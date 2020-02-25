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صحة كربلاء: عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

طمأنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، أهالي المحافظة بأنها لم تسجل أية إصابة بفيروس “كورونا” حتى الآن، مؤكدة استمرارها بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة الفايروس.

وقالت الدائرة في بيان إن “نتائج الفحص الطبي والمختبري التي أجريت على الحالات المشتبه بها أمس الاثنين قد بينت عدم وجود إصابة بفايروس كورونا المستجد”، مشيرةً إلى أنها “لم تسجل لغاية الآن أية إصابة بالفايروس الوبائي”.

وأكدت الدائرة، “استمرارها بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة الفايروس”، مجددة دعوتها إلى “ضرورة الالتزام بالارشادات التوعوية والتثقيفية الصادرة من قبل وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية بضمان صحتهم من الأمراض الانتقالية والمعدية وخصوصا الفايروس”.

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