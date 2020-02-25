سومو: الشركات الهندية الاكثر شراء للنفط العراقي لشهر كانون الثاني

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر كانون الثاني.

وذكرت “سومو” في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي أن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل36 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر كانون الثاني”.

وأضافت سومو، أن “الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تليها الشركات الامريكية والكورية الجنوبية والإيطالية بواقع 3 شركات لكل منهما ومن ثم الشركات اليونانية و البريطانية بواقع شركتين لكل منهما”، مبينة أن “البقية توزعت على شركات الاردنية والروسية والتركية والماليزية والاسبانية والبرازيلية والتركية والفرنسية وبواقع شركة واحدة لكل منهم”.

واشارت سومو الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”، لافتة الى ان “ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل الامريكية وبي بي البريطانية وتوتال الفرنسية وبتروناس الماليزية وكوكاز الكورية الجنوبية”.

وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.