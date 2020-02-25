نائب: على وزارة الصحة اتخاذ هذه الاجراءات بعد تسجيل اول حالة بفايروس كورونا

حدد عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الثلاثاء، عدد من الاجراءات السريعة بعد تسجيل اول حالة بفايروس كورونا، فيما اشار الى ان على وزارة الصحة اتخاذ هذه الاجراءات للحد من انتشار هذا الفايروس.

واضاف الموسوي ان من هذه الاجراءات هي:

١ . معاقبة ومحاسبة المتاجرين بالمستلزمات الطبية اللازمة لحماية المواطنين من هذا المرض.

٢ . ايقاف العمليات الباردة لمدة شهر واحد لتقليل المرضى الراقدين حاليا في المستشفيات و تحسبا لاي حالات دخول لاعداد كبيرة من المرضى ولتقليل الهدر و استعمال الكمامات والمواد المعقمة .

٣ . الاسراع وبشكل سريع وطاريء بتجهيز وشراء كميات كبيرة من مستلزمات حماية المواطنين والمرضى مثل الكمامات والمعقمات والمطهرات وغيرها.

٤ . اجراء زيارات ميدانية وتفتيشية صارمة للصيدليات والمذاخر والمنافذ الحدودية لتدقيق عملهم واجراءاتهم فيما يخص المواضيع اعلاه.

واكد انه “سيتم يوم غدا الاربعاء الساعه ١٢ ظهرا استضافة وزير الصحة والبيئة وكادر وزارة الصحة المتقدم لتدقيق ومراجعة اجراءات الوزارة في هذا الخصوص”.