.

وأطلق ناشطون وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل اسم “راجعيلكم بمليونية”، وتصدر قائمة “الأكثر تداولا” في العراق. فيما نشر ناشطون صوراً من التظاهرات ومقاطع فيديو إلى جانب الوسم، كإجراء تحشيدي للمليونية.

وعن مدى التفاعل مع الدعوة إلى المليونية، قال الناشط رياض الفتلاوي في حديث صحفي، أن “الدعوات لقيت تفاعلاً شعبياً واسعاً في عموم المحافظات المنتفضة”، مبينا أنه “مطالبنا هي ذاتها، نرفض تكليف علاوي، ونرفض أي حكومة غير مستقلة، ونطالب بمحاكمة كل من تورط بقتل المتظاهرين وخطفهم من قوات أمنية أو جهات داعمة لها”.

وأضاف قائلا، أن “التظاهرة ستبعث رسالة إلى أحزاب السلطة، مفادها أن الشعب لن يتراجع عن مطالبه، ولن تفتر همته، وسيواصل السير على طريق الشهداء الذين سقطوا في ساحات الاعتصام”.

وعلى مواقع التواصل، كتب الناشط المدني مهند في تغريدة له: “الثورة ما تبرد”. بينما قال الإعلامي زيد عبد الوهاب الأعظمي، في تغريدة نشرها على موقع تويتر: “نعم، طريق الإصلاح طويل.. لأن بناء فاسدا عمره ١٧ سنة مُسلح (كونكريت) بالفساد والسلاح وتفكيك المجتمع، لا يمكن هدمه بين يوم وليلة، ولكن في ٤ شهور فتح الأحرار فيه ثغرة عظيمة بالعرق والدم لا يمكن تركها”.

وغردت الناشطة زينب، إلى جانب وسم “راجعيلكم بمليونية”، بأبيات شعر من نظم الشهيد صفاء السراي، يقول فيها: “كفانا موتا يا وطَني.. لِمَ المقابرُ حُبلى فيكَ تَعتصِمُ.. لِمَ الملايين صَرعى في الفَلاةِ طَوت، وملء كَفيكَ فاضَ الجودُ والكَرمُ؟!”.

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اختفاء الناشط سامح باسم

ناشطون يتحدثون عن عمليات الاختطاف في كربلاء

كربلاء – وكالات

كشف مقربون من الناشط المُختفي في محافظة كربلاء، سامح باسم، أول أمس الأحد، حصيلة ما توصلوا له بعد ساعات من انقطاع الاتصال بقريبهم. فيما ذكروا أن حسابه على تطبيق التواصل “ماسنجر” فعال، لكنه لا يجيب على الرسائل.

وقال ناشطون في حديث صحفي، إن “سامح هو أحد المتظاهرين غير المنتمين إلى جهة أو تيار سياسي، وانه يحظى بمتابعة واسعة في مدينته من قبل الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. كما إنه معروف بجرأته السياسية في الانتقاد والسخرية”.

ووفقاً للمقربين منه، فإن سامح المولود عام 1993، والطالب في أحد الأقسام الطبية بجامعة الزهراوي في كربلاء، مواظب على حضور الاحتجاجات منذ اليوم الأول، مشيرين إلى انه كان يعود من الجامعة التي أضرب عن الدوام فيها واكتفى بأداء الامتحانات، ليباشر حضوره ومبيته في الساحة بين يوم وآخر.

أحد أصدقاء سامح، أكد أن “آخر اتصال لسامح كان قد جرى مع احد زملائه المرابطين في ساحة التربية مقر الاحتجاج الرئيس في كربلاء، حيث أكد في اتصاله أنه في طريقه إلى الساحة”.

فيما ذكر صديق آخر، أنه اتصل بسامح قبل اختفائه، وعرف منه انه في طريقه إلى الساحة، موضحا أن ذلك يعني انه اختطف اثناء قدومه.

من جانب ذي صلة، قال أحد زملاء الناشط المختفي، أن اتصالاً جرى بين زملاء سامح وإحدى المحاميات المهتمات في الدفاع عن المتظاهرين، فأكدت أن سامح مُعتقل لدى جهة أمنية، مشيرا إلى ان المحامية نقلت عن ضابط أمني قوله: “لا داع للقلق.. الشباب فتحوا هاتفه”.

وعن حملات الاختطاف في كربلاء، لفت ناشطون إلى أنهم لم يعودوا يميزون بين الاختطاف او الاخفاء القسري او الاعتقالات الحكومية “وذلك لأن التقاط الشبان يتم دون مذكرات قضائية وبأساليب غير قانونية. كأن يكمن عناصر بالزي المدني في شوارع فارغة بالقرب من ساحة التربية، ويقومون باعتقال الشبان احياناً باستخدام ستوتات أو عربات تك تك” – على حد قولهم.

الناشطون نقلوا عن المحامية قولها أن “تهماً يجري تحضيرها لسامح، من بينها حرق دوائر وقطع طرق”. فيما سخر زملاء الناشط في ردهم على تلك الانباء بالقول إنه “كان من أكثر المتظاهرين تطرفاً في السلمية”.

ويفسر ناشط بارز في الحراك المدني في كربلاء، تصاعد حالات الاختطاف والاعتقال بالقول: “يريدون إشاعة اجواء الرعب في الساحة، ودفع الناس إلى الانزواء، لا ينفذون الاعتقالات عن طريق اوامر قبض، بل بطرق تتعمد إشاعة الذعر والغموض، صحيح أن هذه السلوكيات قد تؤدي غرضها، لكن الشبان بدأوا باتخاذ اجراءات خاصة، كأن لا يسيرون منفردين، بل عبر جماعات، ولا يسلكون الطرق الفرعية التي يكمن فيها الملثمون”.

ويضيف أن “هذا التصاعد جرى بالتزامن مع الدعوة لتظاهرات 25 شباط، يريدون عرقلتها، وسامح كان من أشد الداعين لهذه التظاهرة، كما أننا لاحظنا أن الاستهداف في الفترة الماضية اصبح يركز على الشبان البارزين والسلميين والمواظبين على الحضور والترويج لاستمرار التظاهر”.

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